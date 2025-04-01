实现安全远程访问
AB Leisure Exponent Inc 如何利用 Splashtop 转变 IT 支持
结果
为在家办公的员工提供安全的远程访问，确保业务连续性。
为 IT 团队提供高效的工具来支持不同操作系统的最终用户。
通过单点登录 (SSO) 集成提高安全性并简化身份验证。
挑战
AB Leisure Exponent Inc 的 IT 部门负责管理涵盖内部部署和cloud系统的复杂基础设施。 该公司采用混合办公模式运营，需要安全且可扩展的远程访问解决方案来支持多个地点的员工。
在实施 Splashtop 之前，AB Leisure Exponent Inc 依赖的远程访问解决方案缺乏足够的安全措施并给公司的防火墙带来了沉重的负担。此外，IT 团队正在使用既不安全也不有效的免费远程支持工具，导致故障排除和远程协助效率低下。这些限制促使人们寻找一种安全、可扩展且经济高效的替代方案。
解决方案
Splashtop Enterprise 彻底改变了 AB Leisure Exponent Inc 的远程访问和 IT 支持方法：
对于最终用户：远程工作或在不同地点工作的员工可以通过任何设备无缝访问他们的办公室计算机。这确保了工作流程不中断和生产力提高，同时保持了强大的安全标准。
对于 IT 团队： Splashtop 提供了全面的远程支持解决方案，使 IT 人员能够有效地管理和排除整个组织内的设备故障。主要特点包括：
无人值守远程访问： IT 管理员可以随时远程访问公司管理的设备进行故障排除、减少停机时间并改善最终用户体验。
单点登录 (SSO)：安全身份验证简化了员工访问，提高了安全性和易用性。
多平台支持：无论用户使用什么操作系统，IT 团队都可以提供帮助，确保无缝的支持体验。
轻量高效的性能：与之前的解决方案不同，Splashtop 最大限度地减少了资源消耗，减少了防火墙压力，同时提高了连接速度和稳定性。
向 Splashtop 的过渡非常顺利，直观的平台允许快速入职，使员工和 IT 人员能够以最少的培训使用该解决方案。
借助 Splashtop，AB Leisure Exponent Inc 增强了安全性、减少了运营效率低下的问题并提高了 IT 支持响应能力。该平台的经济性和功能丰富的环境使其成为组织混合办公模式不可或缺的工具，确保员工可以在任何地点高效工作，同时 IT 部门保持对安全性和系统完整性的控制。
关于客户
AB Leisure Exponent Inc 从事游戏和娱乐行业，提供传统和电子宾果游戏、拉片游戏和快速宾果游戏。AB Leisure Exponent Inc 在菲律宾各地建立了多家宾果游戏厅，充当社区中心，并通过其运营为政府收入做出贡献。该公司还支持社会和教育筹款活动。此外，他们还致力于推广负责任的游戏行为，同时确保为顾客提供丰富多彩的娱乐体验。