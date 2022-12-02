Splashtop Classroom支持Android设备–非常适合1：1和BYOD程序
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教师和学生可以利用 Android 平板电脑和智能手机实时提高参与度。
加利福尼亚州圣何塞（PRWEB）2014年5月6日 -Splashtop Inc 。作为跨设备计算和协作的全球领导者，宣布为其21世纪学生参与解决方案提供额外的设备支持 -Splashtop Classroom 。 Splashtop教室使教师能够将内容和应用程序（无论是从Mac还是PC）流到每个学生的安卓设备上，此外还有iPad、Windows、Mac和Chromebook。 然后，教师可以通过控制让学生在不离开座位的情况下与全班分享他们的想法。
“Splashtop Classroom Android 应用运行良好，可在混合平台环境中为系统提供更大的灵活性。我认为，这是在现代学校中改善和发展协作环境，并鼓励有效地利用技术进行 21 世纪学习的绝佳方法”，新西兰罗托鲁瓦男子高中 ICT /网络经理 Troy Shoebridge 表示。
“Splashtop Classroom 可让我们的老师在有或没有投影仪的情况下提高学生的参与度，还使学生能够通过自己的设备控制和表达自己的想法。Splashtop 的另一个好处是允许教师和管理员从任何地方访问他们的文件和信息，而不必返回办公室并链接到他们的办公桌。”美国 Fremont Re-2 学区技术总监 Darrin Tingey
“随着 1:1 和 BYOD 计划和举措的增长，K-12 和高等教育学校、学院和大学现在可以通过大大改善师生之间的参与度和协作来增加重要价值，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 表示。
提升 1:1/BYOD 计划
Splashtop Classroom 通过允许教师和学生执行以下操作，使教师和讲师能够有效参与整个课堂或校园：
立即将所有内容实时共享到所有学生的设备：将任何应用程序（甚至流视频）共享至所有学生的设备，从而提高参与度。无需浪费时间为移动设备重新格式化内容或事先上传内容，这样可节省课堂时间以外的准备时间。
将课程带给学生：教师可以将控制权传递给任何设备，以便学生可以直接与课程和在整个教室内互动，而无需离开座位。此功能极大地提高了参与度，特别是对于有视觉障碍或残障的学生。
从班级的各个角落进行教学：通过进行课程互动和从他们的移动设备连接班级计算机，教师可以在教室中任意走动，而又不影响时间或教育质量。站在讲桌外面也可以改善课堂管理和提高学生注意力。
将平板电脑变成交互式白板：Splashtop 的白板工具提供了丰富的功能集，包括用于在任何内容（包括最喜欢的工作表）上画画、突出显示或书写的工具栏，以及使学生集中注意力的聚光灯和屏幕阴影工具。支持的设备包括iPad、iPad mini 和现在的 Android 平板电脑，包括Samsung Galaxy Tab 和 Nexus 7。
支持数百名教师和学生：本地部署的管理控制台使 IT 部门可以集中购买、管理和保护用户和设备。
Splashtop Classroom包括Splashtop远程桌面和白板工具。 对于教师个人使用，Splashtop白板提供了一种强大的方式，通过将教师的iPad、Android和Windows 8平板电脑变成移动交互式白板，丰富学生的学习体验。 Splashtop Classroom是为学校或地区一级的购买和许可而定制的。 Splashtop Classroom应用程序可从苹果AppStore、Google Play for Education商店和Google Chrome商店免费下载。 要开始免费试用或了解��更多信息，请访问https://www.splashtop.com/education 。
点击这里观看Splashtop教室的操作：https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA
关于 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机，平板电脑，计算机，电视和云连接在一起。 Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序，文件和数据。超过1600万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，包括惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，AMD，英特尔等制造合作伙伴已将Splashtop运送到超过1亿台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 https://www.splashtop.com
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