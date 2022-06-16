Splashtop 调查结果表明教育机构如何使远程学习成为有效的选择
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
加利福尼亚州圣何塞，2020年11月10日 — 在新冠肺炎大流行期间对全球2500多名教师、IT管理员和学生进行了调查之后，Splashtop Inc.（远程访问、协作和远程支持解决方案的全球领导者）确认了拥有适当的远程学习技术工具的重要性。具体而言，调查表明，通过提供对校园内计算机实验室资源的远程访问以及对学生和教师的远程IT支持，可以使远程学习更加有效。
在9月和10月期间，Splashtop对42个国家的2500多名随机选择的目前参与学习计划的人进行了在线调查。 目的是要了解他们的教育机构如何适应COVID-19大流行病。 大多数被调查者（60%）属于高等教育机构，22%在K-12学校，其余18%从事职业培训项目。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“通过创建一个包含协作工具、电子学习平台和远程访问工具的集成生态系统，远程学习不仅可以在新冠肺炎上，而且可以在它之外成为一种有效的选择。” “随着教育环境的快速变化以及远程和混合学习的兴起，教育机构可以通过明智的技术选择提供更一致的学习体验。”
让远程学习变得更好，共同努力
尽管面对面互动的社会是不可替代的，但技术可以在确保远程学习富有成效、广泛可用的道路上走很长的路。教育机构可以实现其远程学习目标的两种方法是：
提供对计算机实验室的远程访问。
大学和学院校园以及K-12区通常在校园内设有计算机实验室，配备高性能工作站和软件应用程序，如微软办公套件、Adobe Photoshop和Illustrator、AutoCAD，以及包括C++、Java和Python在内的编程语言。 在家学习的学生很少有计算资源来运行如此昂贵、复杂的软件。 然而，下一代远程访问工具使学生和教师能够通过任何设备（包括笔记本电脑、平板电脑和廉价的Chromebooks）使用校园内的工作站和软件应用程序，而且是在卧室的桌子、厨房的桌子或客厅的沙发上。
为学生和教师提供远程IT支持。
有这么多的学生和教员依赖基于家庭的计算设备，不可避免地会出现技术问题。 教育机构可以用远程支持软件来武装他们的IT团队，使他们能够为在家和在校内的学生和教师远程排除故障和解决问题。
调查结果包括。
大多数（55%）的教育机构目前提供的是完全远程学习或混合学习项目。 在全球范围内，38%的机构继续进行现场学习，30%的机构进行全远程教学，25%的机构采取混合方式，将远程教学和现场教学相结合。
不同地区会有所区别。例如，在英国和印度，大多数受访者在进行远程或混合课程。在法国，绝大多数已经开始了面对面的课堂。对于北美，具体取决于各州或省的指导方针。
近53%的调查对象认为，远程学习更有效或与现场教学相当。 对于那些认为远程学习不太有效的人来说，原因包括缺乏正确的技术解决方案和在远程课程中遇到的技术问题。
进行远程学习的机构中，只有不到一半的机构可以将校园内的计算机资源远程提供给学生和教职员工，而那些提供远程计算机实验室访问权限的机构则是通过利用 Splashtop 等下一代远程访问技术来实现的。
关于Splashtop
总部设在硅谷，Splashtop Inc.为学术机构、商业专业人士、MSP、IT部门和服务台提供最具价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。 Splashtop是VPN/RDP、VNC、RD网关和其他远程访问软件的流行替代品。 全球有超过3000万用户享受Splashtop产品。