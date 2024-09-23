自收购以来，Splashtop 的 Foxpass 新业务增长了 62
在收购 Foxpass 一年后，Splashtop 成功地将身份访问管理解决方案拓展到新市场，并为客户提供了更强的安全功能。
加利福尼亚州卡布其诺--2024 年 9 月 24 日--Splashtop，简化随时随地工作的远程解决方案的领导者，今天宣布继去年收购 Foxpass 之后，新的 Foxpass 业务增长了 62%。 Foxpass cloud RADIUSbySplashtop 可确保企业 Wi-Fi 网络安全，防止未经授权的用户访问和网络攻击，为客户提供零信任的途径，并符合重要的联邦授权、法规和网络安全保险要求。 在对 Foxpass 路线图进行投资后，Splashtop 已将该解决方案扩展到国际市场，在教育领域开展业务，并推出了新功能和集成，以提高 Foxpass 客户的价值。
打开教育领域的大门
根据ThreatDown 的《2024 年勒索软件在教育领域的状况》报告，2023 年针对教育机构的网络和勒索软件攻击激增了 70%--这凸显了教育机构采取安全措施保护系统和防止漏洞的重要性。 在收购 Foxpass 之后，Splashtop 投资开发了有利于教育部门的解决方案，使教育机构能够加强学生的互联网安全，并满足新的联邦要求，向零信任架构迈进。 这些路线图决定导致了该行业的迅猛发展，目前教育机构占该产品管道的 27%。
"LL 学校网络管理员 Mike Good 说："我们的 Wi-Fi 安全向基于 PKI 证书的身份验证进行了重要过渡，而 Foxpass 高级 RADIUS 使我们几乎毫不费力地完成了这一过渡。 "他们基于云的 RADIUS 服务器与 Azure AD（Entra ID）和 JAMF 无缝集成，简化了设置。 向近 10,000 名用户发放证书的工作如预期般顺利，现在我们的学生和教职员工都能享受到无与伦比的安全访问。 Foxpass 确实超出了我们的预期"。
拓展全球市场
Splashtop 收购 Foxpass 是该公司实现简化 IT 操作的安全性和灵活性愿景的重要一步。 Foxpass cloud RADIUS 解决方案使企业和中型企业的 IT 管理员能够即时验证用户身份，并通过自动化和集成简化工作流程。 该解决方案具有国际公认的 ISO 认证、SOC-2 和 GDPR 合规性，可在欧洲、日本和亚太地区进行全球推广。 这一国际扩张使该业务线的新业务增长提高了 10%。
可用功能和集成
为了满足不断增长的客户群和市场需求，Splashtop 继续投资于Foxpass cloud RADIUS 产品功能，其中包括
针对 "BYOD "环境的扩展访问控制Foxpass cloud RADIUS 现在为自带设备 (BYOD) 安装人员提供了将访问控制扩展到非托管 BYOD 设备的功能，并使用基于证书的身份验证创建安全的无密码连接。
Microsoft Intune 集成--通过与Microsoft Intune 无缝集成，用户可以通过Microsoft的cloud PKI 解决方案或Foxpass 证书实现基于证书的身份验证，同时享受简化的部署和维护。
安全身份验证--基于证书的无密码身份验证和传统密码身份验证可为管理员提供对用户和设备访问（包括 BYOD）的有效控制，这对大型地理空间和校园环境至关重要。
直观的设计& 互操作性--与主要移动设备管理提供商（Intune、Addigy 和 Jamf）和单点登录提供商（Okta、Google Workspace 和 Microsoft Azure AD）无缝集成，只需 10 分钟即可完成设置。
自动化批量入职--简化了批量配置和取消配置，例如新生和毕业班的配置和取消配置，使 IT 团队能够有效地扩大或缩小规模，而不会增加工作量或出现错误。
强大的安全性& 合规性--组织可满足严格的网络安全保险要求，以减少网络攻击和数据泄露，并遵守 COPPA、CIPA、FERPA、OC2、ISO27001、HIPAA 和 PCI 等标准。
"Splashtop联合创始人兼首席执行官马克-李（Mark Lee）表示："在勒索软件和网络安全的环境中航行是一个令人生畏的过程，在一个不断发展的远程和混合世界中，全球各地的组织需要智能和受保护的Wi-Fi网络、虚拟端点和公司资源访问。 "Splashtop对Foxpass的收购以及对现有功能和能力的扩展表明，我们致力于为应对当今网络威胁挑战的组织简化安全解决方案。 我们最近的发展势头表明，Splashtop 在为客户提供全面的远程访问和安全服务方面处于领先地位。
有关Foxpasscloud RADIUS 或Splashtop 的 远程桌面访问和远程支持解决方案的更多信息，请访问 splashtop.com 。
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Splashtop 是简化随时随地工作解决方案的领导者。 其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的高性能专利技术能够实现 4K 高清画��质、多显示器支持和 60fps 超低延迟。 Splashtop 具有先进的安全功能、广泛的设备支持和快速响应的客户服务。 全球有 3000 多万用户和 25 万家企业（包括 85% 的财富 500 强企业）在使用 Splashtop 产品。 Splashtop.com。
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