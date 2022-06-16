Splashtop将Linux远程访问支持扩展到其他Linux发行版
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
Splashtop 用户现可从 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备远程访问和控制其 Linux 计算机。
2020年3月26日，加州圣何塞--远程访问和远程支持解决方案的全球领导者Splashtop Inc.增加了新的Linux发行版，可以使用Splashtop远程访问工具进行远程访问和控制。 现在支持的Linux桌面平台包括。
新的!CentOS 7和8
新！Red Hat企业版Linux（RHEL）7.3-8.1
新！Fedora 29-31
Ubuntu桌面16.04和18.04
运行在这些Linux发行版上的计算机现在可以从Splashtop Business应用 ，在Windows、Mac、iOS、Android和Chromebook设备上访问和控制。
Splashtop的首席执行官Mark Lee说："通过支持更多的Linux发行版，如CentOS、RHEL和Fedora，我们现在将Splashtop扩展到绝大多数的Linux用户。 用户可以远程访问Linux电脑，就像他们就坐在电脑前一样。 最近，我们看到越来越多的使用VNC（甚至是VPN）的客户转向Splashtop，因为他们遇到了性能和扩展问题，因为现在整个公司都在家里远程工作。"
VNC的高级替代品
Linux用户可以，从VNC ，因为Splashtop提供了一个，速度快10倍 ，更安全，更容易设置和使用的替代品来远程访问Linux电脑。
用于Linux远程桌面的Splashtop解决方案
Linux的无人值守远程桌面访问可在。
Splashtop Remote Support –对MSP和IT的无人看管和随时对计算机的访问和管理
Splashtop SOS - SOS+10和SOS无限提供无人值守的随时访问10台或无限的计算机。 SOS，每个并发的技术员都有许可证，还包括为服务台提供的计算机和移动设备的快速支持。
Splashtop Business Access - 为个人和商业专业人士提供远程电脑访问服务
使用Splashtop的安全连接
世界各地的企业，包括大型银行、执法部门和政府机构都安全地使用Splashtop。 Splashtop的安全功能 ，包括双因素认证、TLS 1.2、256位AES加密等。
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部位于硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。
Splashtop Remote Support服务使IT和MSP能够支持计算机，移动设备，工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop On-Demand Support解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备以提供支持。
Splashtop 协作服务（包括 Mirroring360 和 Classroom）可实现跨设备一对多的有效屏幕共享。超过 2000 万用户喜欢 Splashtop 产品。访问 https://www.splashtop.com 了解更多信息。