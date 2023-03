Splashtop Remote for Android被LAPTOP杂志评为CES 2011最佳应用程序

强大的远程连接、便捷的访问和出色的音视频质量成为完美组合。

2010年1月12日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc.,即时访问计算领域的全球领导者,今天宣布其最新的软件产品Splashtop Remote for Android获得了由 LAPTOP杂志颁发的令人羡慕的CES最佳奖项 。 该应用获得了最佳应用/软件类别的第一名。 获奖者被认为代表了2011年消费电子展上几十种产品中最具创新性的产品。

“这就像获得奥斯卡最佳软件奖一样,让我们在代码界大放异彩。”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说,“Android 版 Splashtop Remote 代表了我们“通往任何地方的桥梁”的关键部分,这让使用基于 Android 的平板电脑和其他移动设备的人们可以随时随地在路途中轻松享受其以前与 PC 绑定的信息和娱乐。”

除了获得这一最新殊荣外,Splashtop Remote 最近还被 Apple iTunes 2010 Rewind 列表评为日本、英国、加拿大和澳大利亚“最畅销”产品 — 该评级突出展示一年之中适用于 iPhone、iPad 和 iPod touch 的最热门产品。

Android 版 Splashtop Remote 是 Splashtop 产品系列的最新成员,该系列还包括对 Windows 和 iOS 客户端的支持。Splashtop Remote 允许用户通过移动设备(如 iPad、iPhone 或基于 Android 的 Dell Streak、Samsung Galaxy Tab 或联想 LePad)轻松地远程访问和控制他们的计算机,从而连接跨设备计算体验。用户第一次可以享受到丰富的交互式远程 PC 体验,包括完整的实时视频和音频。使用 Splashtop Remote,用户可以观看电影、听音乐、访问其所有文件和应用程序、远程玩 PC 和 Flash 游戏,甚至可以通过“LAN 唤醒”功能远程唤醒计算机。Splashtop Remote 为英语、中文、法语、德语、意大利语、日语、韩语和西班牙语用户提供本地化版本。

Splashtop Remote 现在可在 Apple App Store、iTunes 和 Android Market 上使用。要了解有关 Splashtop Remote 的更多信息,请访问:https://www.splashtop.com/remote。

关于Splashtop



如今,基于 Splashtop 的产品可在来自宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG 和索尼等领先制造商的4000万台PC上使用。Splashtop 已获得许多奖项,包括 PC World 颁发的著名“最具创新产品”奖,Popular Science 颁发的“ Best of What's New”奖和 LAPTOP Magazine 颁发的“ Best of 2011 CES”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞,在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息,请访问https://www.splashtop.com

媒体联系: Splashtop公关团队

实用链接:

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/remote