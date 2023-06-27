Splashtop启动具有设备屏幕镜像和Windows屏幕共享功能的Mirroring360 Pro
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
新解决方案将 Windows 屏幕共享功能与 AirPlay 和来自 iOS、Chromebook、Android、Windows 和 Mac 的基于 WebRTC 的设备屏幕镜像结合在一起
使用 Mirroring360 Pro 进行设备屏幕镜像和屏幕共享
2017年4月25日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop Inc. 在全球跨屏访问、支持和协作领域处于领先地位，近日宣布将推出 Mirroring360 Pro。Mirroring360 产品系列的这一新增功能将设备屏幕镜像与屏幕共享解决方案相结合，为教育和商业领域提供全面的协作体验。
Mirroring360 Pro 使教育者、业务专业人员和个人能够将手机、平板电脑、Chromebook 和其他计算机上的应用屏幕、音乐、电影、电视节目、照片和游戏流式传输或镜像到计算机屏幕。
新的 Mirroring360 Pro 中的屏幕共享功能通过将设备屏幕共享与 PC 相结合，实现了通过简单的 Web 链接共享 Windows 计算机屏幕，从而将共享提升到新的水平。
Mirroring 360 Pro 的新功能包括：
与最多 40 个本地或远程查看器共享 Windows 计算机屏幕
屏幕共享可通过 Web 在网络和设备上提供
已共享屏幕可以从任何手机、平板电脑、Chromebook 或有网络浏览器的计算机上查看，而无需下载或安装
用户界面简单易用，极大地简化了设备屏幕投射到电脑的流程
通过网络、电子邮件和电话提供高级支持，可在需要时快速访问以提供帮助
“在过去一年中，我们与 Mirroring360 的许多用户进行了交谈。有个要求频繁出现，那就是除了将设备屏幕镜像到他们的计算机外，他们还希望能够向会议参加者或学生广播他们的计算机或智能板屏幕。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee说。“现在，我们在 Mirroring360 Pro 中提供该功能，因此用户可以通过 Web 链接共享计算机屏幕，而无需下载或安装即可查看。”
屏幕共享可促成专业人士、企业和教育实现协作
Mirroring360 Pro 中集成的设备屏幕镜像和屏幕共享可简化业务和教育环境中的协作：
软件应用开发团队或产品经理可以将他们设备中的软件展示到会议室中的计算机和投影上，并通过 Mirroring360 Pro 应用与远程查看者共享同一屏幕
销售专业人员可以通过他们的计算机和简单的 Web 链接从其智能手机或平板电脑共享信息，从而在电话会议中添加视觉元素
教师可以通过将相同的内容投射到学生课桌上的 Chromebook 或平板电脑上，以安置难以看清教室前面屏幕的学生
查看定价信息
Mirroring360 Pro 可立即通过 Splashtop 订购，网址是 https://www.mirroring360.com/pricing，现有 Mirroring360 客户首年可享限时特价¥110，新用户可享价格为¥210。现有客户可以使用原有的 Mirroring360 用户名和密码登录，以折扣价订购 Mirroring360 Pro。
全功能免费试用版可从 https://www.mirroring360.com 获取。
对于 Mirroring360 的企业范围或学校范围的部署，Splashtop 提供 Mirroring360 大型部署软件包。大型部署软件包可用于 Mirroring360 和/或 Mirroring360 Pro，包括 MSI 软件包、预设配置选项、单密钥许可证、用于跨网络连接的 Mirroring Assist（包括关闭网络上的 Chatty Bonjour 广播的选项），以及其他增强功能和增强支持。
关于 Splashtop
Splashtop 可提供出色的跨屏生产力、支持和协作体验。通过 Splashtop 远程桌面服务，人们能够随时随地使用任意设备访问其应用和数据。通过 Splashtop 远程支持服务，IT 和 MSP 能支持计算机、移动和工业设备以及物联网（IoT）。Splashtop 协作服务包括 Mirroring360 和 Classroom，实现了跨设备1对多高效屏幕共享。如今，已有超过2500万用户使用 Splashtop 产品，
宏碁、华硕、戴尔、爱普生、惠普、富可视、英特尔、联想、LG、松下、普罗米修斯、夏普、东芝等制造商合作伙伴已经在超过
1亿台设备上预先安装 Splashtop。
Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 运营商合作伙伴包括 AT&T，NTT DOCOMO，KDDI、SoftBank 以及许多经销商。Splashtop 总部��位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。更多信息请访问 https://www.splashtop.com。有关 Mirroring360 的更多信息，请访问 https://www.mirroring360.com。所有品牌名称和产品名称均为各自公司的商标或注册商标。
媒体联系人
Robert Ha