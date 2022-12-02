Splashtop的Mirroring360添加了大型部署和跨子网/ VLAN功能，以共享移动设备屏幕
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新的 Mirroring Assist 功能开辟了一种对学校或公司网络进行设备发现的全新简便方法，避免了出于 Airplay/Mirroring 目的与 Bonjour 关联的网络问题
加州圣何塞 - 2015年2月12日 - Splashtop Inc.，跨设备计算和协作的全球领导者，宣布Mirroring Assist和其他工具，以促进大型学校和组织的Mirroring360的部署和管理。 Mirroring360使演讲者、教师和学生能够以无线方式将他们的设备屏幕（iPad、iPhone、Chromebooks、PC、Mac）分享到任何计算机或智能显示器。
Mirroring Assist能够使用基于QR码的发现，绕过Bonjour，将iOS设备与电脑连接起来。 你可以在不同的子网和VLAN中镜像你的iPad或iPhone屏幕，只要网络是可路由的。 这个新工具对大型学校和企业的部署便利性有重大影响。
IT管理员不需要为Bonjour重新配置学校的网络，节省时间和金钱。
IT管理员可以禁用Bonjour广播，避免了不必要的网络流量。 此外，它还有助于避免iOS设备在启动AirPlay时发现大量计算机列表的问题。
“当成千上万的教师愉快地使用我们的 Mirroring360 产品时，许多教师和学校管理员告诉我们，他们无法使用 iOS AirPlay 功能，因为 iPad 位于 Wi-Fi 上，而计算机位于有线网络或不同的 VLAN 上，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“我们很高兴地宣布，我们已经开发了一项名为 Mirroring Assist 的新功能，可以解决许多学校和公司中这一非常普遍的问题。”
“Mirroring360 解决了我们在学校网络上连接 iPad 的许多问题。我们已经努力了很长时间，尝试使 AirPlay 正常运行，但没有成功，”Sidney 公立学校的技术协调员兼讲师 Rick Meyer 说，“最后，终于有款产品易于使用，并且对我们的 IT 员工没有负担。”
Mirroring360的更新还包括促进学校和地区的大型部署的功能和工具，如.msi 包和预设配置选项。 了解更多信息：www.mirroring360.com/mirroring-assist 。
Mirroring360 目前正在促销中，促销价格为¥110（五折）。Mirroning Assist 可从应用商店免费下载： https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
适用于 Chromebook 的 Mirroring Assist 即将推出。
关于Splashtop
Splashtop Inc. 提供顶级的跨屏生产力、支持和协作体验，连接智能手机、平板电脑、计算机、电视和云。Splashtop 远程桌面服务 让人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用、文件和数据。超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，并且包括HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intel等在内的制造合作伙伴已经在超过一亿台设备上预装了Splashtop。
Splashtop 开发了几款用于教育和一对一数字化学习计划的产品，包括 Splashtop Classroom、Splashtop Whiteboard 和 Mirroring360。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，设有多个�国际办事处。欲了解更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn 和 www.mirroring360.com。
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