Splashtop推出Splashtop Business 以提供远程支持，为LogMeIn和TeamViewer用户提供简单，可靠且经济高效的替代产品

加州圣何塞 - 2015年9月1日 - Splashtop Inc.,跨设备计算和协作的全球领导者,宣布Splashtop Business for Remote Support,这是一个为逃离LogMeIn Pro、LogMeIn Central、TeamViewer、Citrix GoToMyPC和Citrix GoToAssist的难民而优化的解决方案。 由于对LogMeIn、TeamViewer和其他产品不断攀升的续约价格感到不满,许多MSP和IT人员都来找Splashtop。 为了使迁移变得简单,新的Splashtop Business for Remote Support提供了

增强的部署能力,方便 MSP 和 IT 人员使用 Splashtop Streamer 轻松替换现有的 LogMeIn 或 Team Viewer 代理

增强的分组功能支持管理下的数千台计算机

作为新定价模型的一部分,MSP 和 IT 能够轻松允许客户免费访问自己的计算机

基于计算机的全新定价模型,方便 MSP 和 IT 人员轻松了解转向 Splashtop Business for Remote Support 所节省的大量成本

“超过 2 万名 MSP 和 IT 从LogMeIn、TeamViewer、Citrix 和其他解决方案迁移到了 Splashtop,”Splashtop 首席执行官 Mark Lee说。“我们希望使人们更轻松地迁移到 Splashtop,而且容易对比定价。Splashtop Business for Remote Support 针对提供远程支持服务的 MSP 和 IT 进行了优化。”

“我爱Splashtop !!自LogMeIn更改其政策以来,我一直很迷茫。Splashtop使我可以更轻松地管理办公室中的计算机。谢谢!!!”Malkerson Gunn Martin 律师事务所办公室经理 Sue Diggs

“相对 TeamViewer,Splashtop 拥有巨大的定价优势,但却能像 Teamviewer 一样流畅运行。我现在购买了 Splashtop,这也是由于你们的大力支持!”DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH 首席技术官 Michael Pichler 表示

“多年来,我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 进行远程支持。随后 Splashtop 问世,它更快、更便宜。用户界面简单的,可进行非常有效且出色的客户支持!”Integrated Intellinet Quality Systems 的 Nick Kapinakis

“与 LogMeIn 相比,连接、显示和断开连接的速度更快。非常感谢 Splashtop 所有成员的共同努力,开发出优秀产品并在试用期为我提供了支持。我期待与您建立长期的合作关系。”Logic Computers 公司的 Andrew Gordon

“你们的产品非常稳定,我在日常工作中益发依赖它。我认为它比 LogMeIn 更好。连接稳定,甚至可以保持连接好几天。我已经向几个使用 TeamViewer 的朋友推荐了 Splashtop。虽然他们投入的资金更多,但我更喜欢 Splashtop。安装方便,安装效果好,而且少了在客户机器上安装的步骤。”Hosting Master Internet 的 Barry L Salter

如今,已有 2 万多个 MSP 和 IT 组织使用 Splashtop Business 来管理数百万台计算机。Splashtop 与市场上的各种 RMM、PSA、在线票务和在线帮助台解决方案集成,从而为 MSP 和 IT 人员开展工作提供无缝体验。

了解更多:https://www.splashtop.com/remote-support

