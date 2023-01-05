通过 Splashtop 为学生和老师提供远程支持
使用Splashtop Remote Support远程支持任何设备
摘要
由于新冠肺炎，瑞德利学校完全从课堂学习切换为远程学习。学校很快就发现需要远程支持500名教师/管理员和6,000名学生。为了保持正常感，他们需要一个类似于学校支持模型的远程支持过程。在尝试了不同的解决方案之后，瑞德利学校的 IT 团队选择了 Splashtop，因为它满足了他们所有的远程访问需求。
Ridley 学区的系统管理员/技术支持人员 Tracy Dilossi 分享了这个故事。
挑战：快速找到支持 Mac 和 iPad 的远程访问解决方案
瑞德利学校为每个 K-12 学生提供了一个 iPad，为每个老师提供了 iPad 和笔记本电脑。在新冠肺炎之前，IT 团队使用 Apple Remote Desktop 支持 Mac，学生需要将 iPad 带到技术办公室寻求支持。
当新冠肺炎关闭校园时，瑞德利学校必须迅速计划他们的远程学习计划。这需要能够为家庭中的学生和教师设备提供 IT 支持。
最初，瑞德利学校的 IT 团队设立了一条技术热线，该热线为父母、学生和教师提供了一种获取远程学习和教学方面技术帮助的方法。在第一周内，他们为无法查看设备上正在发生的事情而苦苦挣扎。Dilossi 说：“我们缺少查看电话另一端人在做什么的功能。如您所料，几乎不可能指导孩子在不看设备的情况下进行手动重置并解决其他技术问题。”
他们评估了 TeamViewer 的免费版本，但发现它不够用，因为它不提供对移动设备和 Mac 的支持。订购 TeamViewer 不适合他们的需求，而且价格太昂贵。那是团队遇到 Splashtop 的时候发生的事情。
瑞德利学校发现 Splashtop：是具有广泛设备支持的高性能、低成本远程支持解决方案
Dilossi 表示： “Splashtop 在我们的 Mac 和移动设备上都表现出色。我们的技术��总监购买了三个 Splashtop 许可证供我们部门共享，我们发现它非常有用！我们能够将 SOS 应用程序放置在 iPad 上的自助服务门户中，以便学生在需要时轻松下载。对于 Mac，我们创建了安装 SOS 应用程序的说明，并在老师需要帮助时通过电子邮件通知他们。”
Splashtop Remote Support使 IT 团队能够快速解决教师和学生面临的任何技术问题，从而确保远程学习期间的干扰最小。
Splashtop 的这些功能特别有用：
按并发用户定价
Splashtop Remote Support是按并发用户定价的，而不是按指定技术人员定价的。 这样，Dilossi 和其他团队成员就可以共享许可证，只要他们并发的远程会话不超过 3 个即可。
广泛的设备支持，包括 macOS 和 iOS
里德利学区的教师在校园使用 Mac 电脑，在家里使用 iPad 和笔记本电脑。学生使用 iPad 进行远程学习。Splashtop使 IT 团队能够从任何设备使用 9 位数的会话码远程访问任何学生或教师的设备。
会话中的文件传输、会话录制、聊天和详细的日志记录等功能使技术人员可以快速便捷地提供支持。
可定制的 SOS 按需支持应用程序
可以使用学区的商标（包括 logo、颜色和说明）自定义 SOS 应用。通过将其放置在自助服务门户中，还可以使学生和教师轻松使用它。
需要技术帮助时，教师或学生可以下载并运行该应用，然后将会话码提供给技术员，允许技术员远程访问并提供帮助。
Dilossi 总结道：“没有 Splashtop，我们就不能支持这么多设备。这个软件加快了我们的支持速度。这一点太重要了！”
细节
关于瑞德利学校
瑞德利学区是美国宾夕法尼亚州特拉华县东南部的一个大型郊区公立 K-12 学区，服务于瑞德利镇的居民以及瑞德利公园和埃迪斯通的各个行政区。
关于 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support每位并发用户每月仅需CN¥117 ，即可让 IT 团队使用 9 位数会话码按需支持无限数量的计算机和移动设备。 无需事先安装。
客户评价
如果没有 Splashtop，我们将无法支持这么多设备。它使我们的支持变快了很多。这是无价的！”
Tracy Dilossi - Systems Administrator / Technology Support Ridley School District