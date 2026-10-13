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Intune + Splashtop

通过 Splashtop 完善支持流程

无论设备是否注册到 Intune，均可提供有人值守和无人值守的远程支持。

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帮助任何人，使用任何设备

为您的租户提供更优质的支持，以及超越租户本身的支持

  • 支持承包商、合作伙伴和员工使用个人设备

  • 无需在用户设备上预先安装任何内容，即可解决一次性请求。


易于部署和管理

快速、安全地访问您管理的设备。

  • 随时随地通过无人值守访问来访问受管计算机。

  • 通过您已使用的 Intune 部署进行部署。

  • 使用您的Entra ID凭证通过单点登录登录。

  • 使用同一工具即可在 Windows、Mac、Linux 和移动设备上使用。


首次接触即解决问题

每个会话都内置了生产力功能

  • 提升权限，并在重启后保持连接。

  • 在会话中传输文件、聊天、使用键盘/鼠标以及进行语音通话。

  • 在用户继续工作的同时，在后台修复问题。

  • 将远程访问与您的票务系统集成。


安全可靠，符合审计要求

每次会话均受到保护并被记录。

  • 会话采用 TLS 和 256 位 AES 加密。

  • 双因素身份验证和细粒度技术人员权限。

  • 会话日志和录制，用于审查、培训和审计。


Splashtop Remote Support与Intune的优势

  • 用户停机时间减少

    减少重复报案，缩短求助等待时间。

  • 降低支持成本

    需要授权、培训和维护的工具更少。

  • Two blue outlined human figures, one in front of the other, with a blue checkmark inside a circle in the lower right corner, all on a light gray background.

    无界限的支持

    帮助同一账户下的内部团队、承包商和客户。

  • A blue icon of a document with a folded top-right corner and three horizontal lines below, representing text or writing, on a light background.

    每次会话的证明

    当审计或审查需要时，日志和录音资料已准备就绪。

准备升级您的远程支持服务吗？

Splashtop Remote Support可缩短用户的等待时间，简化技术人员的操作流程。

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