Splashtop扩大了对Chromebook的支持，使教师和学生能够在任何教室设备之间共享内容
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与Val Verde联合学区的全区许可，让5000多名学生将他们的Chromebook屏幕镜像到其他设备上，包括iPad、Android设备、Windows PC和Mac。
加州圣何塞（PRWEB）--2014年9月24日 - Splashtop Inc.今天宣布为其Splashtop Classroom 和 SplashtopMirroring360 教育技术解决方案提供新的Chromebook支持和功能，这是平台无关的跨设备计算和协作的全球领导者。 通过这一宣布，位于南加州的Val Verde联合学区（拥有800多名教师和近2万名学生）正在将其Splashtop部署扩大到5000多台学生Chromebook。
与 Chromebook 分享课程内容
除了 iPad、安卓设备、Windows PC 和 Mac，Splashtop Classroom 也允许教师将课程内容和应用分享到学生 Chromebook。Splashtop Classroom 自一月推出以来，已应用于全球50多个学区。最新版本包括以下新功能：云支持、流式传输音频以及允许学生使用 Chromebook 和其他设备控制课程。
像 Airplay 一样镜像 Chromebook 屏幕
Mirroring360 于六月推出，数千名教师利用这款软件，通过 Windows PC 或 Mac 将 iOS 屏幕无线显示到投影仪，无需使用额外的硬件或网线。通过此次最新更新，学生可以进行镜像，甚至可以将直播视频从 Chromebook 流式传输到教室里的 Windows PC 和 Mac，从而提高学生的课堂参与度、促进一对一数字化学习计划、BYOD 和混合教室计划的实施。目前，Chromebook 还可用于延�长课堂设备的寿命，例如投影仪、SMART、交互式白板等，使得许多教育机构的硬件投资回报率得以提高。如果将 Mirroring360 与 Splashtop Classroom 一起使用，Val Verde 的800名教师以及近20,000名学生即可享受以下优势：
在教师和学生的Chromebook和其他设备之间即时分享任何东西
将内容直接放在学生面前--对视力/听力受损的学生和残疾学生来说是非常宝贵的。
让学生在教室的任何地方分享他们的屏幕，而不用离开他们的座位
使教师能够在教室的任何地方进行教学，同时保持对课程的控制。
将平板电脑变成交互式白板，成本仅为传统IWB的一小部分
允许IT部门使用云或内部解决方案支持数百名教师和数千名学生
“ Chromebook已成为我们教学的组成部分。然而，与PC和iPad实现无缝交互仍然是一个挑战。 Splashtop Classroom和Mirroring360突破了这一障碍，” Val Verde USD CCTO信息和教学技术总监Matt Penner说道。 “ Mirroring360允许个别学生在主显示屏上镜像他们的Chromebook屏幕。然后，Splashtop Classroom将老师的屏幕广播到所有学生设备，甚至邀请学生直接与课程互动。无缝。易于使用。平台不可知。 Splashtop涵盖了所有内容。”
"Splashtop首席执行官兼总裁Mark Lee说："我们很高兴与Val Verde合作，使用Chromebook和iPad增强学生和教师的能力，以支持21世纪的技能发展和共同核心标准。 "Splashtop和Val Verde正在不断改进教学工具，如Splashtop Classroom和Mirroring360，以帮助促进教师和学生在课堂内的合作。"
更多关于Val Verde USD -https://www.valverde.edu
关于 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生产力和协作��体验，将智能手机，平板电脑，计算机，电视和云连接在一起。 Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序，文件和数据。超过1600万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，包括惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，AMD，英特尔等制造合作伙伴已将Splashtop运送到超过1亿台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。更多信息请访问网站 https://www.splashtop.com。
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