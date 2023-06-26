Splashtop 荣获“年度混合办公解决方案提供商”
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Splashtop 荣获 2023 年远程技术突破奖颁发的“领先软件解决方案提供商”，以实现高性能混合工作环境。
加利福尼亚州库比蒂诺 2023年6月27日：Splashtop 在远程办公解决方案领域处于领先地位，Splashtop 宣布最近荣获2023 年远程技术突破奖，被评为“年度混合办公解决方案”。这项杰出奖项旨在表彰支持远程办公的全球最佳科技公司、产品和服务，今年获得了来自全球的1,250余项提名。
在混合和远程办公环境中，性能对于业务连续性和盈利能力至关重要。Splashtop 的软件采用先进的压缩技术，可最大限度降低对带宽的要求，确保远程连接的流畅和稳定，能够以 60fps 的帧率进行 4K 流式传输，为用户带来近乎完美的使用体验。这样可以帮助远程办公人员在不牺牲性能的情况下，使用任意设备连接高端工作站和 CPU 密集型应用程序。Splashtop 的安全软件可跨�操作系统进行可靠的远程访问，允许用户随时随地使用任意设备无缝办公，从而提高公司及其自带设备（BYOD）策略的灵活性。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 表示：“年度混合办公解决方案奖项是对 Splashtop 坚持客户至上创新工作的认可，也是对 Splashtop 在促进高效混合办公环境中发挥的关键作用的认可。我们有这样一种设想，利用技术简化远程办公，提供无缝的性能驱动解决方案，让用户能够随时随地保持高效办公。”
企业的混合办公趋向标准化，面临的挑战是如何找到合适的技术解决方案，以随时随地提供安全、高效的工作环境。今年的评审团由具备行业技术、商业、学术和分析专业知识的专家组成，对获奖者进行了全面的分析、评估和评分。参赛作品的评估依据是其能为远程办公人员带来的创新。
有关 Splashtop 荣获奖项的远程访问和支持解决方案的更多信息，请访问网站 Splashtop.com。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn