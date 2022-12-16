La Tecnocreativa 学院利用 Splashtop 提供高质量混合学习体验并扩大课程供应范围
利用 Splashtop Enterprise 远程实验室解决方案，帮助40个国家的学生实现对高端实验室的预定远程访问
简介
挑战
La Tecnocreativa 学院需要找到一种远程方案，帮助线上线下的学生通过校内计算机远程访问工业软件和 3D 工作站，而不必在其个人设备上安装运行软件程序。
解决方法
La Tecnocreativa 学院利用 Splashtop Enterprise 远程实验室，让所有学生能同时访问同样的资源。该学院克服重重阻碍，将其教育课程与全世界分享。
结果
La Tecnocreativa 学院实现了学校资源的优化和课程供应范围的扩大，在其线上混合项目中获得了4.8分（满分5分）的好成绩。
La Tecnocreativa 设计技术学院
通过 Splashtop，我们能帮助线下和线上的学生访问相同的资源，打破地域限制，把我们的教育课程与全世界分享。
Iñigo Becerril - Co-founder
挑战：如何远程访问高性能 3D 和工业软件，实现混合学习
La Tecnocreativa 是讲西班牙语的国家和地区的重点设计技术学院，为数字时尚、游戏角色、虚拟环境、高级定制以及元宇宙领域树立了国际标杆。该学院为全球40多个国家的2000余名学生提供最先进的教育课程和持续训练。
联合创始人 Iñigo Becerril 成立了一个由30名专业人员和100余名教师组成的团队，负责监督教育产品、课程以及其他教育技术项目的所有视听内容。他们的日常工作包括为不同领域（商业、营销、在线课程、硕士等）提供合适的内容。
La Tecnocreativa 学院需要实施混合教育计划，帮助学生远程上课和利用校内资源，不会受地理位置的限制。Iñigo 还希望，学生能远程访问校内计算机上安装的高度专业化的 3D 和工业软件，而无需在其个人设备上实际安装。
“我们需要保障基础设施的安全，同时需要确保学生能预定会话和远程连接，使我们的硬件和软件许可证具有成本效益，”Iñigo 解释道。Iñigo 需要安全的解决方案，允许学校为每个学生分配计算机，帮助学生随时随地从任何设备享受到与线下课程一样的远程体验。
解决方案：通过 Splashtop Enterprise 远程实验室方案为全球学生提供远程访问服务
Iñigo 在实施 Splashtop Enterprise 远程实验室方案前，研究并测试了八个不同的解决方案，其中包括 AnyDesk、TeamViewer、LogMeIn 和 RemotePC，他甚至还曾考虑使用 VPN 隧道技术。但是，这些解决方案都无法达到预期的教育目的。
“Splashtop 是我们唯一能完全自主管理的解决方案，因为它支持为学生设置预定访问。这样我们学校就能最大限度地利用现有资源，有效支持线上和线下上课的学生。”
通过 Splashtop Enterprise 远程实验室方案，La Tecnocreativa 学院可以：
实施综合性混合学习计划。
确保学生能完全远程访问高端工作站，利用资源密集型 3D 和工业软件，而无需实际安装这些软件到学生的个人设备。
允许学生从任何设备远程访问校内实验室计算机，包括移动设备和 Chromebook，支持任何操作系统。
预定远程会话和创建用户组，便于学生之间开展合作。
使 IT 部门能够迅速为教职人员和学生提供远程支持，支持学校设备以及个人电脑、平板电脑和移动设备。
优化资源效益，创造新的商业模式，满足世界各地学生的需求。
“Splashtop 的部署很顺利，完全符合我们的需求。”
结果：La Tecnocreativa 学院扩大了课程供应范围，在混合教育领域收获高分评价
La Tecnocreativa 学院在不到一周的时间内就完成了 Splashtop 的部署，学术部门所做的调整也非常少。Iñigo 及其团队成功实施了混合学习计划，成功帮助线上和线下学生同时访问同一个实验室。
该学院的教育课程需要安排实习训练，而且十分注重细节，通过 Splashtop 学生可以预定访问学校的高端工作站，根据自己的时间安排学习任务。正因如此，la Tecnocreativa 学院不仅实现了学校资源优化和课程供应范围的扩大，而且还在其线上混合项目中获得了4.8分（满分5分）的好成绩。
“预定远程访问校内工作站经实践证明是非常好用的混合教育工具。“通过 Splashtop，我们能帮助线下和线上的学生访问相同的资源，打破地域阻隔，把我们的教育课程与全世界分享。”