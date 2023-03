Splashtop为教师提供了更大的自由度、协作性以及在课堂上漫游和互动的便利。

在FETC,Splashtop for Business和Splashtop Whiteboard这两个获奖的应用程序使课堂移动性的承诺得以实现。

FETC 2013--佛罗里达州奥兰多和加利福尼亚州圣何塞--2013年1月30日-- Splashtop Inc 。作为跨设备协作和远程访问的全球领导者,在FETC上强调了最畅销的远程访问应用Splashtop for Business 和获奖的Splashtop Whiteboard 是如何为教育机构提供更大的移动性和协作。

Splashtop 产品演示可莅临于 1 月 28 日至 31 日在佛罗里达州奥兰多的奥兰治县会议中心举行的美国首屈一指的 K-12 教育技术会议 FETC 2013 的 1425 号展位。

“教育创新是我们的工作重点,”Splashtop,Inc. 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说:自从去年推出以来,Splashtop for Business 不断从寻求在教室中最大程度地使用移动技术的教育机构中获得动力。此外,老师们喜欢交互式白板,可以从教室的各个角落参与并监督学生的学习。”

在南加州的一个学区,有 800 多名老师配备了 iPad 和 Splashtop Whiteboard 应用程序。Val Verde 统一学区的老师不会再被讲桌 PC 所束缚,现在可以使用 iPad 在教室中自由移动,同时直接与学生互动并监控他们的作业。他们还可以向父母发送有关孩子作业的实时示例。

借助 Splashtop for Business,教育机构可以获得:

简单 - 为IT部门和教育工作者轻松设置,使教师可以从iPad和平板电脑远程访问他们的PC。

安全 - 可定制和强大的组策略,确保只有被授予权限的人才能安全地进行远程访问。

灵活的 - 许可证和定价模式从小型到大型安装都有规模。

借助 Splashtop Whiteboard,教师可以:

自由漫游 - 教师不再被束缚在课堂前面;他们可以自由地与学生合作并监督他们的工作。

注释 - 使用手势在内容上作画,并使用不同颜色和大小的笔来强调。 对屏幕进行快照,并通过电子邮件发给学生和家长。

参与 - 丰富的媒体内容在平板电脑上以高清晰度播放。 使用屏幕阴影工具,缓慢地显示文字或图像,以保持观众的注意力。

异地工作 - 从其他学校地点或家里的平板电脑访问他们的教室桌面,允许最大的便利和生产力。

有关 Splashtop 的更多信息,请访问 https://www.splashtop.com;关注公司博客 https://www.splashtop.com/blog,Facebook 链接为 https://www.facebook.com/Splashtop,而 Twitter 链接为 @Splashtop。

价格和可用性

Splashtop for Business 可从 Splashtop 网站 www.splashtop.com/business#pricing-tab 上购买。特殊教育价格可应要求提供。

iPad 版 Splashtop Whiteboard 价格 19.99 美元,可从 Apple App Store 购买。Android、Nook 和 Kindle Fire 版 Splashtop Whiteboard 可以 9.99 美元的价格购买并下载。请访问 www.splashtop.com/whiteboard 了解有关 Splashtop Whiteboard 的更多信息。

关于 Splashtop

Splashtop Inc. 提供一流的跨屏工作效率和协作体验,将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。如今,超过 1200 万用户享受 Splashtop Remote Desktop 的便利,被评为 Apple App Store 有史以来最畅销的 25 款 iPad 应用。Splashtop 为想要随时随地远程访问其台式机、应用和数据的 iOS、Android、RIM、Windows 和 MAC 用户提供了卓越的性能和易用性。

充分利用 BYOD/CYOD 趋势,Splashtop for Business 是一种安全的高性能远程桌面解决方案,以在几分钟内移动化员工,并完全遵守公司的 IT 策略。它提供了一个集中式控制台来监视、管理、激活/停用和审核员工的跨计算机和云的应用程序和数据远程访问。许多组织正在采用 Splashtop for Business 作为一种更快、更具成本效益的方式来解决移动 VPN 兼容性问题和 WAN 上 RDP 性能挑战,以及针对移动知识工作人员扩展和加速现有 VDI(虚拟桌面基础架构)。Splashtop 还与移动设备管理 (MDM)、系统集成商、安全网络供应商和服务提供商合作,为企业提供灵活的 SaaS 和本地部署解决方案。

Splashtop Whiteboard 使教师和学生可以将其 iPad、Android 平板电脑、B&N NOOK 或 Amazon Kindle Fire 变成移动交互式白板,而费用只是传统 IWB 的零头。老师可以边在教室里走动时边与所有学生合作、注释和分享包括 Flash 在内的多种格式的课程和内容。Anywhere Access Pack 是一个 Splashtop 2 附加组件,允许用户使用我们的 Splashtop Bridging Cloud™(跨美国、欧洲和亚洲的全球中继服务器基础架构)跨 3G/4G、Internet 和防火墙无缝访问其计算机。Splashtop 桥接 cloud 可提供一流的安全性、可靠性和全球性能。

Splashtop由Storm Ventures,DFJ,NEA和SAP Ventures投资,引领了移动性和云计算的潮流-通过将用户连接到任何设备上的应用程序,数据和服务来提高生产力和协作能力。有关Splashtop的更多信息,请访问https://www.splashtop.com。

