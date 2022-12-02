Splashtop扩展了产品系列，包括Splashtop远程触摸板
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新的应用程序将手机转化为虚拟触摸板或键盘，用于远距离控制PC媒体内容
2011年3月21日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc.，即时访问计算领域的全球领导者，今天发布了Splashtop Remote Touchpad，这是一款将iPhone或iPod touch转化为无线遥控设备的应用。 随着用户越来越多地在客厅的电视屏幕上消费电脑媒体内容，Splashtop远程触摸板提供了从远处控制电脑的便利，而不需要专用键盘或其他外设。
这个Splashtop产品家族的最新成员具有触摸板和键盘两种模式，可以取代传统的计算机外围设备，同时实现了便利性，对家庭用户和商业专业人士都有利。
触摸板模式： ，允许用户在大屏幕或其他显示器上轻松浏览和滚动喜爱的网站，移动设备作为一个虚拟触摸板。
键盘模式： ，将移动设备变成一个无线键盘，用于控制媒体中心电脑或投影商业演示的电脑；包括特殊键和对组合键的支持。
"当我使用电脑进行多媒体娱乐时--像iTunes或Hulu视频这样重要的东西--我经常离我的电脑有几英尺远。 Splashtop的CEO马克-李说："由于我没有姚明的翼展，我需要一个遥控器。 "这个想法是Splashtop远程触摸板背后的动机：能够抽出我的智能手机，然后......瞧！这就是我的想法。 我有一个远程控制。"
用于iPhone和iPod touch的Splashtop远程触摸板可在苹果应用商店和iTunes中购买，最初定价为0.99美元。
关于Splashtop
Splashtop Inc.（原��名DeviceVM, Inc.）成立于2006年，目标是优化计算体验，使世界各地的人们能够快速访问内容和应用。 2007年首次推出的Splashtop OS产品是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开电脑后几秒钟就能上网，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop Remote是苹果应用商店销售和下载量指定的美国最畅销的商业应用，允许用户在离开他们的PC时，从智能手机或平板电脑上享受完整的计算机体验。
如今，基于Splashtop的产品可在超过6,000万台PC上使用，这些PC来自领先的制造商，包括宏碁，华硕，戴尔，惠普，联想，LG和索尼。 Splashtop已获得许多奖项，包括PC World颁发的著名“最具创新产品”奖， Popular Science颁发的“ Best of What's New”奖和LAPTOP Magazine颁发的“ Best of 2011 CES”奖。 Splashtop Inc.总部位于圣何塞，在北京，杭州，上海和台北设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com。
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