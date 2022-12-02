Splashtop启动Mirroring360。在任何计算机上使用Airplay无线显示iPad或iPhone屏幕。参加AT＆T和HoverCam展台的ISTE的Splashtop会议。
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结合Splashtop Classroom ，Mirroring360允许镜像的iOS屏幕与所有学生设备共享，包括其他iPad、Android、PC和Chromebook。 下载Mirroring360 到你的电脑上，并把它变成一个Airplay接收器。
加州圣何塞和亚特兰大的ISTE。- 2014年6月26日 - Splashtop Inc.，跨设备计算和协作的全球领导者，宣布Mirroring360 。 Mirroring360让你分享你的iPad/iPhone屏幕，不需要电缆或苹果电视。 一旦安装，Mirroring360就会作为你电脑上的Airplay接收器。 然后你可以从iPad或iPhone的Airplay菜单中选择它，开始与大家分享你的工作和应用
"Val Verde联合学区的信息和教学技术主任Matt Penner说："Mirroring360使我们能够利用我们现有的教室技术投资，将我们的iPad无线镜像到教室的显示器上，"。 在教学环境中，Mirroring360显示了我们学生的参与度有了直接的提高。 它的易用性和低成本将使我们能够以一种负责任和具有成本效益的方式在每个教室提供这种服务"。
“自从 Splashtop Classrooms 于几个月前发布以来，全世界数百所学校和地区都在使用它来提高教师的移动性和学生的参与度。教师和管理员告诉我们，他�们还希望共享 iOS、Android 和 Chromebook 屏幕，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“Mirroring360 便是答案。通过使用 iOS 屏幕共享，教师和学生可以使用其 iOS 设备提高课堂参与度。不久之后，Chromebook 和 Android 屏幕也将与全班同学共享。”
教育工作者：让学生无需离开座位即可分享自己的想法或作业。学生只需从 Airplay 菜单中选中教师的计算机即可进行屏幕镜像。教师也可以与全班共享屏幕。Mirroring360 可与 Splashtop Classroom 搭配使用，允许在计算机、iPads/iPhone、安卓设备和 Chromebook 上抓取 iOS 镜像屏幕。无需购买 Apple TV。非常适合一对一数字化学习计划或 BYOD 计划！
讲师和演示者：通过 iPad 或 iPhone 在房间随处进行无线演示。让其他人无需离开座位即可展示自己的内容或应用。通过 WebEx、join.me 或 GoToMeeting 会话展示任意应用或内容。
培训师和演示者：演示最新的应用功能。通过镜像参与培训者的设备来测试其专业知识。共享内部应用程序、产品演示等。
媒体爱好者：在大屏幕上（通过电脑）与家人分享照片或音乐。坐在沙发上，打开 iOS 设备远程控制屏幕。
游戏玩家：在大屏幕（通过电脑）上展示游戏技能，通过出色的性能和音效，获得身心愉快、身临其境的体验。
要去亚特兰大的ISTE（国际教育技术协会）吗？ 然后在这些展位上查看Mirroring360和Splashtop的情况。
AT&T 展位 3348：参加 Splashtop 的研讨会，时间为6月29月 12:30 – 1:30，了解 Splashtop 联合创始人 Thomas Deng 对 Splashtop 教育解决方案详细介绍。HoverCam 展位 1854：观看 Splashtop 与革命性的 SOLO 8 的实际应用！
立省至少40%：限时特价，每个许可仅需¥50（原价 $11.99）。另外，我们也支持批量订购（更多信息请发邮件至sales@splashtop.com）。
立即访问网站 www.mirroring360.com 以免费试用
关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 超过1600万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展�品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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