ABCis 使用 ，为零售客户提供有人值守和无人值守的支持。Splashtop SOS

ABCis 的 IT 团队为大约1,500个使用 ABCis 产品和服务的客户提供支持。该团队需要一个远程访问解决方案来安装并有效支持其在客户计算机上运行的软件。

在IT团队选择Splashtop ，他们尝试了其他的远程访问解决方案，但并不适合他们的需求。 我们采访了综合系统经理Braeden Saxon，ABCis ，以了解整个故事。

挑战。寻找一个支持多用户的安全远程访问解决方案

ABCis 的IT团队一直在使用AnyDesk 来远程访问他们客户的电脑。 然而，AnyDesk ，缺乏足够的安全措施，特别是在多用户环境中。 萨克森说："AnyDesk ，不提供管理用户的能力，这对我们来说是个问题，因为我们必须为无人值守的访问设置共享密码。 这一点都不理想。 如果我们的团队成员离开公司，我们没有办法锁定访问。 我们开始寻找一种替代性的解决方案，它能支持多用户并提供更好的安全性"。

在寻找替代AnyDesk的解决方案的过程中，IT团队尝试了LogMeIn、TeamViewer和其他远程访问解决方案，但没有找到他们想要的东西：一个经济高效的解决方案，使团队能够安全有效地支持他们的客户。

那时，Saxon 看到另一家澳大利亚软件提供商 Independent Solutions 最近从 LogMeIn Rescue 切换到 Splashtop。

ABCis 发现 Splashtop ：具有强大安全性和用户管理功能的远程支持解决方案

Saxon联系了独立解决方案的支持台，询问Splashtop ，并获得他们的反馈。 他们对Splashtop ，只有正面的评价，并说他们很高兴他们换了。

此后，当ABCis 的IT团队尝试Splashtop 。 他们很高兴Splashtop ，满足他们所有的远程访问需求。 Saxon说："我们仔细研究了Splashtop'的无人值守访问和按需一次性访问，我们印象相当深刻。 我的背景是IT支持，并使用过LogMeIn Central,LogMeIn Rescue 和TeamViewer 。 因此，我对每个平台提供的功能非常熟悉。 我很高兴地说，Splashtop ，满足了我所有的要求。"

IT团队使用Splashtop SOS Unlimited来支持其客户的Windows PC。 他们使用按需远程访问来安装和支持他们的软件。 对于允许他们在无人看管的情况下访问的客户，他们部署了Splashtop Streamer，允许他们在无需联系客户的情况下登录。

Saxon 和他的同事发现 Splashtop 功能非常适合他们的需求：

参加按需访问以及无人值守的访问

借助 Splashtop SOS Unlimited，技术人员可以访问不受限制的有人看管的计算机和移动设备，以及不受限制的无人值守的计算机。

多用户支持和安全功能

技术人员拥有个人帐户，用于有人值守和无人值守的使用。Splashtop 帐户管理员可以细化管理团队成员的访问权限和特权。全面记录远程会话活动以及其他强大的安全功能，使用户可以安全地支持其客户。

集成聊天功能

技术人员可以在远程会话中与终端用户聊天。

文件传输

技术人员可以轻松和安全地在设备之间拖放文件。

轻松、自动化的远程部署

Saxon说："实施和设置过程很容易，很直观。 我们用AnyDesk ，配置了很多无人值守的访问，每一个都是手动设置的。 我们能够利用Splashtop'的远程部署，快速、轻松地将我们的AnyDesk 连接迁移到Splashtop 。" 他接着说："我们有一个命令服务器，我们用它来远程部署Splashtop Streamer。 远程部署能力对我们来说是一个救命稻草"。