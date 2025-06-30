ABCis 利用 Splashtop Remote Support 为零售客户提供有人值守和无人值守的支持
Splashtop 定价合理且安全可靠，可以满足其业务和用户管理需求
摘要
ABCis 的 IT 团队为大约1,500个使用 ABCis 产品和服务的客户提供支持。该团队需要一个远程访问解决方案来安装并有效支持其在客户计算机上运行的软件。
IT 团队选择 Splashtop 之前，试用了其他远程访问解决方案，但都不符合其需求。我们通过 ABCis 的集成系统经理 Braeden Saxon 了解了全部过程。
挑战：如何找到支持多用户的安全远程访问解决方案
ABCis 的 IT 团队一直使用 AnyDesk 远程访问客户的电脑。但是，AnyDesk 的安全措施有所欠缺，特别是在多用户环境中。Saxon 说：“AnyDesk 不具备用户管理功能，这个问题让我们感到很棘手，因为我们必须通过共享密码才能进行无人值守访问。这个方案在这方面非常不理想。如果我们团队有成员要离职，我们就无法锁定访问权限。于是，我们开始寻找具有多用户支持和更高安全性的替代方案。”
在寻找 AnyDesk 的替代方案期间，IT 团队尝试了 LogMeIn、TeamViewer 等远程访问解决方案，但都不符合他们的需求，他们需要经济高效的解决方案，可以使团队安全高效地支持客户。
那时，Saxon 看到另一家澳大利亚软件提供商 Independent Solutions 最近从 LogMeIn Rescue 切换到 Splashtop。
ABCis 发现 Splashtop ：具有强大安全性和用户管理功能的远程支持解决方案
Saxon 与 Independent Solutions 的支持台取得联系，询问有关 Splashtop 的信息，获得了相关反馈。Independent Solutions 的支持台对 Splashtop 赞不绝口，他们说自己很庆幸切换到了 Splashtop。
这之后 ABCis 的 IT 团队试用了 Splashtop=，Splashtop 满足所有远程访问需求，他们非常满意。Saxon 说：“我们认真了解了 Splashtop 的无人值守访问和按需临时访问，印象特别深刻。我有 IT 支持背景，用过 LogMeIn Central、LogMeIn Rescue 和 TeamViewer。所以非常熟悉每个平台提供的功能。很开心 Splashtop 可以满足我们的所有需求。”
IT 团队使用 Splashtop Remote Support 支持客户的 Windows PC。利用按需远程访问来安装和支持客户的软件。对于允许以无人值守的方式访问的客户，IT 团队为其部署了 Splashtop Streamer，以随时登录远程访问客户设备，无需提前联系客户。
Saxon 和他的同事发现 Splashtop 功能非常适合他们的需求：
有人值守的按需访问以及无人值守的访问
使用 Splashtop Remote Support，技术员可以无限访问有人值守计算机和移动设备，每个许可证可访问300台无人值守的计算机。
多用户支持和安全功能
技术人员拥有个人帐户，用于有人值守和无人值守的使用。Splashtop 帐户管理员可以细化管理团队成员的访问权限和特权。全面记录远程会话活动以及其他强大的安全功能，使用户可以安全地支持其客户。
集成聊天功能
技术员可以在远程会话中与最终用户聊天。
文件传输
技术员可以在不同设备之间轻松、安全地拖放文件。
轻松、自动化的远程部署
Saxon 说：“实施和设置过程既简单直观。我们的许多无人值守访问是利用 AnyDesk 配置的，所有配置都是手动完成的。利用 Splashtop 的远程部署可以快速、轻松地将我们的 AnyDesk 连接迁移到Splashtop。我们有一个命令服务器，可用于远程部署 Splashtop Streamer。远程部署功能是我们的救星。”
细节
关于 ABCis
ABCis 是一家 SaaS 提供商，与零售领域的客户合作并提供持续的解决方案，以帮助客户改善店铺的日常运营。可以通过经验、分析、数据处理、流程变更和技术采用相结合来实现。
关于 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support 是按需远程支持解决方案，支持以无人值守的方式随时访问远程电脑。
通过 Splashtop，IT 支持人员可以通过简单的会话码立即连接用户设备。Splashtop Remote Support 主要面向帮助台和支持人员，可随时随地对不限数量的设备提供临时的远程支持。技术人员可以轻松远程访问用户的 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook，通过远程控制快速解决问题。Splashtop 可以缩短支持用户所需时间，提高客户满意度，降低远程支持团队的成本。
客户评价
Splashtop 让我们能轻松持续地为客户提供支持。不仅价格很有竞争力，而且具备一切我们所需的功能。
Braeden Saxon, Integrated Systems Manager at ABCis