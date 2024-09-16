重新定义远程创意工作流程：Wacom 和 Splashtop 在 IBC 2024 上宣布在欧洲推出 Wacom Bridge
偏远和混合办公环境是新常态，也是创意产业面临的挑战。 Wacom 与 Splashtop 密切合作，开发出一种创新解决方案，可从根本上提高其专业手写板和手写笔显示器在受支持的远程桌面连接上的性能和体验。 作为 Wacom 生态系统方法的一部分，Wacom Bridge 可确保与领先的cloud 计算合作伙伴实现无缝集成，目前在欧洲可与Splashtop的安全和高性能远程工作解决方案一起普遍使用。
荷兰阿姆斯特丹和德国杜塞尔多夫 - 2024 年 9 月 10 日 - 数字笔技术的全球领导者 Wacom 和高性能远程访问解决方案的先驱 Splashtop 在欧洲隆重推出Wacom Bridge，现在可在Splashtop Enterprise 和 Splashtop Business Access Performance产品中使用。
这款针对远程和混合创意工作流的突破性解决方案是在阿姆斯特丹 IBC 2024 展会前夕推出的，它解决了工作室和艺术家在使用资源繁重的应用程序对 TB 级敏感数据进行远程工作时面临的挑战。 借助 Wacom Bridge，使用 Splashtop 和最新Wacom Movink、Cintiq、Cintiq Pro 和 Intuos Pro 设备的专业艺术家和设计师现在可以充分发挥 Wacom 交互式笔显示技术的潜力，在本地和远程系统中享受安全、无缝的数字创作体验。
Wacom 和 Splashtop 一直密切合作，以提供以艺术家为中心的体验。 在本地和远程应用程序之间切换毫不费力，因为 Wacom Bridge 可在两种环境中保持特定于应用程序的设置，通过消除光标延迟来减少感知延迟，并支持用于笔输入的 Windows Ink 和 Wintab API��。 随着 Wacom Inkline 的推出，当您在远程系统上绘图时，会立即出现反应灵敏的线条，确保自然、不间断的创作流程。 该技术有效克服了远程桌面的限制，这是创意产业适应新的、灵活的工作模式的关键因素。
"Wacom Bridge 是 Wacom 与艺术家持续合作的最新成果，"Wacom 墨水事业部和欧洲、中东和非洲地区 B2B 业务高级副总裁 Heidi Wang 说。 "这项服务旨在满足并超越专业创作人员的需求，他们希望在数据密集的工作流程中随时随地协同工作。 借助 Splashtop 先进的远程性能和功能，Wacom Bridge 可提供远程工作流程，感觉就像在传统工作室中与本地机器协作一样。"
Splashtop 致力于为媒体和娱乐专业人士提供安全、流畅的远程体验，这是此次合作的基础。 正如 Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 所说："我们一直致力于帮助创意专业人士随时随地充分利用数字功能。 今天，这一点比以往任何时候都更加重要。 通过与 Wacom 合作，我们提供了一种独特、紧密集成、安全和高性能的远程体验，这是艺术家和创作人员一直要求的。
Splashtop 提供业界领先的远程会话性能，帧速率高达每秒 240 帧（fps），并可与 Nvidia、Intel 和 AMD 的最新显卡进行优化，即使在使用资源密集型应用程序时，也能确保流畅、灵敏的远程体验。 Splashtop 通过轻松的文件传输、多显示器支持、远程麦克风和水晶般清晰的高保真音频以及 4:4:4 色彩模式等功能，提高了工作效率和精确度。 对于管理团队或自由职业者的组织而言，计划访问只允许在预先设定的时间内进行远程访问，从而简化了协调工作，支持高效、安全的项目管理。 Splashtop 集成了单点登录 (SSO)、细粒度访问控制，并符合 ISO 27001、GDPR 和 SOC-2 等全球安全标准，可确保敏感数据和创意资产的安全，是处理机密或高风险内容的专业人士值得信赖的选择。
在 IBC 上体验 Splashtop 和 Wacom Bridge Wacom 和 Splashtop 携手参加 2024 年 9 月 13 日至 16 日在阿姆斯特丹 RAI举行 的国际广播大会（IBC）。 在 14B02 号展台（14 厅），感兴趣的参观者可以通过现场演示体验 Wacom Bridge，并探索 Splashtop 的远程访问解决方案如何提升他们的运营水平。 有关 IBC 2024 的更多详情，请访问www.ibc.org。
Splashtop 用户可免费使用
美国、加拿大、日本和欧洲的所有Splashtop Enterprise 和 Splashtop Business Access Performance用户均可免费使用 Wacom Bridge。 有关其他地区的供货情况，请联系您的 Splashtop 或 Wacom 代表，或访问Wacom Bridge。 有关 Splashtop 远程访问解决方案的更多信息，请访问Splashtop.com。 要了解 Wacom 的互动显示器和笔系列产品，请访问Wacom.com。
关于 Wacom
Wacom 的愿景是通过自然界面解决方案拉近人与技术之间的距离。 这使其成为世界领先的交互式手写板和显示器制造商，以及数字触控笔和数字签名保存与处理解决方案的制造商。 Wacom 直观输入设备的先进技术已被用于创作全球最激动人心的数字艺术、电影、特效、时装和设计，并为企业和家庭用户提供其领先的界面技术，以表达他们的个性。 Wacom 成立于 1983 年，是一家全球性公司，总部设在日本（东京证券交易所股票代码 6727），在世界各地设有子公司和分支机构，支持在 150 多个国家的营销和分销。 有关 Wacom 产品的更多信息，请参见www.wacom.com。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，可提供针对工作、学习和 IT 支持的远程和本地化解决方案，其远程体验快速、简单且安全，如同在现场操作设备一样。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，帧率高达 240fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和快速响应的客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。详情请访问网站 www.splashtop.com。