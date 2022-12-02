Splashtop和Good Technology展示了使用Splashtop实现高性能的企业级远程桌面访问
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Splashtop for Good App 为企业带来了最佳远程桌面访问解决方案
RSA 会议 - 旧金山和加利福尼亚州圣何塞 - 2013 年 2 月 26 日
谁： Splashtop Inc.是跨设备协作和远程访问的全球领导者，以及Good Technology™ ，是安全企业移动性的领导者。
内容：Splashtop 将在 RSA USA 2013 大会上展示 Splashtop for Good 远程桌面访问解决方案。Splashtop for Good 将 Good Technology 的 Good Dynamics® 安全应用技术和 Splashtop 远程桌面访问加以结合，为移动用户提供企业级安全访问，帮助移动用户从 iOS 设备安全访问各种关键业务应用程序、文件和数据。Splashtop for Good 远程桌面访问具有的优势：
通过 WiFi、3G 或 4G 网络连接，移动用户可以随时随地轻松使用 iPads™ 和 iPhones™ 中的旧版公司应用程序和专有垂直应用程序。
由 Good Dynamic 平台提供保护，最轻松地快速运用现有 Windows 和旧版应用程序。
立即有效运用您的现有 VDI 或 RDS 基础架构
通过本地部署的 Active Directory 集成、审计跟踪、基于策略的控件、SSL 加密和良好网络运营中心 (NOC) 支持，提供了广泛的安全性。
在哪里？ 请在2013年RSA USA
Moscone Center, San Francisco, CA的Splashtop for Good技术展位226号查看。
时间。 2013年2月25日星期一；下午6:00至8:00（接待）
2013年2月26日星期二；上午11:00至下午6:00
2013年2月28日星期四；上午11:00至下午3:00
Splashtop for Good 的亮点包括：
Good Dynamics Security 和 Good NOC – 用户使用受信任的 Good 技术配置移动设备，以提供设备上应用程序的安全性和控制。
本地部署 – 该解决方案托管在公司的防火墙后，位于公司的 Windows 服务器上，以保护敏感数据并遵守某些行业法规。它利用公司现有的 Active Directory 进行本地身份验证。
基于策略的集中控制 – 用户可以设置用户和设备访问策略、激活/停用用户和设备、过滤 MAC 地址、创建或导入 SSL 证书，以及设置每个用户连接的最大帧速率。
高性能 – 正在申请专利的流传输技术能够支持 CAD、CAM 和其他 3D 图形以及具有同步音频的高清视频，从而以高达 30 fps 的速度提供响应迅速并有吸引力的用户体验。
安全连接 – 该解决方案提供 SSL/AES 256 位加密、网络代理、SSL 证书、MAC 地址过滤和通过 Good NOC 隧道传输。
设备支持 – Splashtop for Good 支持 iPad、iPhone 和 Windows 电脑。
About Good Technology
Good Technology 通过安全的协作工作流程将企业转型，激励员工。Good 还使 IT 能够保护和管理移动应用程序、设备和企业数据。Good的安全协作解决方案包括Good的应用程序，如电子邮件、PIM、浏览器、文件共享、即时消息，以及广泛的第三方应用生态系统。Good 的企业移动管理平台使企业和 ISV 能够构建、管理、分析和保护移动应用程序。Good Technology的客户包括全球超过4,000个组织，其中包含一半的FORTUNE 100™企业、前10大金融服务公司中的八家、前10大医疗保健公司中的五家，以��及零售、电信、制造、法律和政府领域的领导者。了解更多信息，请访问 https://www.blackberry.com/。
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，连接智能手机、平板电脑、计算机、电视和云端。如今，超过1200万用户享受着 Splashtop Remote Desktop 的便利，该应用被评为 Apple App Store 的有史以来iPad应用畅销榜前25名。Splashtop 为希望随时随地安全访问其桌面、应用和数据的 iOS、安卓、RIM、Windows 和 MAC 用户提供卓越的性能和易用性。
有关 Splashtop 的更多信息，请访问 www.splashtop.com；欢迎在 https://www.splashtop.com/blog 上关注公司博客；欢迎关注公司的 Facebook 主页 https://www.facebook.com/Splashtop 以及 Twitter 帐号 @Splashtop。
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标签：Splashtop, 跨设备协作, Good Technology, RSA会议, iPad, iPhone, Android, 平板电脑, 智能手机, 移动设备, 云, 远程桌面
媒体联系方式：
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Siobhan Lyons for Good Technology
slyons@good.com