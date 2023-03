Splashtop远程桌面增加了对Mac的支持

用户现在可以直接从iPhone、iPad、iPod touch或Android手机上访问家庭或办公室Mac上的媒体、游戏和应用程序。

2011年1月27日 - 加州圣何塞 - 即时访问计算领域的全球领先者Splashtop Inc.今天宣布,它已将其获奖的Splashtop远程桌面软件产品扩展到支持Mac。 现在,iMac、Mac Pro、MacBook Pro和Air以及Mac Mini的用户可以使用平板电脑(如iPad)或智能手机(如iPhone)无缝访问和远程控制他们的家庭或办公室Mac。

“由于其视听功能,Mac一直是好莱坞的挚爱对象。和Mac一样,Splashtop Remote确实具有多媒体的魅力,” Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说。 “我们的软件支持高帧频,这意味着电影更流畅。现在,具有Mac兼容性,Splashtop Remote已准备好与好莱坞进行业务往来。”

Splashtop Remote的Mac支持是Splashtop产品系列的最新更新,它还包括对Windows、iOS客户端和Android设备的支持。 它允许用户毫不费力地通过移动设备远程访问和控制他们的计算机,如iPad、iPhone或基于Android的Dell Streak、三星Galaxy Tab或联想LePad,为跨设备的计算体验架起桥梁。

第一次,用户可以享受丰富和互动的远程PC和Mac体验,包括全实时视频和音频。 通过Splashtop Remote,用户可以看电影、听音乐、访问他们所有的文件和应用程序,并远程玩PC、Mac和Flash游戏。 Splashtop Remote为英语、中文、法语、德语、意大利语、日语、韩语和西班牙语用户进行了本地化。

Macworld 2011的与会者被邀请在展会期间访问移动应用展示区的Splashtop,展位号为818,以亲自体验Mac上的Splashtop Remote。

苹果应用商店、iTunes 以及安卓应用市场现可下载 Splashtop Remote 客户端。请访问 https://www.splashtop.com/remote,免费下载 Splashtop Remote Mac 服务器应用程序,或了解更多关于 Splashtop Remote 的信息。相关图像,请访问此处。

关于Splashtop



如今,基于 Splashtop 的产品可在宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG 和索尼等领先制造商的 5000 万台 PC 上使用。Splashtop 已获得许多奖项,包括 PC World 颁发的著名“最具创新产品”奖, Popular Science 颁发的“Best of What's New”奖和 LAPTOP Magazine 颁发的“Best of 2011 CES”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞,在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息,请访问 https://www.splashtop.com

