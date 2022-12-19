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通过随时随地远程计算机访问以更大限度发挥学生潜力

2021年10月13日

听听 Splashtop 的产品管理副总裁 Annie Chen 以及其他教育界负责人的看法，了解远程桌面平台的前景展望以及如何将当今的创新技术融入其中以丰富高等教育经历。

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