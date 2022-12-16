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使用 iPhone 和 Splashtop SOS 进行远程导演

创作短篇的技术过程概述，同时在不同的地方进行物理定位

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本视频演示了如何用iPhone和Splashtop SOS（一种远程访问解决方案）进行创意项目的远程协作。

Remote Directing with iPhones and Splashtop SOS
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