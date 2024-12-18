实现对操作技术 (OT) 环境的安全远程访问
Armexa 通过 Splashtop Secure Workspace 使客户能够安全地管理员工和承包商的外部连接，并提供全面的可视性、问责制和高级审计功能。
简介
挑战
在 OT 环境中平衡远程访问安全性与操作连续性。
解决方法
Armexa 通过 Splashtop Secure Workspace 实现了有条件访问、及时和按需访问、会话共享、记录和终止，为员工和承包商提供即时、受控的远程访问。
结果
有了 Splashtop Secure Workspace，Armexa 可以无缝接入员工和承包商，提供安全的临时访问，并根据需要激活会话监控和记录，从而显著提高安全性，最大限度地减少停机时间，并确保 OT 环境的运行连续性。
挑战
随着运营技术 (OT) 公司越来越依赖远程专家来管理分布式基础设施和关键系统，对远程访问的需求也随之增长，但勒索软件、恶意软件和 APT 等网络威胁的风险也随之增长，尤其是在传统环境中。
确保基于角色的访问、实时监控和安全的第三方连接（如承包商、供应商）仍然是一项重大挑战。
部署强大的安全措施，同时确保不间断的实时运行并遵守行业法规。
主要考虑因素
当 Armexa 评估 OT 环境的安全远程访问解决方案时，他们优先考虑了几个关键标准。
解决方案必须包括先进的安全功能，以确保强大的安全性并符合行业标准。
它应能让远程员工和承包商快速、安全地访问内部 OT 系统，最大限度地减少停机时间。
解决方案应易于部署，与现有基础设施无缝集成，并为内部 OT 系统提供无代理远程访问选项。
Splashtop 解决方案
Armexa 采用 Splashtop Secure Workspace 为客户、员工和承包商提供对内部 OT 系统的安全及时和按需访问，从而实现高效的维护、故障排除和支持，同时提高生产率并减少停机时间。
该平台可确保安全的临时访问权限，一旦访问期限到期，就会自动关闭用户，以防止未经授权的访问。
通过强大的会话监控和记录功能，Splashtop Secure Workspace 可为所有远程活动提供详细的审计跟踪，从而加强安全性和合规性。
结果
Armexa 利用 Splashtop Secure Workspace 解决了安全、高效地远程访问 OT 系统的关键需求。 通过为管理员、员工和承包商提供先进的工具，Armexa 增强了自身和客户的安全性，简化了不同用户的访问流程，并支持合规性工作，确保了运营的连续性。
快速部署： Splashtop Secure Workspace 使 OT 管理员能够在几分钟内，而不是几天或几周内，利用精确的权限和基于角色的最小权限访问设置远程访问。 通过限制对特定目标系统和应用程序的访问--而不是广泛的网络级访问--它有效地实现了微分隔，降低了横向移动的风险，并显著增强了对外部威胁的防护能力。
运行中断最小化：在 OT 环境中，业务连续性至关重要。 Splashtop Secure Workspace 为即时、安全的远程支持提供了及时访问，最大限度地减少了非工作时间或紧急情况下的停机时间。 其直观的界面提供了基于代理和无代理访问选项，确保了内部团队和第三方供应商的无缝体验，节省了大量时间和成本。
增强合规性和培训的可视性：全面的会话监控和详细的日志记录可实时监督用户活动，满足关键基础设施严格的审计和合规要求。 此外，会话录制功能还支持对初级操作员进行远程培训，在提高操作效率的同时促进技能建设和知识转移。
来自 Armexa
我们在 OT 环境的安全远程访问方面一直在寻找的所有功能都已内置在你们的产品中。 我们的客户可以毫不费力地启用用户，提供安全的临时访问，并根据需要激活会话监控和记录。
Eric Forner, Armexa CTO and Co-Founder
结论
Armexa 采用 Splashtop Secure Workspace 展示了现代技术在保护和管理 OT 环境远程访问方面的变革潜力。
通过利用即时访问、微分隔和会话监控等功能，Armexa 在确保运营连续性和合规性的同时，还加强了其安全态势。
Armexa 对结果非常满意，并将向其他寻求可靠、安全、高效的关键 OT 系统远程访问解决方案的组织推荐 Splashtop Secure Workspace。