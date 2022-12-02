Splashtop扩大了对Chromebook的支持，使教师和学生能够在任何教室设备之间共享内容

与Val Verde联合学区的全区许可，让5000多名学生将他们的Chromebook屏幕镜像到其他设备上，包括iPad、Android设备、Windows PC和Mac。

加州圣何塞（PRWEB）--2014年9月24日 - Splashtop Inc.今天宣布为其Splashtop Classroom 和 SplashtopMirroring360 教育技术解决方案提供新的Chromebook支持和功能，这是平台无关的跨设备计算和协作的全球领导者。 通过这一宣布，位于南加州的Val Verde联合学区（拥有800多名教师和近2万名学生）正在将其Splashtop部署扩大到5000多台学生Chromebook。

与Chromebooks共享课程内容

Splashtop Classroom现在允许教师在iPad、Android设备、Windows PC和Mac之外的学生Chromebook上共享他们的课程内容和应用程序。 自1月推出以来，Splashtop Classroom已在全球50多个学区使用。 最新版本包括一些新的功能，如。云支持，流媒体音频和学生使用Chromebooks和其他设备控制课程的能力。

镜像Chromebook屏幕就像Airplay一样

6月推出的Mirroring360被成千上万的教师用来通过他们的PC或Mac将iOS屏幕无线显示到投影仪上，无需额外的硬件或电缆。 有了这个最新的更新，学生可以从他们的Chromebook镜像内容，甚至可以将实时视频流传到教室的PC和Mac上--提高学生的参与度，支持1:1、BYOD和混合教室的举措。 现在，Chromebook还可以用来延长现有教室设备的寿命，如投影仪、SMART和交互式白板，增加许多教育机构的硬件投资回报。

当Mirroring360与Splashtop Classroom一起使用时，Val Verde的800名教师和近20,000名学生享受到了许多好处，包括。

在教师和学生的Chromebook和其他设备之间即时分享任何东西

将内容直接放在学生面前--对视力/听力受损的学生和残疾学生来说是非常宝贵的。

让学生在教室的任何地方分享他们的屏幕，而不用离开他们的座位

使教师能够在教室的任何地方进行教学，同时保持对课程的控制。

将平板电脑变成交互式白板，成本仅为传统IWB的一小部分

允许IT部门使用云或内部解决方案支持数百名教师和数千名学生

“ Chromebook已成为我们教学的组成部分。然而，与PC和iPad实现无缝交互仍然是一个挑战。 Splashtop Classroom和Mirroring360突破了这一障碍，” Val Verde USD CCTO信息和教学技术总监Matt Penner说道。 “ Mirroring360允许个别学生在主显示屏上镜像他们的Chromebook屏幕。然后，Splashtop Classroom将老师的屏幕广播到所有学生设备，甚至邀请学生直接与课程互动。无缝。易于使用。平台不可知。 Splashtop涵盖了所有内容。”

"Splashtop首席执行官兼总裁Mark Lee说："我们很高兴与Val Verde合作，使用Chromebook和iPad增强学生和教师的能力，以支持21世纪的技能发展和共同核心标准。 "Splashtop和Val Verde正在不断改进教学工具，如Splashtop Classroom和Mirroring360，以帮助促进教师和学生在课堂内的合作。"

更多关于Splashtop在教育领域的应用：https://education.splashtop.com

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关于Splashtop

Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 超过1600万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。

这种性能一流的远程桌面和应用访问解决方案是解决移动VPN兼容性问题和广域网RDP的更快、更容易、更经济的方法。 Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "2012年CES最佳产品 "奖，并入围2013年Red Herring北美100强。 Splashtop通过MDM / MAM合作伙伴 和其他经销商进行分销。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com 。

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