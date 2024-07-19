Splashtop 与英迈中国达成战略合作 助力中国地区的用户实现更加安全的远程访问
中国杭州 2024年7月23日：Splashtop 与英迈中国正式达成战略合作协议，英迈中国正式成为其在中国区的战略合作伙伴。此次合作将结合 Splashtop 先进的远程桌面控制技术和英迈在技术服务与供应链管理领域的专业优势，为中国地区的用户带来更加安全的远程访问产品和服务。
本次合作，两者强强联手。Splashtop 将带来安全高效的远程访问和支持解决方案，随时随地访问和管理 IT 基础设施，提升协作能力和客户服务水平，同时保障传输数据的安全性和合规性。这增加了英迈中国在数字化服务领域的竞争力，也将帮助 Splashtop 进一步扩大在中国市场的影响力。
Splashtop 中国区总经理徐华江表示：“此次与英迈中国展开战略合作，我们感到非常荣幸。英迈是全球领先的IT分销商，我们希望在英迈的支持下，Splashtop 的远程桌面技术解决方案能帮助英迈的客户在全球范围内实现远程协作，进一步推动我们在中国的业务增长。”
英迈中国存储及安全解决方案产品集群总裁张赐安表示：“Splashtop 在远程办公和数据安全领域的专业知识和领先技术，使其成为我们理想的合作伙伴。我们对本次战略合作十分期待，希望能为中国地区的企业带来更多创新和价值。”
未来，Splashtop 将与英迈中国携手并进，共同努力，助力不同规模的企业在数字时代实现快速增长，不断向数字化未来迈进。
关于 Splashtop
Splashtop 在安全远程访问与支持领域处于领先地位，其针对弹性办公、弹性学习和 IT 支持的解决方案可提供真实的“面对面体验”，就像现场设备一样快速、简单且安全。Splashtop 具备 4k 分辨率 60fps 的高性能以及各种高级安全功能和合规性，可访问并支持所有设备和操作系统，在全球都可以即时联系我们的专业技术员，是一款全功能、多场景、高性能软件应用。Splashtop 的全球用户超过3000万，其中包括85%的财富500强企业。详情请访问 Splashtop 官网：www.splashtop.cn
关于英迈
英迈是全球信息技术生态系统领先的科技公司。我们的业务覆盖全球近90%的人口，在全球 IT销售渠道中扮演着重要的角色，帮助企业从科技制造商以及云服务商获得专业的产品和服务。广阔的市场覆盖、多样化的产品服务解决方案以及数字化平台 Ingram Micro Xvantage™ 使我们与众不同。欲了解更多信息，请访问 www.ingrammicro.com