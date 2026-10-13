帮助任何人，使用任何设备
为您的租户提供更优质的支持，以及超越租户本身的支持
支持承包商、合作伙伴和员工使用个人设备
无需在用户设备上预先安装任何内容，即可解决一次性请求。
易于部署和管理
快速、安全地访问您管理的设备。
随时随地通过无人值守访问来访问受管计算机。
通过您已使用的 Intune 部署进行部署。
使用您的Entra ID凭证通过单点登录登录。
使用同一工具即可在 Windows、Mac、Linux 和移动设备上使用。
首次接触即解决问题
每个会话都内置了生产力功能
提升权限，并在重启后保持连接。
在会话中传输文件、聊天、使用键盘/鼠标以及进行语音通话。
在用户继续工作的同时，在后台修复问题。
将远程访问与您的票务系统集成。
安全可靠，符合审计要求
每次会话均受到保护并被记录。
会话采用 TLS 和 256 位 AES 加密。
双因素身份验证和细粒度技术人员权限。
会话日志和录制，用于审查、培训和审计。
Splashtop Remote Support与Intune的优势
用户停机时间减少
减少重复报案，缩短求助等待时间。
降低支持成本
需要授权、培训和维护的工具更少。
无界限的支持
帮助同一账户下的内部团队、承包商和客户。
每次会话的证明
当审计或审查需要时，日志和录音资料已准备就绪。