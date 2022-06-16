因新冠肺炎无法访问学校计算机实验室，用户对 Splashtop 远程实验室访问软件的需求增加
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Splashtop在夏季使教育部门的客户群增长了700%。
加利福尼亚州圣何塞，2020年9月16日 — 由于新冠肺炎大流行继续限制对大学、学院和K-12学校的计算机实验室的物理访问，Splashtop的销售数据表明，越来越多的学校开始使用远程访问软件作为使用计算机实验室资源的替代方法。
在6月至8月的三个月里，Splashtop看到教育部门的客户数量增加了700%--在此期间，收入逐月增加了三倍多--这种增长主要是由于学术机构希望，实现远程访问计算机实验室的硬件和软件 。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“我们的团队每天在大学和 K-12 地区进行演示。” “从地理上讲，随着学校为远程或混合学习场景的秋季做准备，我们在美国东北部和加拿大的教育部门的销售呈增长趋势，最近又遍及中西部和西海岸地区。”
最近在美国24个州以及加拿大、危地马拉、萨尔瓦多、阿根廷、英格兰和苏格兰等国，从 K-12 学校和社区学院到艺术学校和常春藤联盟大学，学校都在采用 Splashtop 产品和服务，或者增加了更多并发用户。
“在新冠肺炎大流行初期，许多尝试使用我们的远程访问软件的学校现在都在扩大对更多学生和教师的访问，” Lee 说。“仅在最近的一个星期，北美和欧洲的学校用户就增加了15万。对于越来越多的学校而言，Splashtop 已成为依赖计算机实验室软件的学生和教师的重要生命线。”
Splashtop 的销售反映出教育已适应新冠肺炎大流行现实
从工程、建筑和 3D 设计到音乐、生物学和美术等学科的学院，大学和高中的课程越来越依赖计算机实验室的硬件和软件。
计算机实验室中的专用软件应用程序，例如 Adobe Creative Suite，其中包括 Photoshop、Illustrator、InDesign、Dreamweaver 和 After Effects；Autodesk AutoCAD、Revit、3ds Max、Fusion 360 和 Maya； Avid Media Composer 和 Pro Tools；Vectorworks、ArcGIS、Rhino、SketchUp 和 SolidWorks – 通常需要高端 Mac 工作站。
Lee 表示：“现在，即使学生无法实际进入校内计算机实验室，也可以使用Splashtop solutions for education，通过笔记本电脑、平板电脑或价格实惠的 Chromebook，在卧室或客厅沙发上访问这些重要资源。”
计算机实验室广泛采用Splashtop软件
全球领先的研究和咨询公司 Gartner 在一份新报告中写道：“在高等教育中实现对 PC 实验室的远程访问”，2020年8月27日，Robert Yanckello 的 Stuart Downes，“ Gartner 的咨询量增长了五倍。在2020年1月至2020年6月期间，高等教育机构寻求有关数字工作场所基础设施的建议，主要涉及远程 PC 实验室访问。”该观察结果也与 Splashtop 所见相同。
当底特律韦恩州立大学美术、表演与传播艺术学院（CFPCA）由于新冠肺炎而关闭其校园时，学生失去了学习所需的访问特定、关键软件的权限。学生拥有的笔记本电脑功能不足，无法运行计算机实验室通常使用的软件应用程序。
韦恩州立大学 CFPCA 的应用技术分析师 Chris Gilbert 说：“学生们甚至可以使用 200 美元的 Chromebook，借助 Splashtop 可以在家中远程访问实验室软件。这一切都对他们有用。” “ Splashtop 对我们来说是改变游戏规则的。”
除了四年制的大学和学院外，Splashtop 还在响应 IT 部门的需求。这些部门为社区大学和 K-12 学校提供支持，特别是那些接受职业培训和 CTE（职业和技术教育）课程的学校。这些课程仅在计算机实验室中运行专业软件程序。
“现在，教师们将围绕 Splashtop 进行很多课程的定向，因为秋季将不会进行面对面的课程，”加利福尼亚州奥克兰市的 Laney 学院的 CTE 部门IT团队的 Gerald Casey 说。“如果不是 Splashtop，学生将无法完成他们的学业，拿到证书和学位。”
Lenawee（密歇根州）中级学区信息技术主管 Nicholas Adams 说：“我们现在已经为学生是否进来做好了准备，该校为 K-12 学生提供20多个 CTE 计划。 “以后我们可能摆脱了这种大流行的情况，但学生还有可能会由于其他原因而需要留在家中。Splashtop 将使我们能够为他们提供远程访问。它还为我们以前可能没有确定需要的24小时虚拟实验室场景打开了我们的实验室。我们可以为学生提供随时随地访问计算机实验室的机会。”
关于Splashtop
总部设在硅谷，Splashtop Inc.为学术机构、商业专业人士、MSP、IT部门和服务台提供最具价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。 Splashtop是VPN/RDP、VNC、RD网关和其他远程访问软件的流行替代品。 全球有超过3000万用户享受Splashtop产品。