西澳大利亚大学借助 Splashtop 加强远程支持和研究访问
将远程支持和远程访问整合到一个安全、集中管理的平台中，为多个校区的约 9,000 台设备、3,000 名员工和研究人员提供支持。
影响
借助基于云的远程支持降低 IT 管理开销
Splashtop 的云平台降低了管理复杂性，每月每人可为西澳大学节省大约 4 小时的手动补丁时间。
为IT团队和研究人员提供安全、集中的远程访问
Splashtop 将 IT 支持和研究人员远程访问整合到一个安全平台中，具有集中式权限、身份管理和会话日志记录功能。
为9000台设备提供可靠的远程支持
Splashtop 提供稳定的连接、多显示器支持和高级会话，从而实现高效的故障排除，同时为研究人员提供随时随地安全访问实验室系统的功能。
挑战
西澳大利亚大学（UWA）是澳大利亚领先的研究型大学，在多个校区支持教育、研究和创新。由于数千名员工、学生和研究人员依赖技术，因此维护安全可靠的 IT 服务对于支持日常运营和研究活动至关重要。
作为系统管理经理，Sandy Miao 负责 UWA 的企业许可、系统和基础设施管理。她的团队负责管理核心 IT 基础设施，并为大学的服务交付团队和最终用户提供远程访问服务，有 20 多名 IT 人员使用 Splashtop。
该公司技术环境中大约有 9000 台设备，因此提供安全可靠的远程支持至关重要。IT 技术人员需要协助多个校区的员工，而研究人员需要在无法亲临现场的情况下远程访问实验室计算机和仪器。
在采用 Splashtop 之前，西澳大学 (UWA) 依靠 TeamViewer 等独立工具进行远程支持和最终用户访问。这些分散的解决方案造成了安全和管理方面的挑战，包括高昂的维护成本、有限的访问权限以及缺乏集中式治理。
该大学开始评估各种方案，以期将远程访问和支持整合到一个安全的云平台上，同时降低管理复杂性并符合其零信任架构。
主要目标包括：
将远程支持和最终用户访问整合到一个平台中
通过集中式访问权限和身份管理加强安全性
通过基于云的SaaS解决方案降低维护成本
为研究人员启用对实验室系统的安全远程访问
与现有cloud身份和零信任架构集成
可靠地支持约 9,000 种设备。
Splashtop 此前已被西澳大学的一个研究中心成功使用多年。基于这一积极的经验，该大学在选择 Splashtop 作为其企业远程访问和支持解决方案之前，对其安全性、功能和定价进行了评估。
分辨率
经过成功的评估，西澳大利亚大学采用了 Splashtop SOS 和 Splashtop Streamer，为其校园内的 IT 团队、员工和研究人员提供安全、集中的远程支持和访问。
一个用于 IT 支持和研究访问的平台
Splashtop 使西澳大学能够将远程 IT 支持和研究人员远程访问整合到一个集中管理的平台中。借助 Splashtop SOS，该大学的服务交付团队可以远程排除故障，并为多个校区的约 3,000 名员工提供帮助。
同时，Splashtop Streamer 允许研究人员从任何地方安全地访问校园内的计算机和实验室仪器，从而可以在正常工作时间之外开始、监控或停止实验，而无需实际进入实验室。
通过集中式访问管理增强安全性
此前，一些研究人员和工作人员自行安装了 TeamViewer 等远程桌面工具，导致 IT 部门难以对远程访问进行可见性和控制。
借助 Splashtop，UWA 可以集中管理访问权限、用户身份和会话日志记录。该平台与大学现有的cloud身份基础设施集成，并与其零信任网络架构保持一致，从而确保远程访问得到安全管理。
借助基于云的管理降低管理成本
从之前的远程支持解决方案迁移到 Splashtop 的云平台，大大降低了 UWA 的持续维护需求。
现在，该大学每月可节省大约 4 小时的手动修补工作，从而减少管理开销，并使其基础设施团队能够专注于更有价值的 IT 项目。
除了节省时间外，云优先方法简化了日常管理，并支持西澳大学更广泛的 IT 现代化战略。
可靠的远程连接和更佳的支持体验
Splashtop 提高了远程支持会话的可靠性，使技术人员能够更高效地解决西澳大学技术环境中的问题。
多显示器支持使技术人员能够查看和浏览用户的多个屏幕，而无需反复要求用户在显示器之间移动Windows ，从而减少故障排除期间的沟通困难。
可靠的提升会话还允许技术人员执行管理任务，例如安装应用程序，而不会丢失访问权限或中断远程连接。
部署简便，快速普及
西澳大学中央 IT 团队在大约一周内成功部署了 Splashtop 以进行远程支持，使技术人员能够在对其现有工作流程造成最小干扰的情况下完成过渡。
虽然支持流程基本保持不变，但 Splashtop 为最终用户引入了一种更结构化的方法，他们现在可以请求集中管理的远程访问，而不是独立安装远程桌面工具。
该大学继续将各个远程访问工具整合到其集中管理的 Splashtop 环境中。
为安全、云优先的未来而构建
随着西澳大学不断推进其 IT 基础设施现代化，Splashtop 提供了一个灵活的平台，能够满足其不断变化的远程访问和安全需求。
Splashtop 具有可靠的性能、集中式管理以及与现有身份和网络架构的兼容性，可帮助大学提供一致的远程支持，同时使研究人员能够安全地访问关键的实验室系统。
该解决方案符合西澳大学的主要选择标准，并得到了 Splashtop 团队的大力支持。
Splashtop 简化了远程访问管理，同时为我们的 IT 团队和研究人员提供了安全、可靠且用户友好的解决方案。
西澳大利亚大学系统管理经理 Sandy Miao
用三个词形容 Splashtop
可靠的。多功能的。方便使用的。
通过采用 Splashtop，西澳大利亚大学加强了对大约 9,000 台设备的远程支持，同时简化了 IT 管理，提高了安全性，并降低了管理开销。
Splashtop 提供可靠的远程连接、集中式访问控制以及对实验室系统的安全访问，使西澳大学能够更高效地支持员工和研究人员，同时推进其云优先战略。
关于客户
西澳大利亚大学（UWA）成立于 1911 年，是珀斯一所领先的公立研究型大学，也是澳大利亚著名的八校联盟成员。西澳大学提供本科和研究生教育，并在各个学科领域开展国际认可的研究。该大学拥有多个校区和研究设施，依靠安全可靠的IT基础设施来支持学术卓越、创新和合作。