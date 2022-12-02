Splashtop启动Mirroring360。在任何计算机上使用Airplay无线显示iPad或iPhone屏幕。参加AT＆T和HoverCam展台的ISTE的Splashtop会议。

结合Splashtop Classroom ，Mirroring360允许镜像的iOS屏幕与所有学生设备共享，包括其他iPad、Android、PC和Chromebook。 下载Mirroring360 到你的电脑上，并把它变成一个Airplay接收器。

加州圣何塞和亚特兰大的ISTE。- 2014年6月26日 - Splashtop Inc.，跨设备计算和协作的全球领导者，宣布Mirroring360 。 Mirroring360让你分享你的iPad/iPhone屏幕，不需要电缆或苹果电视。 一旦安装，Mirroring360就会作为你电脑上的Airplay接收器。 然后你可以从iPad或iPhone的Airplay菜单中选择它，开始与大家分享你的工作和应用

"Val Verde联合学区的信息和教学技术主任Matt Penner说："Mirroring360使我们能够利用我们现有的教室技术投资，将我们的iPad无线镜像到教室的显示器上，"。 在教学环境中，Mirroring360显示了我们学生的参与度有了直接的提高。 它的易用性和低成本将使我们能够以一种负责任和具有成本效益的方式在每个教室提供这种服务"。

“自从 Splashtop Classrooms 于几个月前发布以来，全世界数百所学校和地区都在使用它来提高教师的移动性和学生的参与度。教师和管理员告诉我们，他们还希望共享 iOS、Android 和 Chromebook 屏幕，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“Mirroring360 便是答案。通过使用 iOS 屏幕共享，教师和学生可以使用其 iOS 设备提高课堂参与度。不久之后，Chromebook 和 Android 屏幕也将与全班同学共享。”

您将如何使用Mirroring360？

教育工作者 - 让你的学生在不离开座位的情况下分享他们的想法或家庭作业。 学生们只需从Airplay菜单中选择你的电脑，就可以镜像他们的屏幕。 教师也可以与全班分享他们的屏幕。 与Splashtop Classroom相结合，它允许镜像的iOS屏幕在电脑、iPads/iPhone、安卓设备和Chromebook上进行截屏。 不需要购买苹果电视。 对你的1:1或BYOD项目很有帮助!

教员和演讲者 - 在房间的任何地方用你的iPad或iPhone无线演示。 让其他人在不离开座位的情况下介绍自己的内容或应用程序。 通过WebEx、join.me或GoToMeeting会话展示任何应用程序或内容。

培训师和演示者 - 演示最新的应用程序功能。 通过镜像设备测试参与者的专业知识。 分享内部应用程序、产品演示和更多。

媒体爱好者 - 在大屏幕上（通过电脑）与家人分享你的照片或音乐。 坐在后面，用你的iOS设备远程控制屏幕。

玩家 - 在大屏幕上展示你的游戏技能（通过电脑），具有良好的性能和声音，带来愉快的、身临其境的体验。

要去亚特兰大的ISTE（国际教育技术协会）吗？ 然后在这些展位上查看Mirroring360和Splashtop的情况。

AT&T - 展台3348 - 参加Splashtop在6月29日周日12:30 - 1:30的会议，听取Splashtop联合创始人Thomas Deng讨论Splashtop的教育解决方案。

HoverCam - 1854号展位 - 请看Splashtop在革命性的SOLO 8中的表现!

立省至少40%：限时特价，每个许可仅需 CN¥49 （原价 $11.99）。另外，我们也支持批量订购（更多信息请发邮件至sales@splashtop.com）。

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这种性能最佳的远程桌面和应用程序访问解决方案是解决WAN上的移动VPN和RDP兼容性问题的更快，更轻松，更具成本效益的方法。 Splashtop赢得了PC World的久负盛名的“最具创新性产品”奖，“流行科学”的“最佳新事物”奖，“ LAPTOP”杂志的“ 2012最佳CES”奖以及2013年《红鲱鱼》北美地区100强决赛入围者。 Splashtop是通过MDM / MAM合作伙伴和其他经销商分发的。该公司总部位于加利福尼亚州圣何塞，在中国，日本和台湾地区设有国际办事处。欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com

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