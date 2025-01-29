设计成功：PB2 如何利用 Splashtop 加强远程访问和端点管理
结果
PB2 是一家位于阿肯色州的建筑工程公司，该公司利用 Splashtop Enterprise 成功简化了 IT 支持和远程访问操作。 该解决方案为 160 名员工提供了安全、经济高效的远程访问，使他们能够远程工作，并为他们的混合员工提供远程支持和端点管理，提高了他们三人 IT 团队的效率。 Splashtop 的易用性、强大功能和经济实惠赢得了最终用户和 IT 人员的高度赞扬，使其成为 PB2 技术生态系统不可或缺的一部分。
挑战
PB2 提供全方位的房地产开发和 BIM（建筑信息模型）服务，其项目主要依靠内部计算能力。 他们需要一个可靠的解决方案来促进远程访问和端点管理，因为 160 名终端用户由一个仅有三名技术人员的小型 IT 团队提供支持。 在采用 Splashtop 之前，PB2 使用 VPN 和 TeamViewer 进行远程访问，并使用 Microsoft Group Policies 进行端点管理。 然而，事实证明这些解决方案成本高昂，而且缺乏用户友好性和所需的功能，无法为不断增长的混合型员工提供支持。 PB2 寻求一种经济高效的综合解决方案，以满足他们的所有需求。
解决方案
Splashtop Enterprise 改变了 PB2 员工和 IT 团队的运营方式：
终端用户：无论是混合型员工、远程员工还是出差员工，都能轻松地从个人设备或公司笔记本电脑连接到功能强大的办公工作站。 这对于运行 Autodesk Revit 等资源密集型应用程序至关重要，可确保建筑师和设计师的高性能和生产率。 积极的反馈意见强调了该解决方案的简易性和卓越性能。
IT 团队：Splashtop 的远程支持和端点管理功能满足了 PB2 的关键需求。
远程支持：PB2 能够使用 Splashtop 的无人值守访问功能远程访问公司管理的任何设备，以便在出现问题时排除故障，他们还能利用 Splashtop SOS 连接到需要在最终用户在场的情况下排除故障的个人和移动设备。 有了 Splashtop Streamer，公司的计算机就可以完全实现远程访问，我们的端点管理功能也可以帮助进行故障排除和维护。
后台操作：后台操作使 IT 团队能够在不中断用户会话的情况下排除用户设备的故障，使 IT 团队能够监控计算机的设备、正在运行的任务、注册表以及使用命令行和 PowerShell 发送远程命令的能力。
配置警报和行动：IT 团队设置了警报，以便在软件安装/卸载和系统资源不足等关键事件发生时发出通知。 这些警报使他们能够主动采取行动，减少停机时间并改善用户体验。
软件补丁：考虑到未打补丁软件的风险，他们对 Chrome 浏览器等应用程序和 Splashtop 应用程序等其他关键业务软件进行补丁管理，安排在工作时间之外进行更新，以避免中断。
库存管理： IT 团��队利用 Splashtop 的库存报告功能准确记录所有硬件和软件资产，确保合规性并优化资源分配。
日志和审计：定期审查日志和在线计算机页面可使团队保持合规性并发现任何异常情况。 这些日志还可用于审计目的，确保所有活动都有据可查。
策略框架：PB2 利用 Splashtop 的策略框架对完全管理的设备进行标准化设置，增强了整个网络的一致性和安全性。
精细控制： 由于过去担心数据外泄，IT 团队在启用远程打印和复制粘贴等必要功能的同时，限制了文件传输。 这种精细控制既能最大限度地降低风险，又能保持用户的工作效率。
单点登录（SSO）：实施单点登录（SSO）可简化用户身份验证并提高安全性，使员工更容易安全地访问其资源。
补充 Intune 的端点管理功能：Splashtop 弥补了 PB2 在某些端点管理功能上对 Intune 的依赖，填补了重要空白，包括更好地了解和控制软件更新以及更好的文档。
无与伦比的价值：与其他产品相比，Splashtop 极具竞争力的价格和全面的功能集提供了无与伦比的价值。 随着时间的推移，PB2 从仅使用Splashtop 进行远程访问过渡到增加远程支持，最后过渡到Splashtop Enterprise ，受益于更多的功能，以满足其不断变化的需求。
结果
PB2 在寻找 VPN 和 TeamViewer 的高性价比替代品时发现了 Splashtop。 Splashtop 在单一平台上支持所有远程访问和端点管理需求的能力给他们留下了深刻印象。 在测试过程中，IT 团队发现该解决方案易于实施且可靠性高。 Splashtop 的灵活性使他们能够应对混合员工的具体挑战，例如为办公室工作站提供安全、高性能的连接，以及有效管理端点。
现在，IT 团队的日常工作流程包括登录 Splashtop 的网络控制台来监控警报、审计日志以确保合规性，以及管理完全托管设备的策略。 PB2 的 IT 管理员 Jonah Fullmer 用三个词概括了他们使用 Splashtop 的体验："易于使用"。 他补充说："效果非常好，"这反映出该解决方案与他们的运营实现了无缝集成，并对他们的生产率和安全性产生了重大影响