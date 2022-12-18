为什么 HCS Computer Solutions 喜欢 Splashtop Remote Support Premium

为什么 HCS Computer Solutions 更喜爱 Splashtop
这家托管服务提供商（MSP）通过 Splashtop 解决方案远程支持450个端点
摘要
HCS Computer Solutions 有限责任公司是一家商业托管服务提供商，位于密苏里州华沙。该公司为小型企业（1-100名员工）提供各种服务，包括标准（故障修复）支持、咨询和远程监控和管理。
作为该县唯一的 MSP，HCS Computer Solutions 为整个密苏里州的大型健康与康复中心、911呼叫中心、县政府和市政府办公室、执法部门以及五个县卫生部门提供服务。由于 SRS Premium 定价合理、安全可靠且用户界面友好，该公司仅两个内部用户即可支持总共450个端点。
为了为依靠 IT 基础架构执行重要公共服务的客户提供服务，HCS Computer Solutions 需要主动监视其端点并在出现问题之前采取警告措施。 HCS Computer Solutions 的所有者 Henry Starcher 描述了这一挑战。
Starcher 说：“我们大约有50台物理服务器。如果服务器离线，我能实时监控并收到警报，这一点相当重要。然后，就能考虑是否有服务器问题或 ISP 问题，我所在的地方有更多这类问题。Splashtop 能帮助我们监控大量服务器。”
HCS Computer Solutions 和 SRS Premium
对于需要监控、管理和支持客户的计算机或服务器的 MSP（例如 HCS Computer Solutions）而言，SRS Premium 是非常理想的解决方案，包括无人值守的远程访问、文件传输、会话录制、多显示器支持等等。
SRS Premium 还具备各种工具，可帮助 MSP 轻松监控托管端点，包括：
可配置警报：设置自定义警报以监控 CPU 使用率、内存使用率、磁盘空间、计算机联机/脱机，软件安装/卸载、Windows 更新策略状态以及可用的 Windows 更新。
查看事件日志：快速访问计算机事件日志，无需远程访问计算机。
远程命令：在后台将命令发送到远程 Windows 或 Mac 计算机的命令提示符。
系统清单：检查并拍摄系统清单信息（包括系统、硬件和软件信息）的快照，对比快照并查看快照之间的更改日志以识别更改。
Windows Update 管理：查看远程计算机的更新策略、更新历史记录，检查 Windows 更新以及安排更新安装。
Windows 事件警报：通过设置警报，以在设定的事件日志标准与触发条件相匹配时监控 Windows 事件日志。
预定操作：在远程计算机上创建、安排、监控和执行系统重启和 Windows Update 操作。
端点安全：查看运行 Bitdefender、Windows Defender、卡巴斯基等软件的 Windows 计算机的端点安全状态。
Starcher 提到可配置警报和 Windows 更新管理功能对他非常有用。通过这两项功能，Starcher 知道何时有可用的 Windows 更新，便于他为托管计算机安排更新，检查托管设备的更新状态。
Starcher 还称赞了“远程命令”功能，该功能可在后台将命令发送到远程计算机的命令提示符。
总体而言，SRS Premium 对于运行 HCS Computer Solutions 很有用，Starcher 对此非常满意。通过无人值守的访问功能，他可以随时为客户提供远程支持。
“当人们放票时，我们会看看他们的问题，” Starcher 说。“如果本质上不重要，我们会将它们排入队列，并在几个小时后（晚上或清晨）使用远程访问进入并进行处理。”
除了用于远程访问、监控和管理的 SRS Premium 授权之外，Starcher 和总经理 Rachel Wolf 各自还拥有 Splashtop SOS 插件 授权，可以同时为客户提供有人值守的快速支持。
Starcher 说：“我们有少量的客户没有按照我们的合同来做（中断/修复）。” “在桌面上带有 SOS 图标可以大大简化我们的生活。”
此外，Splashtop 还通过收购新客户帮助 HCS Computer Solutions 降低了成本并扩展了业务。
“Splashtop 定价合理，HCS 可以购买更多客户端席位。我们不再使用 LogMeIn 后，每年可以节省约2500美元，从而可以增加我们合同中的客户端数量，在其中安装 Streamer 后进行持续维护。LogMeIn 的价格有点让人望而却步，相比之下，Splashtop 的价格更优惠，这一点对客户和我们都非常有利。”
最终，Starcher 开始向其最终用户转售远程访问，扩大了公司的服务范围，同时增加了额外收入。HCS Computer Solutions 当前有12个客户，已经从 HCS 购买了许可证以远程访问其设备。
结果
最后，HCS Computer Solutions 通过Splashtop 找到了所需的解决方案。他们以前用过其他 RMM 和远程访问产品，但并没有获得所需的功能、体验和价格。
将 Splashtop 与 Autotask 进行比较后，Starcher 说：“我们用过 Autotask，但我们不喜欢他们的 RMM 运行方式。RMM 看起来有点复杂和新潮，而 Splashtop 则不是。Premium 能提供我们所需的所有的监控和管理功能。”
SRS Premium 是更具成本效益的远程支持解决方案，可帮助 Starcher 及其合作伙伴支持不断增长的端点。
SRS Premium 不仅性价比高，而且对用户友好，可作为 LogMeIn Central 等远程访问与支持产品的替代方案。还可以替代更昂贵、更复杂的 RMM 工具。
细节
关于 HCS 计算机解决方案
有了 SRS Premium，HCS Computer Solutions 仅两人的团队就能支持450个端点。该公司客户包括911呼叫中心以及需要安全、可靠地对其服务器和电脑进行远程管理的多个政府和卫生组织。从 LogMeIn 切换到 Splashtop 以来，HCS Computer Solutions节省了大量费用，从而可以发展业务并通过转售远程访问来扩展其客户产品。
为何选择 Splashtop
以下是 HCS Computer Solutions 等 MSP 更喜爱 SRS Premium 的原因：
与 LogMeIn Premier 等其他产品相比，SRS Premium 可为 MSP 节省至少70%。
由于 Splashtop 价格低廉，MSP 可以轻松地发展和扩展业务。
MSP 可以通过转售对其最终用户的远程访问来增加其服务范围并产生额外的收入。
SRS Premium 包含监控和管理端点以及轻松完成日常 IT 工作所需的高级工具和功能。
SRS Premium
SRS Premium 主要面向 MSP 和 IT 人员，不仅能提供远程访问功能，还具备计算机管理和控制功能。
支持使用任意 Windows 、Mac、iOS 和安卓设备支持 Windows 和 Mac 电脑。
高性能：SRS Premium 由 Splashtop 个人使用解决方案中多次获奖的远程访问引擎提供支持。具有高清音质和画质，快速的远程连接。
关键功能：RS Premium 具有 MSP 和 IT 团队所需的各种关键功能，包括文件传输、聊天、远程唤醒、远程重启、会话录制、用户和电脑管理、分组等。
价格低：与其他解决方案相比，Splashtop 可立省�至少80%。另外，Splashtop 不会像其他远程访问提供商那样频繁涨价。