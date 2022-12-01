Linux基金会任命中国运营总监
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Linux 资深人士 Cliff Miller 利用其对亚太市场的深入了解打入中国社区和行业
旧金山 - 2010年5月11日 - 致力于加速Linux发展的非营利组织Linux基金会（LF）今天宣布任命Cliff Miller为其新的中国运营总监。 米勒将与该国的公司和社区成员合作，帮助推进MeeGo等战略举措，并通过独家活动、培训讲习班和技术工作组促进合作。
“中国是 Linux 社区的重要组成部分，”Linux 基金会执行董事 Jim Zemlin 说。“中国公司和 Linux 开发人员正在帮助构建一些未来最具创新性的技术，并在全国企业中运行 Linux。Cliff 将帮助中国的 Linux 利益相关者齐心协力，加快 Linux 的工作部署。”
Springboard Research 和 Spiceworks 最新研究报告显示，在亚太地区的中小型企业 (SMB) 中，Linux 服务器采用率提高了 25％，增长速度超过全球平均水平。Miller 将利用这一势头，让利益相关者齐心协力，共同推动平台在中国的发展。
“不久以后，中国将有超过十亿人通过手机、PC 和其他设备互联，”Linux 基金会中国区总监 Cliff Miller 表示。“还有什么比使用 Linux 具有更好、更快、更可靠、更有趣的体验？我渴望通过在中国开发人员、消费者和公司之间促进互惠互利，促进 Linux 的广泛使用。”
Miller 于 1992 年共同创立了 TurboLinux，并在 20 世纪 90 年代将商用 Linux 引入日本和中国。他还于 2000 年与他人共同创立了 Mountain View Data，该公司为企业提供了基于 Linux 的数据存储软件和服务器配置软件。他曾担任 Linux International 主管，并且是《Linux 革命》（软银出版社，1999 年）的作者。Miller 与戴尔、惠普、IBM、NEC、松下、甲骨文和 Sybase 等公司谈判，达成了业界首批商业性 Linux 捆绑交易。如今，Miller 还担任 DeviceVM 的首席战略官。
关于 Linux 基金会
Linux 基金会是一个非营利性协会，致力于促进 Linux 的发展。Linux 基金会成立于 2007 年，赞助 Linux 创造者 Linus Torvalds 的工作，并得到了来自世界各地的领先 Linux 和开源公司以及开发人员的支持。Linux 基金会通过提供包括独家活动和在线协作（包括 LinuxCon 和 Linux.com）在内的资源和服务来促进、保护和标准化 Linux。有关更多信息，请访问基金会网站。
商标：Linux 基金会和 Linux Standard Base 是 Linux Foundation 的商标。Linux 是 Linus Torvalds 的商标。第三方商标和品牌是其各自所有者的财产。