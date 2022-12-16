为下一代音乐制作人和音响工程师提供远程计算机访问
阿比路学院如何利用 Splashtop 远程访问软件来确保远程学习环境中的学术连续性
摘要
2020年3月开始封锁时。 Abbey Road Institute 迅速从面授转为在线教学。 伦敦大学的高级音频技术员纳塔利娅-罗德里格斯-米拉尼兹(Natalia Rodrigues Milanezi)解释了她的学校是如何利用，以满足远程学习和改变他们的专业音乐制作和音频工程课程方式所带来的新挑战。 Abbey Road Institute 伦敦，解释了她的机构如何利用远程实验室的Splashtop Enterprise ，以应对转换为远程学习所带来的新挑战，并改变他们在大流行期间提供专业音乐制作和音频工程课程的方式。
面临的挑战：提供强大的校内 AV 设备访问
作为阿比路学院的高级音频技术员，Natalia Rodrigues Milanezi 负责监管学校设施的技术方面，为学院的日常运营整合技术程序。
该学院已安装 Pro Tools、Logic ProX 等最新行业软件和插件。这些软件和插件已与学生的音频录制、编辑和混合课程进行集成。Natalia 的主要职责是确保学生可以使用这些关键资源。
2020年3月新冠疫情爆发施行封锁期间，阿比路学院被迫进行在线学习，Natalia 及其团队面临的挑战史无前例，即让学生可以在家中从自己的设备远程访问强大的校内计算机和软件。
Natalia 解释说，“我们要让学生能够远程访问校内计算机，从而让学生完成作业、参与实践活动。这一点非常重要，因为校内计算机上的软件大多学生设备都不能使用。这样一来，开展远程教学就难上加难了。”
Natalia 需要的是可以确保学生在阿比路学院的新远程环境中持续学习的解决方案。
解决方案：高保真音频流远程访问软件
作为阿比路学院的技�术部门负责人，Natalia 通过研究为学院找到了远程学习解决方案。她需要的是可以让学生远程访问校内计算机并通过网络流式传输音频的远程访问软件解决方案。
"纳塔利娅说："我最重要的标准是不仅能够远程访问另一台机器，而且，能够通过网络流传音频，并与Zoom同时使用，这是我们目前用于提供讲座的平台。
由于Natalia使用Splashtop 远程访问软件来远程访问她的电脑进行个人工作，她决定测试Splashtop 企业的远程实验室，作为其解决方案之一。 Abbey Road Institute.
Natalia 解释说，“我注册了免费试用版，然后让学生在模拟情况中使用 Splashtop，以此来测试该软件的实用性和便捷性。同时，我还测试了另外几款软件，但是这些音频流媒体设备都出现了一些问题。最终证明，Splashtop 满足我们远程访问的需求，是更加完善和全面的工具。”
通过 Splashtop Enterprise 的远程实验室功能，阿比路学院可以：
让学生从任何设备（包括 Chromebook）远程访问实验室计算机，从而让学生可以远程使用自己所需的所有校内应用程序。
让教职员工可以远程访问自己的工作计算机，从而实现远程工作，同时让教职员工访问学生设备以提供一对一指导。
确保 IT 可以在学生或教职员工需要帮助时快速访问其设备（计算机、平板电脑和移动设备）并为其提供远程支持。
Splashtop 远程实验室易于使用，Natalia 特别喜欢这款软件的文件传输功能。
Natalia 说，“Splashtop 的功能中我最喜欢的是文件传输，这个功能非常实用，因为学生需要在完成项目后将文件传输到家里的计算机上。”
结果
在完成对 Splashtop 远程访问软件的测试之后，Natalia 及其团队决定为 mac 实验室购买20台 iMac 计算机，�用来支持学生进行远程学习。
结果，阿比路学院有高达80名学生和10名教职员工使用 Splashtop，他们都从完善的远程学习和教学体验中受益。
Splashtop 软件的运行非常流畅，Natalia 及其团队对 Splashtop 非常满意。
Natalia 说：“对于音乐制作和音响工程专业的学生来说，Splashtop 是一个非常好用的学习和创意工具。在这段困难时期，Splashtop 帮了我们很多忙！”Natalia 还补充道，Splashtop 让阿比路学院占有竞争优势。
“这段时期只能在线授课，但与许多其他学校不同，我们能继续为学生提供行业标准软件，帮助学生完成学习进度。这款软件让我们占据了竞争优势。”– Natalia Rodrigues Milanesi
Splashtop 远程实验室已受到许多学术机构的信任，例如阿比路学院、哈佛法学院、杜克大学、麻省理工学院等。这款高性能软件不仅成本低，而且安全性好。如需了解更多信息、安排演示或免费试用，请与我们联系。这款软件可以让学生和教职员工远程使用校内计算机，可以试用以了解该软件的易用性。
观察 Abbey Road Institute 的证言
细节
关于 Abbey Road Institute
Abbey Road Institute 是一所专业的音乐制作和音响工程学校，通过为期一年的音乐制作和音响工程专业高级文凭课程，培训音频专业人士。
关于 SPLASHTOP ENTERPRISE 远程实验室
通过 Splashtop Enterprise 远程实验室，学生和教师可以像往常一样远程登录和使用实验室计算机，从而让学术和培训机构可以完善和支持学生和教师的学习计划。通过 Splashtop Enterprise 远程实验室，您可以：
使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问其他 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
可以通过高清质量和声音轻松地通过快速连接（4k 流式传输）轻松控制计算机。
获得高效远程办公所需的主要功能，比如拖放文件传输、远程打印、远程唤醒、远程重启、聊天、USB 输入（使用 Wacom 平板电脑）、远程麦克风、SSO、精细化权限、基于组的访问权限等。
与其他价格更高的远程访问产品相比，Splashtop 可立省80%
使用预定远程访问功能安排实验室开放时间和专业实验室会议，让不同群组的学生可以在预定的上课时间远程访问计算机实验室。
了解更多有关 Splashtop Enterprise 远程实验室的信息。
客户评价
对于音乐制作和音响工程专业的学生来说，Splashtop 是一个非常好用的学习和创意工具。在这段困难时期，Splashtop 帮了我们很多忙！
Natalia Rodrigues Milanesi