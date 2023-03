Splashtop Enterprise 远程访问和远程支持软件获得 Nutanix AHV 认证

状态验证了Splashtop对Nutanix虚拟桌面的高性能远程访问

加州圣约瑟,2021年8月2日 -Splashtop Inc.新一代远程访问和远程支持解决方案的领导者Splashtop Inc.今天宣布,其Splashtop Enterprise远程访问和远程支持软件已被认证为Nutanix Ready for AHV。 AHV是Nutanix的企业级管理程序--利用物理硬件资源创建和运行虚拟机(VM)的虚拟化软件。 Splashtop Enterprise在完成了验证其与AHV兼容性的测试后,被授予Nutanix Ready for AHV徽章。

Splashtop Enterprise 允许用户通过同一个应用程序远程访问和支持物理机和虚拟机。Splashtop Enterprise 已针对 Nutanix AHV 进行优化,经验证可提供对 Nutanix 虚拟桌面的高性能远程访问。

Splashtop 联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 称:“Splashtop Enterprise 可通过实现随时随地的高性能远程访问和远程支持,增强 Nutanix 的交付基础设施,Nutanix Ready 徽章说明 Splashtop Enterprise 值得信赖。在远程访问物理和虚拟资源时,依赖 Nutanix 虚拟化解决方案的企业不再需要购买和管理单独的工具。”

与Nutanix虚拟化解决方案的这种兼容性突出了Splashtop在混合IT环境中的统一远程访问 ,这种环境将物理机和设备与虚拟桌面基础设施(VDI)和其他虚拟机解决方案结合起来。 "Lee补充说:"我们的Nutanix认证有助于完成我们在优化对微软Azure WHD、VMware、Citrix和AWS(亚马逊网络服务)Workspace的虚拟机支持方面的持续努力。

Splashtop 可为企业员工和 IT 团队提供的优势

Splashtop Enterprise 允许用户在同一应用程序使用远程访问和远程支持功能,企业员工和 IT 团队均受益于这一优势。

使用 Splashtop Enterprise:

员工可以随时随地远程访问工作计算机和虚拟机,安全地使用其中的应用程序和数据,就像在办公现场一样。随着工作性质的不断变化,将有越来越多企业采用远程办公与现场办公的混合模式,因而居家办公或随时随地办公工具会越来越重要。

IT 团队可以在同一应用程序轻松支持和监管物理机、虚拟机、设备和用户,并为员工设备提供快速的按需远程支持,无论员工是否在场。

企业可以使用多种安全功能,如 SSO(单点登录)、安全断言标记语言( SAML )、集中式日志记录、粒度权限和控制等。

了解更多关于Splashtop Enterprise for Nutanix虚拟桌面环境 。

关于Splashtop

总部位于硅谷的Splashtop 公司。 为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、MSP、IT部门和个人提供下一代远程访问和远程支持软件和服务。 Splashtop基于云的、安全和易于管理的远程访问方法正日益取代传统的方法,如虚拟专用网络(VPN),同时赢得了惊人的93分的净促进者得分(NPS),这是评估客户满意度的标准。 全球有3000多万用户,包括85%的财富500强企业的用户在使用Splashtop产品。 请访问www.splashtop.com 了解更多信息。