Splashtop和Good Technology展示了使用Splashtop实现高性能的企业级远程桌面访问

Splashtop for Good App 为企业带来了最佳远程桌面访问解决方案



RSA 会议 - 旧金山和加利福尼亚州圣何塞 - 2013 年 2 月 26 日

谁: Splashtop Inc.是跨设备协作和远程访问的全球领导者,以及Good Technology™ ,是安全企业移动性的领导者。

内容:Splashtop 将在 RSA USA 2013 大会上展示 Splashtop for Good 远程桌面访问解决方案。Splashtop for Good 将 Good Technology 的 Good Dynamics® 安全应用技术和 Splashtop 远程桌面访问加以结合,为移动用户提供企业级安全访问,帮助移动用户从 iOS 设备安全访问各种关键业务应用程序、文件和数据。Splashtop for Good 远程桌面访问具有的优势:

通过 WiFi、3G 或 4G 网络连接,移动用户可以随时随地轻松使用 iPads™ 和 iPhones™ 中的旧版公司应用程序和专有垂直应用程序。

由 Good Dynamic 平台提供保护,最轻松地快速运用现有 Windows 和旧版应用程序。

立即有效运用您的现有 VDI 或 RDS 基础架构

通过本地部署的 Active Directory 集成、审计跟踪、基于策略的控件、SSL 加密和良好网络运营中心 (NOC) 支持,提供了广泛的安全性。

在哪里? 请在2013年RSA USA



时间。 2013年2月25日星期一;下午6:00至8:00(接待)

2013年2月28日星期四;上午11:00至下午3:00

Splashtop for Good 的亮点包括:

Good Dynamics Security 和 Good NOC – 用户使用受信任的 Good 技术配置移动设备,以提供设备上应用程序的安全性和控制。

本地部署 – 该解决方案托管在公司的防火墙后,位于公司的 Windows 服务器上,以保护敏感数据并遵守某些行业法规。它利用公司现有的 Active Directory 进行本地身份验证。

基于策略的集中控制 – 用户可以设置用户和设备访问策略、激活/停用用户和设备、过滤 MAC 地址、创建或导入 SSL 证书,以及设置每个用户连接的最大帧速率。

高性能 – 正在申请专利的流传输技术能够支持 CAD、CAM 和其他 3D 图形以及具有同步音频的高清视频,从而以高达 30 fps 的速度提供响应迅速并有吸引力的用户体验。

安全连接 – 该解决方案提供 SSL/AES 256 位加密、网络代理、SSL 证书、MAC 地址过滤和通过 Good NOC 隧道传输。

设备支持 - Splashtop for Good支持iPad、iPhone和Windows PC。

关于Good Technology

Good Technology 通过安全的协作式工作流程调动员工,从而改变了企业。Good 还可以帮助 IT 保护和管理移动应用程序、设备和企业数据。Good 的安全协作解决方案包括 Good 公司用于电子邮件、PIM、浏览器、文件共享、即时消息的应用程序,以及广泛的第三方应用程序生态系统。Good 的企业移动性管理平台使企业和 ISV 可以构建、管理、分析和保护移动应用程序。Good Technology 的客户遍布全球 4,000 多个组织,其中包括一半的 FORTUNE 100™ 企业、十大金融服务中的 8 家、十大医疗保健公司中的 5 家,以及零售、电信、制造、法律和政府领域的领导者。了解更多信息,请访问 www.good.com。

关于 Splashtop

Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验,将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。如今,超过 1200 万用户享受 Splashtop Remote Desktop 的便利,被评为 Apple App Store 有史以来最畅销的 25 款 iPad 应用。Splashtop 为想要随时随地安全地远程访问其台式机、应用和数据的 iOS、Android、RIM、Windows 和 MAC 用户提供了卓越的性能和易用性。

有关 Splashtop 的更多信息,请访问 www.splashtop.com;欢迎在 https://www.splashtop.com/blog 上关注公司博客;欢迎关注公司的 Facebook 主页 https://www.facebook.com/Splashtop 以及 Twitter 帐号 @Splashtop。

###

©2013 Good Technology Corporation 及其相关实体。所有使用均受发布在 www.good.com/legal 上的许可条款的约束。版权所有。GOOD、GOOD TECHNOLOGY、GOOD 标志、GOOD FOR ENTERPRISE、GOOD FOR GOVERNMENT、GOOD FOR YOU、GOOD DYNAMICS、SECURED BY GOOD、GOOD MOBILE MANAGER、GOOD CONNECT、GOOD SHARE、GOOD VAULT 和 GOOD DYNAMICS APPKINETICS 是 Good Technology 的商标公司及其相关实体。所有第三方商标、商号或服务商标都可能是其各自所有者的财产。Good 的技术和产品受已颁发和正在申请的美国和外国专利保护。

iPad 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。Android 是 Google Inc. 的商标。©2013。

标签:Splashtop, 跨设备协作, Good Technology, RSA会议, iPad, iPhone, Android, 平板电脑, 智能手机, 移动设备, 云, 远程桌面

媒体联系方式。

Dottie O'Rourke

(650) 344-1260

Splashtop@TECHMarket.com

Siobhan Lyons for Good Technology

slyons@good.com