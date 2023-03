为什么 HCS Computer Solutions 喜欢 Splashtop Remote Support Premium

HCS Computer Solutions 有限责任公司是一家商业托管服务提供商,位于密苏里州华沙。该公司为小型企业(1-100名员工)提供各种服务,包括标准(故障修复)支持、咨询和远程监控和管理。

作为该县唯一的 MSP,HCS Computer Solutions 为整个密苏里州的大型健康与康复中心、911呼叫中心、县政府和市政府办公室、执法部门以及五个县卫生部门提供服务。由于 Splashtop Remote Support Premium 定价合理、可靠性高且用户界面友好,该公司仅两个内部用户即可支持总共450个端点。

为了为依靠 IT 基础架构执行重要公共服务的客户提供服务,HCS Computer Solutions 需要主动监视其端点并在出现问题之前采取警告措施。 HCS Computer Solutions 的所有者 Henry Starcher 描述了这一挑战。

Starcher 说:“我们大约有50台物理服务器。如果服务器离线,我能实时监控并收到警报,这一点相当重要。然后,就能考虑是否有服务器问题或 ISP 问题,我所在的地方有更多这类问题。Splashtop Remote Support Premium 能帮助我们监控大量服务器。”

HCS Computer Solutions 和 Splashtop Remote Support Premium

对于需要监控、管理和支持客户的计算机或服务器的 MSP(例如 HCS Computer Solutions)而言,Splashtop Remote Support Premium 是非常理想的解决方案,包括无人值守的远程访问、文件传输、会话录制、多显示器支持等等。

Remote Support Premium 还附带了一套全面的工具,可帮助 MSP 轻松监视其托管端点,包括:

可配置警报: 设置自定义警报以监控 CPU 使用率、内存使用率、磁盘空间、计算机联机/脱机,软件安装/卸载、Windows 更新策略状态以及可用的 Windows 更新。

查看事件日志: 快速访问计算机事件日志,无需远程访问计算机。

远程命令: 在后台将命令发送到远程 Windows 或 Mac 计算机的命令提示符。

系统清单: 检查并拍摄系统清单信息(包括系统、硬件和软件信息)的快照,对比快照并查看快照之间的更改日志以识别更改。

Windows Update 管理: 查看远程计算机的更新策略、更新历史记录,检查 Windows 更新以及安排更新安装。

Windows 事件警报: 通过设置警报,以在设定的事件日志标准与触发条件相匹配时监控 Windows 事件日志。

预定操作: 在远程计算机上创建、安排、监控和执行系统重启和 Windows Update 操作。

端点安全:查看运行 Bitdefender、Windows Defender、卡巴斯基等软件的 Windows 计算机的端点安全状态。

Starcher提到可配置警报和Windows 更新管理功能对他的帮助特别大。 它们确保他知道什么时候有新的Windows 更新,允许他方便地为他管理的机器安排更新,并使他能够检查这些设备的更新状态。

Starcher 还称赞了“远程命令”功能,该功能可在后台将命令发送到远程计算机的命令提示符。

总体而言,Starcher 报告对 Splashtop Remote Support Premium 如何帮助他运行 HCS Computer Solutions 非常满意。通过随时无人值守的访问权限,他可以在需要时为客户提供远程支持。

“当人们放票时,我们会看看他们的问题,” Starcher 说。“如果本质上不重要,我们会将它们排入队列,并在几个小时后(晚上或清晨)使用远程访问进入并进行处理。”

除了用于远程访问、监控和管理的远程支持高级许可证外,Starcher和他的总经理Rachel Wolf各自拥有一个Splashtop SOS 许可证,这样他们就可以同时为客户提供出席的快速支持。

Starcher 说:“我们有少量的客户没有按照我们的合同来做(中断/修复)。” “在桌面上带有 SOS 图标可以大大简化我们的生活。”

此外,Splashtop 还通过收购新客户帮助 HCS Computer Solutions 降低了成本并扩展了业务。

"由于Splashtop'的定价,HCS 可以有更多的人参加,"Starcher说。 "当我们甩掉LogMeIn ,我们每年能够节省大约2500美元,所以这增加了我们能够投放流媒体的客户数量,持续维护并加入我们的合同。 LogMeIn 是有点令人望而却步,但 's pricing is so good that it helps our clients and helps us."Splashtop

最后,Starcher开始,向他的终端用户转售远程访问 ,从而改善了他的服务项目,同时创造了额外的收入。 HCS 计算机解决方案公司目前有12个客户向他们购买了远程访问其设备的许可证。

结果

最后,HCS Computer Solutions通过Splashtop ,找到了他们需要的解决方案。 他们以前使用过其他的RMM和远程访问产品,但他们没有得到他们想要的功能、经验和价格。

将Splashtop 与Autotask进行比较,Starcher说:"我们尝试过Autotask,但我们不喜欢他们的RMM工作方式。 它看起来有点复杂和时髦,而Splashtop 则不是。 我们所有的监控和管理功能都来自于Premium"。

借助 Splashtop Remote Support 高级版,Starcher 能够获得具有成本效益的远程支持解决方案,可帮助他和他的合作伙伴支持不断增长的端点。

Splashtop 远程支持高级版是远程访问/支持产品(如 Central)的最佳价值、高性能、用户友好的替代品。LogMeIn 它还可以用来代替更昂贵、更复杂的RMM工具。