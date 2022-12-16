Brentwood's TeamLogic IT uses Splashtop for Remote Support

布伦特伍德分公司 TeamLogic IT 使用 Splashtop 提供远程支持
了解此 MSP 如何从现有工具切换到 Splashtop 以及如何在此过程中提升员工和客户满意度。
摘要
由于安全漏洞，布伦特伍德的TeamLogic IT的主要 IT 管理工具无法使用，因此他们需要一个备份远程访问工具。Splashtop Remote Support使他们能够在需要帮助时安全、即时地访问任何计算机、平板电脑或移动设备。
借助 Splashtop，TeamLogic IT 能够成功地为所有客户提供帮助台支持并加快他们的入职流程。团队对此印象深刻，因此他们将 Splashtop 作为主要工具，并从那时起部署了 Splashtop 远程监控和管理功能。
挑战：如何快速找到安全高效、易于部署的帮助台支持解决方案
布伦特伍德分公司 TeamLogic IT 为中小型企业提供帮助台支持。该公司现在使用的 IT 工具存在安全漏洞，不得不离线，整个公司因此陷入困境。布伦特伍德分公司的所有者 David Hardy 需要找到安全可靠的备份工具，以便能继续为客户提供支持。
MSP（托管服务提供商）要为各种具备不同 IT 经验的客户提供服务，既包括没时间提供内部支持的高技术团队，也包括几乎没有技术技能的团队，所以 MSP 需要远程工具才能支持客户的所有需求。
解决方案：使用 Splashtop 为客户提供快速简便的远程支持
在进行行业研究并询问其他 TeamLogic 分支机构的解决方案后，David 决定尝试 Splashtop。“我想确保我得到的东西是安全、实用且易于使用的，”大卫说。
David 及其团队研究了 TeamViewer、Real VNC 等工具，但发现这些工具并非专门针对 MSP。更重要的是，“这些工具的价格远远超出我的预期。相�比之下，我们发现 Splashtop 价格更便宜，功能也更强大，”David 说道。
结果：客户和员工满意度不断提升，工作效率越来越高
David 和他的团队已经开始使用 Splashtop 作为备份远程支持工具。他们对此印象深刻，因此决定将其作为主要工具。当被问及 Splashtop 的主要优点时，David 回答说：
“SOS 的功能改变了我们的游戏规则。现有工具以及我们之前研究过的其他工具在使用之前，都必须在客户的系统上进行安装。对于技术水平较低的客户来说，光是点击菜单就很困难了。即便是技术水平较高的客户也一样会存在问题，会感到困惑。
“我们的最终用户可以非常轻松地通过访问代码使用 Splashtop SOS 功能。我们的技术人员也可以轻松地进行设置。事实上，我们现在将它用于所有的入职培训。如果我不得不猜测的话，我会说远程入职时间将从之前的 30 分钟缩短至 10 分钟。”
借助 Splashtop，他们能够更快地接触到客户，甚至开始亲自使用它（即远程帮助父母解决 IT 问题）。因为“它非常精简和有条理”，所以他们更喜欢使用 Splashtop 而不是以前的工具。TeamLogic IT，Brentwood 现在使用 Splashtop Remote Support 实现远程监控和管理功能以及有人值守的远程支持功能。
细节
TeamLogic IT 布伦特伍德分公司简介
TeamLogic IT 是一家为各类企业提供技术服务和解决方案的美国供应商。作为托管服务供应商（MSP），该公司专注于业务和技术。以客户服务为导向，为客户提供完全外包 IT、联合管理 IT或基于项目的 IT 解决方案。布伦特伍德分公司为田纳西州的布伦特伍德、富兰克林和纳什维尔地区提供服务。
关于 Splashtop Remote Support
Remote Support 可提供无人值守和有人值守远程访问，可按需提供远程支持。主要面向帮助台和支持专业人员，允许对无限数量的设备进行临时远程支持。
IT 支持专业人员可以通过简单的会话码立即连接用户设备。
MSP 和 IT 团队常用的顶级无人值守访问功能包括文件传输、聊天、远程唤醒、远程重启、会话录制、用户和计算机管理、Scripts and Tasks、可配置警报等。
无论用户在哪里，无论问题何时出现，用户都能轻松远程访问客户的 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook，控制客户设备，快速解决问题。
Splashtop Remote Support 软件可缩短支持用户所需时间，保持较高的客户满意度，降低远程支持团队的成本。