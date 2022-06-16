Splashtop启动具有设备屏幕镜像和Windows屏幕共享功能的Mirroring360 Pro

新解决方案将 Windows 屏幕共享功能与 AirPlay 和来自 iOS、Chromebook、Android、Windows 和 Mac 的基于 WebRTC 的设备屏幕镜像结合在一起

加州圣何塞 - 2017年4月25日 - Splashtop Inc.，跨屏幕访问、支持和协作的全球领导者，宣布Mirroring360 Pro 。 Mirroring360产品系列的这一新成员将设备屏幕镜像与屏幕共享 解决方案相结合，为教育和商业提供了全面的协作体验。

Mirroring360 Pro 使教育者、业务专业人员和个人能够将手机、平板电脑、Chromebook 和其他计算机上的应用屏幕、音乐、电影、电视节目、照片和游戏流式传输或镜像到计算机屏幕。

新的 Mirroring360 Pro 中的屏幕共享功能通过将设备屏幕共享与 PC 相结合，实现了通过简单的 Web 链接共享 Windows 计算机屏幕，从而将共享提升到新的水平。

Mirroring 360 Pro的新功能包括：。

与最多 40 个本地或远程查看器共享 Windows 计算机屏幕

屏幕共享可通过 Web 在网络和设备上提供

已共享屏幕可以从任何手机、平板电脑、Chromebook 或有网络浏览器的计算机上查看，而无需下载或安装

精简的用户界面使其比以往更容易将设备屏幕投射到电脑上

通过网络、电子邮件和电话提供高级支持，可在需要时快速访问以提供帮助

“在过去一年中，我们与 Mirroring360 的许多用户进行了交谈。有个要求频繁出现，那就是除了将设备屏幕镜像到他们的计算机外，他们还希望能够向会议参加者或学生广播他们的计算机或智能板屏幕。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee说。“现在，我们在 Mirroring360 Pro 中提供该功能，因此用户可以通过 Web 链接共享计算机屏幕，而无需下载或安装即可查看。”

屏幕共享可促成专业人士、企业和教育实现协作

Mirroring360 Pro 中集成的设备屏幕镜像和屏幕共享可简化业务和教育环境中的协作：

软件应用开发团队或产品经理可以将他们设备中的软件展示到会议室中的计算机和投影上，并通过 Mirroring360 Pro 应用与远程查看者共享同一屏幕

销售专业人员可以通过他们的计算机和简单的 Web 链接从其智能手机或平板电脑共享信息，从而在电话会议中添加视觉元素

教师可以通过将相同的内容投射到学生课桌上的 Chromebook 或平板电脑上，以安置难以看清教室前面屏幕的学生

价格和可用性

Mirroring360 Pro 可立即通过 Splashtop 订购，网址是 https://www.mirroring360.com/pricing，现有 Mirroring360 客户首年可享限时特价 CN¥105 ，新用户可享价格为 CN¥210 。现有客户可以使用原有的 Mirroring360 用户名和密码登录，以折扣价订购 Mirroring360 Pro。

全功能免费试用版可从 https://www.mirroring360.com 获取。

对于 Mirroring360 的企业范围或学校范围的部署，Splashtop 提供 Mirroring360 大型部署软件包。大型部署软件包可用于 Mirroring360 和/或 Mirroring360 Pro，包括 MSI 软件包、预设配置选项、单密钥许可证、用于跨网络连接的 Mirroring Assist（包括关闭网络上的 Chatty Bonjour 广播的选项），以及其他增强功能和增强支持。

关于Splashtop

Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，能够实现跨设备1对多的有效屏幕共享。 今天有超过2500万用户在使用Splashtop产品，包括宏碁、华硕、戴尔、爱普生、惠普、富可视、英特尔、联想、LG、松下、普罗米修斯、夏普、东芝等在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上捆绑Splashtop。

Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "最佳CES "奖，并且是Red Herring 100北美区的入围者。 Splashtop的运营商合作伙伴包括AT&T、NTT DOCOMO、KDDI和软银，以及许多经销商。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com 。 关于Mirroring360的更多信息，请访问https://www.mirroring360.com 。 所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。

媒体联系

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com