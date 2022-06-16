大流行推动欧洲对 Splashtop 远程计算机实验室教育解决方案的需求增长十倍
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2021 年 1 月 7 日，加利福尼亚圣何塞 — Splashtop Inc. 远程访问和远程支持解决方案的全球领导者，报告称其用于教育的远程实验室访问软件的需求在欧洲激增，客户数量在 2020 年第二季度和第四季度之间增长了超过十倍。
Splashtop 欧洲、中东地区总经理 Alex Draaijer 表示：“在许多情况下，新冠肺炎大流行使远程访问势在必行。包括即使在学校设施关闭的情况下，学生和教师也可以使用校园内的计算机实验室资源。“在整个欧洲，尤其是在英国、法国和德国，我们看到了对计算机实验室远程访问解决方案的需求迅速增长，这在很大程度上是由一所学校向另一所学校的口碑建议推动的。”
在欧洲，Splashtop 的所有远程计算机实验室访问客户几乎都是高等教育机构。英国和爱尔兰的需求特别强劲，有 2020 个客户。包括伦敦的皇家艺术学院和米德尔塞克斯大学、威斯敏斯特大学、西苏格兰大学、卡迪夫城市大学以及都柏林的艺术、设计和技术学院。
Splashtop 使计算机实验室资源可随时随地访问
越来越多的高等教育机构的学生和教师依赖于通过专门的软件应用程序来编辑视频和声音或进行3D图形和建模的能力，这些软件通常需要高端处理能力，通常是Mac工作站，或者是昂贵的许可证，只在计算机实验室实用。 这些应用包括。
Adobe Creative Suite（例如：Photoshop、Illustrator、InDesign、Dreamweaver、After Effects）
AutoDesk AutoCAD、Revit、3ds Max、Fusion 360、Maya、Avid Media Composer 和 Avid Pro Tools
Vectorworks、ArcGIS、Rhino、SketchUp、SolidWorks 和其他高端计算机辅助设计、3D 建模、分析和 3D 图形软件
借助 Splashtop 远程访问软件（特别是 Splashtop Enterprise for Remote Labs），学生和教师可以使用自己的计算机、平板电脑、手机或便宜的 Chromebook 从任何地方（包括厨房桌子或客厅沙发）访问这些重要资源。
此外，Splashtop 远程访问使宝贵的计算机实验室资源每周 7 天、每天 24 小时可用，远远超出了物理实验室访问所需的计划上课时间或指定的时间段。
Splashtop 的联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 说：“学校和大学发现，计算机实验室资源的不断扩展意味着学生可以花更多的时间来使用他们学习所需的软件应用程序。” “出乎意料的好处是，在大流行限制解除后，这种好处将持续很长时间。”
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关于Splashtop
总部设在硅谷，Splashtop Inc.为学术机构、商业专业人士、MSP、IT部门和服务台提供最具价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。 Splashtop是VPN/RDP、VNC、RD网关和其他远程访问软件的流行替代品。 全球有超过3000万用户享受Splashtop产品。