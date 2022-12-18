为什么 HCS Computer Solutions 喜欢 Splashtop Remote Support Premium

HCS Computer Solutions 有限责任公司是一家商业托管服务提供商，位于密苏里州华沙。该公司为小型企业（1-100名员工）提供各种服务，包括标准（故障修复）支持、咨询和远程监控和管理。

作为该县唯一的 MSP，HCS Computer Solutions 为整个密苏里州的大型健康与康复中心、911呼叫中心、县政府和市政府办公室、执法部门以及五个县卫生部门提供服务。由于 Splashtop Remote Support Premium 定价合理、可靠性高且用户界面友好，该公司仅两个内部用户即可支持总共450个端点。

为了为依靠 IT 基础架构执行重要公共服务的客户提供服务，HCS Computer Solutions 需要主动监视其端点并在出现问题之前采取警告措施。 HCS Computer Solutions 的所有者 Henry Starcher 描述了这一挑战。

Starcher 说：“我们大约有50台物理服务器。如果服务器离线，我能实时监控并收到警报，这一点相当重要。然后，就能考虑是否有服务器问题或 ISP 问题，我所在的地方有更多这类问题。Splashtop Remote Support Premium 能帮助我们监控大量服务器。”

HCS Computer Solutions 和 Splashtop Remote Support Premium

对于需要监控、管理和支持客户的计算机或服务器的 MSP（例如 HCS Computer Solutions）而言，Splashtop Remote Support Premium 是非常理想的解决方案，包括无人值守的远程访问、文件传输、会话录制、多显示器支持等等。

Remote Support Premium 还附带了一套全面的工具，可帮助 MSP 轻松监视其托管端点，包括：

可配置警报： 设置自定义警报以监控 CPU 使用率、内存使用率、磁盘空间、计算机联机/脱机，软件安装/卸载、Windows 更新策略状态以及可用的 Windows 更新。

查看事件日志： 快速访问计算机事件日志，无需远程访问计算机。

远程命令： 在后台将命令发送到远程 Windows 或 Mac 计算机的命令提示符。

系统清单： 检查并拍摄系统清单信息（包括系统、硬件和软件信息）的快照，对比快照并查看快照之间的更改日志以识别更改。

Windows Update 管理： 查看远程计算机的更新策略、更新历史记录，检查 Windows 更新以及安排更新安装。

Windows 事件警报： 通过设置警报，以在设定的事件日志标准与触发条件相匹配时监控 Windows 事件日志。

预定操作： 在远程计算机上创建、安排、监控和执行系统重启和 Windows Update 操作。

端点安全：查看运行 Bitdefender、Windows Defender、卡巴斯基等软件的 Windows 计算机的端点安全状态。

Starcher提到可配置警报和Windows 更新管理功能对他的帮助特别大。 它们确保他知道什么时候有新的Windows 更新，允许他方便地为他管理的机器安排更新，并使他能够检查这些设备的更新状态。

Starcher 还称赞了“远程命令”功能，该功能可在后台将命令发送到远程计算机的命令提示符。

总体而言，Starcher 报告对 Splashtop Remote Support Premium 如何帮助他运行 HCS Computer Solutions 非常满意。通过随时无人值守的访问权限，他可以在需要时为客户提供远程支持。

“当人们放票时，我们会看看他们的问题，” Starcher 说。“如果本质上不重要，我们会将它们排入队列，并在几个小时后（晚上或清晨）使用远程访问进入并进行处理。”

除了用于远程访问、监控和管理的远程支持高级许可证外，Starcher和他的总经理Rachel Wolf各自拥有一个Splashtop SOS 许可证，这样他们就可以同时为客户提供出席的快速支持。

Starcher 说：“我们有少量的客户没有按照我们的合同来做（中断/修复）。” “在桌面上带有 SOS 图标可以大大简化我们的生活。”

此外，Splashtop 还通过收购新客户帮助 HCS Computer Solutions 降低了成本并扩展了业务。

"由于Splashtop'的定价，HCS 可以有更多的人参加，"Starcher说。 "当我们甩掉LogMeIn ，我们每年能够节省大约2500美元，所以这增加了我们能够投放流媒体的客户数量，持续维护并加入我们的合同。 LogMeIn 是有点令人望而却步，但 's pricing is so good that it helps our clients and helps us."Splashtop

最后，Starcher开始，向他的终端用户转售远程访问 ，从而改善了他的服务项目，同时创造了额外的收入。 HCS 计算机解决方案公司目前有12个客户向他们购买了远程访问其设备的许可证。

结果

最后，HCS Computer Solutions通过Splashtop ，找到了他们需要的解决方案。 他们以前使用过其他的RMM和远程访问产品，但他们没有得到他们想要的功能、经验和价格。

将Splashtop 与Autotask进行比较，Starcher说："我们尝试过Autotask，但我们不喜欢他们的RMM工作方式。 它看起来有点复杂和时髦，而Splashtop 则不是。 我们所有的监控和管理功能都来自于Premium"。

借助 Splashtop Remote Support 高级版，Starcher 能够获得具有成本效益的远程支持解决方案，可帮助他和他的合作伙伴支持不断增长的端点。

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Splashtop 远程支持高级版是远程访问/支持产品（如 Central）的最佳价值、高性能、用户友好的替代品。LogMeIn 它还可以用来代替更昂贵、更复杂的RMM工具。

