Splashtop扩展了产品系列，包括Splashtop远程触摸板

新的应用程序将手机转化为虚拟触摸板或键盘,用于远距离控制PC媒体内容

2011年3月21日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc.,即时访问计算领域的全球领导者,今天发布了Splashtop Remote Touchpad,这是一款将iPhone或iPod touch转化为无线遥控设备的应用。 随着用户越来越多地在客厅的电视屏幕上消费电脑媒体内容,Splashtop远程触摸板提供了从远处控制电脑的便利,而不需要专用键盘或其他外设。

这个Splashtop产品家族的最新成员具有触摸板和键盘两种模式,可以取代传统的计算机外围设备,同时实现了便利性,对家庭用户和商业专业人士都有利。

触摸板模式: ,允许用户在大屏幕或其他显示器上轻松浏览和滚动喜爱的网站,移动设备作为一个虚拟触摸板。

键盘模式: ,将移动设备变成一个无线键盘,用于控制媒体中心电脑或投影商业演示的电脑;包括特殊键和对组合键的支持。

"当我使用电脑进行多媒体娱乐时--像iTunes或Hulu视频这样重要的东西--我经常离我的电脑有几英尺远。 Splashtop的CEO马克-李说:"由于我没有姚明的翼展,我需要一个遥控器。 "这个想法是Splashtop远程触摸板背后的动机:能够抽出我的智能手机,然后......瞧!这就是我的想法。 我有一个远程控制。"

用于iPhone和iPod touch的Splashtop远程触摸板可在苹果应用商店和iTunes中购买,最初定价为0.99美元。

如今,基于Splashtop的产品可在超过6,000万台PC上使用,这些PC来自领先的制造商,包括宏碁,华硕,戴尔,惠普,联想,LG和索尼。 Splashtop已获得许多奖项,包括 PC World 颁发的著名“最具创新产品”奖, Popular Science 颁发的“ Best of What's New”奖和 LAPTOP Magazine 颁发的“ Best of 2011 CES”奖。 Splashtop Inc.总部位于圣何塞,在北京,杭州,上海和台北设有办事处。欲了解更多信息,请访问www.splashtop.com。

