优化IT支持效率
Platypus Networks 如何使用 Splashtop 增强远程访问
挑战
Platypus Networks 是一家 IT 托管服务提供商，为其客户提供大量端点支持。可靠且经济高效的远程访问解决方案对于业务运营至关重要。
该公司之前的远程系统变得越来越昂贵，并且其附加功能不符合其特定的业务需求。价格上涨，加上需要更好地融入客户管理系统，促使他们寻找更有效的替代方案。他们需要一种解决方案，既能保留以前系统的核心功能，又能确保轻松过渡和最少的变更管理。
解决方案
Splashtop Enterprise 为 Platypus Networks 提供了功能、成本效益和易于实施的最佳平衡：
对于 IT 支持团队：
无缝远程访问： IT 技术人员可以高效地连接到客户端设备，解决问题并立即提供支持。
高效集成： Splashtop 与公司客户管理系统的兼容性简化了远程会话管理。
成本优化：该解决方案提供了必要的远程访问功能，而无需在未使用的功能上花费不必要的开支。
对于客户：
可靠的性能：更快、更稳定的远程连接改善了整体支持体验。
最少的服务中断：顺利过渡到 Splashtop 确保实施期间不间断的客户支持。
由于 Splashtop 团队积极主动且高效的支持，向 Splashtop 的过渡非常顺利。部署和设置的简易性最大程度地减少了中断，使 IT 人员能够快速适应并继续提供高质量的服务。
借助 Splashtop，Platypus Networks 显著提高了远程客户端交互的效率。强大的功能集与无缝集成相结合，使公司能够保持高服务水平，同时降低运营成本。
关于客户
Platypus Networks 是一家位于澳大利亚的 IT 支持和服务提供商，专门为房地产、汽车、制造业和医疗服务等各个行业的企业提供定制解决方案。他们提供一系列服务，例如网络优化、硬件采购、软件支持和 IP 语音 (VOIP) 电话系统。Platypus Networks 拥有十多年的经验，致力于简化企业 IT 管理，确保可靠高效的运营。