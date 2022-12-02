Splashtop的Mirroring360添加了大型部署和跨子网/ VLAN功能，以共享移动设备屏幕

新的 Mirroring Assist 功能开辟了一种对学校或公司网络进行设备发现的全新简便方法，避免了出于 Airplay/Mirroring 目的与 Bonjour 关联的网络问题

加州圣何塞 - 2015年2月12日 - Splashtop Inc.，跨设备计算和协作的全球领导者，宣布Mirroring Assist和其他工具，以促进大型学校和组织的Mirroring360的部署和管理。 Mirroring360使演讲者、教师和学生能够以无线方式将他们的设备屏幕（iPad、iPhone、Chromebooks、PC、Mac）分享到任何计算机或智能显示器。

Mirroring Assist能够使用基于QR码的发现，绕过Bonjour，将iOS设备与电脑连接起来。 你可以在不同的子网和VLAN中镜像你的iPad或iPhone屏幕，只要网络是可路由的。 这个新工具对大型学校和企业的部署便利性有重大影响。

IT管理员不需要为Bonjour重新配置学校的网络，节省时间和金钱。 IT管理员可以禁用Bonjour广播，避免了不必要的网络流量。 此外，它还有助于避免iOS设备在启动AirPlay时发现大量计算机列表的问题。

“当成千上万的教师愉快地使用我们的 Mirroring360 产品时，许多教师和学校管理员告诉我们，他们无法使用 iOS AirPlay 功能，因为 iPad 位于 Wi-Fi 上，而计算机位于有线网络或不同的 VLAN 上，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“我们很高兴地宣布，我们已经开发了一项名为 Mirroring Assist 的新功能，可以解决许多学校和公司中这一非常普遍的问题。”

“Mirroring360 解决了我们在学校网络上连接 iPad 的许多问题。我们已经努力了很长时间，尝试使 AirPlay 正常运行，但没有成功，”Sidney 公立学校的技术协调员兼讲师 Rick Meyer 说，“最后，终于有款产品易于使用，并且对我们的 IT 员工没有负担。”

Mirroring360的更新还包括促进学校和地区的大型部署的功能和工具，如.msi 包和预设配置选项。 了解更多信息：www.mirroring360.com/mirroring-assist 。

Mirroring360 目前正在促销中，促销价格为 CN¥105 （五折）。Mirroning Assist 可从应用商店免费下载： https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

适用于 Chromebook 的 Mirroring Assist 即将推出。

关于Splashtop

远程桌面 服务使人们能够通过他们的移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。

Splashtop为教育和1:1倡议开发了几种产品，包括Splashtop Classroom、Splashtop Whiteboard和Mirroring360（见education.splatashtop.com ）。 Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "2012年CES最佳产品 "奖，并入围2013年Red Herring北美100强。 该公司的总部设在加利福尼亚州的圣何塞，并设有多个国际办事处。 欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com 和www.mirroring360.com。

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Steve Rokov

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