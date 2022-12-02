具有Chromium浏览器和Bing搜索功能的Splashtop OS现在可在主要笔记本和上网本上下载
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全球即时计算领导者将以浏览器为中心的操作系统推向大众
2011 年 2 月 23 日 — 加利福尼亚州圣何塞 —即时访问计算领域的全球领导者 Splashtop Inc 今天宣布立即推出 Splashtop ® OS，这是一款针对笔记本电脑和上网本进行了优化的轻量级、以网络为中心的操作系统。Splashtop OS 于去年 11 月首次以测试版形式推出，是一款基于浏览器的“配套操作系统”，与 Windows 操作系统共存。对于渴望尝试“生活在cloud ”的精明用户， Splashtop OS 提供了一个基于 Chromium（Google Chrome 浏览器背后的开源项目）的简单而熟悉的环境。
新的 Splashtop OS 1.0 版本为多种 PC 型号提供了广泛的支持，同时还更新了基于 Chromium 的浏览器版本，只需单击一下即可访问 Chrome 网上应用店，轻松安装数千个网络应用程序、游戏、扩展程序和主题。Splashtop OS 还提供由 Bing 提供支持的即时搜索，允许用户在打开计算机的几秒钟内开始输入搜索查询。它可以从 Splashtop 免费下载。
“对于那些将全部时间都花在使用Web应用程序和服务（例如Facebook，Twitter，Dropbox Google Docs和Gmail）上的人们来说，在传统的面向桌面的环境中添加快速，安全，可靠的以浏览器为中心的环境是完全有意义的，” Splashtop Inc.的首席技术官兼联合创始人Phil Sheu说。“使用Splashtop OS，用户无需购买新的专用硬件，也不需要等待六个月的时间–他们现在就可以买到。如果Splashtop OS的中间名缩写是“ N”，则表示“ now”。
与之前的 Splashtop 产品不同，这些产品都是白色标签，预装并分发到宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想和 LG 等主要 OEM 厂商的数千万台 PC 上，而新产品将采用 Splashtop 品牌，并直接供最终用户从公司网站下载。Splashtop OS 经过精简：除了基于 Chromium 的浏览器之外，它不包含任何本机应用程序，并且可在几秒钟内直接启动到带有 Bing 支持的搜索框的开始屏幕。
关键优势：
快速——只需几秒钟即可启动，远远领先于 Windows；
简单——具有即时搜索功能，由 Bing 提供支持，可进行即时搜索查询；
安全——将轻量级 Linux 平台与 Chromium 浏览器相结合；
方便——包含预装的所有核心插件，例如 Adobe Flash；
智能——自动从 Windows 导入关键设置，简化设置；
个人版 – 允许您使用 Chrome 网上应用店中的数千个网络应用、扩展程序、游戏和主题轻松自定义环境。
可用性和平台支持
Splashtop OS 现已可从该公司的网站上直接获取。Splashtop OS“启动菜单”允许用户在启动时在 Splashtop OS 和 Windows 之间进行选择。不需要单独的安装程序。该公司估计，Splashtop OS 可以成功安装在过去三年内发售的大多数 PC 笔记本电脑和上网本上。
关于Splashtop
Splashtop Inc.（前身为 DeviceVM, Inc.）成立于 2006 年，其目标是优化计算体验，以便世界各地的人们可以快速访问内容和应用程序。Splashtop OS 产品于 2007 年首次推出，是一个屡获殊荣的即时启动平台，用户打开 PC 几秒钟后即可上网、访问电子邮件并与朋友聊天。Splashtop Remote 是美国 Apple App Store 销售和下载量指定的最畅销商业应用程序，它允许用户在远离 PC 的情况下通过智能手机或平板电脑享受完整的计算机�体验。
如今，基于Splashtop的产品可在超过6,000万台PC上使用，这些PC来自领先的制造商，包括宏碁，华硕，戴尔，惠普，联想，LG和索尼。 Splashtop已获得许多奖项，包括PC World颁发的著名“最具创新产品”奖， Popular Science颁发的“ Best of What's New”奖和LAPTOP Magazine颁发的“ Best of 2011 CES”奖。 Splashtop Inc.总部位于圣何塞，在北京，杭州，上海和台北设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com。
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Splashtop 公关团队