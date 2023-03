具有Chromium浏览器和Bing搜索功能的Splashtop OS现在可在主要笔记本和上网本上下载

即时计算的全球领导者将以浏览器为中心的操作系统带到大众面前

2011年2月23日--加利福尼亚州圣何塞-- 即时访问计算领域的全球领先者Splashtop Inc,今天宣布立即推出Splashtop® OS,这是一个为笔记本和上网本优化的轻量级、以网络为中心的操作系统。 Splashtop OS去年11月首次作为测试版推出,是一个基于浏览器的 "伴侣操作系统",与Windows操作系统共存。 对于渴望尝试 "云生活 "的精明用户,Splashtop OS提供了一个简单而熟悉的环境,它基于Chromium,是谷歌Chrome浏览器背后的开源项目。

新的Splashtop操作系统1.0版为各种PC型号提供了广泛的支持,以及基于Chromium的浏览器的更新版本,该浏览器具有一键访问Chrome网络商店的功能,可轻松安装数以千计的网络应用程序、游戏、扩展和主题。 Splashtop OS还提供由Bing提供的即时搜索,允许用户在打开电脑的几秒钟内开始输入搜索查询。 它可以从Splashtop免费下载。

“对于那些将全部时间都花在使用Web应用程序和服务(例如Facebook,Twitter,Dropbox Google Docs和Gmail)上的人们来说,在传统的面向桌面的环境中添加快速,安全,可靠的以浏览器为中心的环境是完全有意义的,” Splashtop Inc.的首席技术官兼联合创始人Phil Sheu说。“使用Splashtop OS,用户无需购买新的专用硬件,也不需要等待六个月的时间–他们现在就可以买到。如果Splashtop OS的中间名缩写是“ N”,则表示“ now”。

与以往的Splashtop产品被贴上白色标签、预装并分发到宏基、华硕、戴尔、惠普、联想和LG等主要OEM厂商的数千万台PC上不同,新产品将以Splashtop为品牌,通过从公司网站下载直接提供给最终用户。 Splashtop操作系统是精简的:除了基于Chromium的浏览器之外,它将不包括任何本地应用程序,并在几秒钟内直接启动到具有Bing支持的搜索框的开始屏幕。

主要的好处包括。

速度快--只需几秒钟就能启动,远远早于Windows。

简单--以即时搜索为特色,由Bing提供即时搜索查询服务。

安全 - 将轻量级的Linux平台与Chromium浏览器相结合。

方便 - 包括所有核心插件,如Adobe Flash,预装。

智能--自动从Windows导入关键设置,以简化设置。

个人--允许你用Chrome网络商店的数千种网络应用程序、扩展程序、游戏和主题轻松定制环境。

如今,基于Splashtop的产品可在超过6,000万台PC上使用,这些PC来自领先的制造商,包括宏碁,华硕,戴尔,惠普,联想,LG和索尼。 Splashtop已获得许多奖项,包括 PC World 颁发的著名“最具创新产品”奖, Popular Science 颁发的“ Best of What's New”奖和 LAPTOP Magazine 颁发的“ Best of 2011 CES”奖。 Splashtop Inc.总部位于圣何塞,在北京,杭州,上海和台北设有办事处。欲了解更多信息,请访问www.splashtop.com。

