OSZ IMT – Remote Access to Lab Computers with Splashtop

OSZ IMT – 使用 Splashtop 远程访问实验室计算机
OSZ IMT 选择 Splashtop 是因为有更好的客户服务经验
摘要
当 OSZ IMT 校园因新冠肺炎而关闭时，学生和教师无法使用学校的实验室计算机。高性能实验室计算机托管了学生用于教育所需的软件应用程序。如果无法使用实验室计算机，学生将无法继续他们的课程。
借助 Splashtop 远程实验室，学生可以使用自己的设备远程访问和控制实验室计算机。从而使 OSZ IMT 能够为学生和教师提供远程学习时所需的计算资源。
挑战：学生因为新冠肺炎无法使用实验室计算机
许多在 OSZ IMT 上课的学生都依靠学校校园内的实验室计算机来完成他们的课程。OSZ IMT 教会学生掌握 AutoCAD、Revit 和 Inventor 等软件应用程序，以为他们的职业生涯做好最佳准备。
但是当新冠来临，校园关闭，学生无法亲自亲自访问实验室计算机
OSZ IMT II 部门负责人 Stefan Babst 说：“我们是一所 IT 学校，为技术设计师提供双重培训。由于新冠肺炎，学生和老师都禁止入校。同时，我们教给学生的软件只能在高性能计算机上运行。这些软件用于创建 3D 结构和建筑，需要功能强大的计算机，而我们的学生和老师家中并没有。”
这意味着学生和教师无法使用他们所需的软件。他们使用软件的唯一方法是通过位于校园内的实验室计算机。
Babst 和 OSZ IMT 的其他团队需要找到一种解决方案，使学生和教师可以在家中使用实验室计算机。
解决方案：使用 Splashtop 远程访问实验室计算机
在寻找解决方案时，Babst 最终找到了 Splashtop 远程桌面软件。
Splashtop 是教育的理想解决方案，它使学生和教师可以从任何计算机、平�板电脑或移动设备（包括 Chromebook）远程控制实验室计算机。当最终用户远程访问实验室计算机时，他们可以控制它，打开任何文件并运行任何程序，就好像他们实际上坐在它前面一样。
Splashtop 是一个很好的解决方案，因为它允许学校利用其现有的 IT 基础结构（无需投资新的硬件），同时为学生提供一种从家里访问学校提供的计算资源的方式。
Splashtop 为 OSZ IMT 提供了克服学生和老师所面临挑战的解决方案。OSZ IMT 能够快速过渡到远程学习并继续上课，而学生和教师则可以从家里远程访问学校实验室的计算机。
结果：Splashtop 给 OSZ IMT 留下了深刻的印象
Splashtop 凭借其出色的客户服务，预定的远程访问功能，低廉的价格和可靠性而在 Babst 中脱颖而出。
甚至在 OSZ IMT 购买 Splashtop 之前，Babst 都很高兴地看到他从 Splashtop 体验到的客户服务水平。
“在评估过程中……我们建议对 Splashtop 管理控制台进行改进，以便更好地设置发布时间，” Babst 说，“Splashtop 团队迅速实施了我们的建议。Splashtop 对我们的要求响应很及时。”
Babst 对预定远程访问功能印象深刻，IT 管理员可以使用该功能为学生小组设置时间表，便于学生在预定的时段访问实验室计算机。
“（在使用 Splashtop 之前，我们尝试了其他软件产品。但是，我们发现访问实验室并不是最佳的选择，” Babst 说，“我们通常有 90 分钟的课程。90 分钟后，班级发生变化。90 分钟后快速关闭电源并重新安排时间与其他类型的软件配合不佳。”
借助 Splashtop 中的预定远程访问功能，OSZ IMT 可以轻松地设置时间表，从而仅允许 18 至 30 名特定的学生组在上课时间内远程访问某个实验室中的计算机。
Babst 提到的其他亮点还包括 Splashtop 与其他远程访问产品相比的低价格，以及 Splashtop 的可靠性，尽管学生正在远程访问这些资源密集型应用程序。总体而言，Babst 对选择 Splashtop 的决定感到满意。
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Splashtop 面向中小学、学区和大学提供高性能、高度安全的远程访问解决方案。立即免费试用，了解如何轻松为学生和教师提供校内设备访问权限。或详细了解 Splashtop 远程实验室。
细节
关于 OSZ IMT
柏林 Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik（OSZ IMT）为学生提供有关 IT 硬件、软件开发、网络、电子和医疗设备工程的各种职业课程。学校由 3,000 名学生和 160 名老师组成。
OSZ IMT 在其教室和实验室为学生和教职员工提供高质量的技术设备，其中包括 1,000 多台高性能计算机。这些计算机至关重要，因为它们使学生能够学习如何使用其领域所需的软件应用程序。
关于 Splashtop 远程访问软件
从任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
可以通过高清质量和声音轻松地通过快速连接（4k 流式传输）轻松控制计算机。
获得在远程工作时保持高效所需的主要功能，包括拖放文件传输、远程打印、远程唤醒、远程重启、聊天等。
与其他价格更高的远程访问产品相比，Splashtop 可立省80%
通过预定远程访问功能，安排实验室开放时间和专业实验室会议，让不同群组的学生可以在预定的上课时间远程访问计算机实验室。
免费试用或进一步了解 Splashtop 远程实验室。
客户评价
在评估过程中，Splashtop 团队来得刚好。我们的支持请求和数据保护问题都被快速解决……Splashtop 的响应非常及时。
OSZ IMT 第二部门负责人 Stefan Babst