Splashtop与优秀技术合作伙伴通过设备上的安全性和控制提供高性能的远程桌面体验

2012年8月15日 - 加州圣何塞 - Splashtop Inc.是跨设备计算领域的全球领导者,今天宣布与Good Technology™合作,在其屡获殊荣的远程桌面基础上发布Splashtop for Good Technology (Splashtop for Good)。 Splashtop for Good的客户可以享受Splashtop的传奇性易用性和性能,并具有与Good Dynamics™平台集成的额外好处,以获得额外的设备上的应用安全和控制 - 确保安心。

迄今为止,Splashtop 已经使700多万移动设备(从平板电脑到智能手机)用户能够访问他们的Windows PC和Mac,使他们能够远程运行应用程序,查看和编辑文件,观看高清电影和玩图形密集型游戏。

Splashtop for Good Technology 的特点。

良好的用户体验。基于Splashtop远程桌面构建的,下载量排名第一的iPad远程桌面应用程序,是Apple App Store有史以来最畅销的25个iPad应用程序之一。

所有应用程序的运行都没有修改。 不需要重新学习新的界面或重写现有的自定义应用程序以在移动设备上运行。

多设备支持。 通过一个适用于所有移动平台的单一解决方案支持全公司的BYOD计划。

性能高。 支持每秒高达30帧的流媒体和低于30毫秒的延迟,包括同步音频,以获得流畅的视频和反应迅速的用户体验。

易于使用,成本效益高。 不需要购买额外的硬件或软件组件(网关或加速器)来加快用户的会话速度。

安全。Good Dynamics平台可提供设备上应用程序的安全性。

自我优化。Splashtop Bridging Cloud™与正在申请专利的流技术一起提供了适应网络条件的快速响应会话,使用户能够充分利用3G / 4G网络或Internet连接。

"我们很高兴与Splashtop合作,为我们的Good Dynamics平台提供最好的远程桌面技术,"Good Technology企业产品战略和规划副总裁Dimitri Volkmann说。 "当涉及到移动应用时,企业有强烈的需求来保护企业数据。 Splashtop for Good Technology将为我们的客户提供增值服务,这些客户希望通过提供安全、高性能的远程桌面解决方案,将员工的业务生产力扩展到办公室之外。"

"Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说:"Splashtop很高兴成为Good Dynamics第三方企业应用生态系统的一部分,特别是Good的第一个远程桌面解决方案。 "Splashtop的远程桌面应用利用Good Dynamics移动应用平台来提高员工的生产力,同时通过安全的端到端工作流程来保护企业数据。"

适用于iPad或iPhone的Splashtop for Good Technology可以从iTunes App Store的http://itunes.apple.com/app/splashtop-for-good-technology/id544189666?ls…下载,价格将公布。

关于 Splashtop Inc.

Splashtop 渴望通过提供一流的远程桌面体验来触动人们的生活--将平板电脑、手机、电脑和电视连接起来。 Splashtop技术使消费者和企业用户能够随时随地以高性能、安全、互动的方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。

Splashtop的产品是Apple App Store,Google Play,适用于Android的Amazon Appstore,Nook Apps,BlackBerry App World,HP App Catalog,Lenovo App Shop等上最畅销的应用程序。超过700万人从应用程序商店下载了Splashtop产品,而Splashtop附带了来自惠普,联想,戴尔,宏碁,索尼,华硕,东芝,英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备。

信息技术的消费化和移动设备的扩散正在导致企业采用Splashtop。 Splashtop Bridging Cloud™确保了跨多个设备的可靠、安全和高性能的连接,同时为IT、系统集成商和服务提供商提供政策驱动的控制。

Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖。该公司总部位于圣何塞,在北京、杭州、上海、台北和东京设有办事处。有关更多信息,请访问 https://www.splashtop.com。

关于Good Technology

Good Technology是安全企业移动解决方案的领导者,它创造了一个世界,使员工能够使用他们的个人iOS、Android和Windows Phone设备安全地连接、沟通和协作。 一个IT部门可以简单而安全地管理移动应用、设备和企业数据的世界,以提高整体业务生产力。 在这个世界上,商业信息可以去任何需要去的地方,而不会将敏感的个人或企业数据置于风险之中。 我们的客户包括全球4000多家公司,包括《财富》100强™中的金融服务、医疗保健、零售、电信、制造、法律和政府领域的领导者。 了解更多信息:www.good.com 。

