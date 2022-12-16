La Tecnocreativa 学院利用 Splashtop 提供高质量混合学习体验并扩大课程供应范围

La Tecnocreativa 是西班牙语世界中领先的设计和技术学校，是数字时尚、头像、虚拟环境、高级时装和Metaverse的国际参考。 他们为分布在全球40多个国家的2000多名学生提供最先进的教育课程和持续培训。

联合创始人 Iñigo Becerril 成立了一个由30名专业人员和100余名教师组成的团队，负责监督教育产品、课程以及其他教育技术项目的所有视听内容。他们的日常工作包括为不同领域（商业、营销、在线课程、硕士等）提供合适的内容。

La Tecnocreativa 学院需要实施混合教育计划，帮助学生远程上课和利用校内资源，不会受地理位置的限制。Iñigo 还希望，学生能远程访问校内计算机上安装的高度专业化的 3D 和工业软件，而无需在其个人设备上实际安装。

“我们需要保障基础设施的安全，同时需要确保学生能预定会话和远程连接，使我们的硬件和软件许可证具有成本效益，”Iñigo 解释道。Iñigo 需要安全的解决方案，允许学校为每个学生分配计算机，帮助学生随时随地从任何设备享受到与线下课程一样的远程体验。