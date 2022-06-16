Splashtop Enterprise 远程访问和远程支持软件获得 Nutanix AHV 认证
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状态验证了Splashtop对Nutanix虚拟桌面的高性能远程访问
加州圣约瑟，2021年8月2日 -Splashtop Inc.新一代远程访问和远程支持解决方案的领导者Splashtop Inc.今天宣布，其Splashtop Enterprise远程访问和远程支持软件已被认证为Nutanix Ready for AHV。 AHV是Nutanix的企业级管理程序--利用物理硬件资源创建和运行虚拟机（VM）的虚拟化软件。 Splashtop Enterprise在完成了验证其与AHV兼容性的测试后，被授予Nutanix Ready for AHV徽章。
Splashtop Enterprise 允许用户通过同一个应用程序远程访问和支持物理机和虚拟机。Splashtop Enterprise 已针对 Nutanix AHV 进行优化，经验证可提供对 Nutanix 虚拟桌面的高性能远程访问。
Splashtop 联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 称：“Splashtop Enterprise 可通过实现随时随地的高性能远程访问和远程支持，增强 Nutanix 的交付基础设施，Nutanix Ready 徽章说明 Splashtop Enterprise 值得信赖。在远程访问物理和虚拟资源时，依赖 Nutanix 虚拟化解决方案的企业不再需要购买和管理单独的工具。”
与Nutanix虚拟化解决方案的这种兼容性突出了Splashtop在混合IT环境中的统一远程访问 ，这种环境将物理机和设备与虚拟桌面基础设施（VDI）和其他虚拟机解决方案结合起来。 "Lee补充说："我们的Nutanix认证有助于完成我们在优化对微软Azure WHD、VMware、Citrix和AWS（亚马逊网络服务）Workspace的虚拟机支持方面的持续努力。
Splashtop 可为企业员工和 IT 团队提供的优势
Splashtop Enterprise 允许用户在同一应用程序使用远程访问和远程支持功能，企业员工和 IT 团队均受益于这一优势。
使用 Splashtop Enterprise：
员工可以随时随地远程访问工作计算机和虚拟机，安全地使用其中的应用程序和数据，就像在办公现场一样。随着工作性质的不断变化，将有越来越多企业采用远程办公与现场办公的混合模式，因而居家办公或随时随地办公工具会越来越重要。
IT 团队可以在同一应用程序轻松支持和监管物理机、虚拟机、设备和用户，并为员工设备提供快速的按需远程支持，无论员工是否在场。
企业可以使用多种安全功能，如 SSO（单点登录）、安全断言标记语言（SAML）、集中式日志记录、粒度权限和控制等。
关于Splashtop
总部位于硅谷的Splashtop 公司。 为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、MSP、IT部门和个人提供下一代远程访问和远程支持软件和服务。 Splashtop基于云的、安全和易于管理的远程访问方法正日益取代传统的方法，如虚拟专用网络（VPN），同时赢得了惊人的93分的净促进者得分（NPS），这是评估客户满意度的标准。 全球有3000多万用户，包括85%的财富500强企业的用户在使用Splashtop产品。 请访问www.splashtop.com 了解更多信息。