Splashtop宣布针对移动员工的业界领先的远程桌面解决方案

Splashtop for Business 为员工移动性和 BYOD 举措提供了企业级本地部署解决方案,并针对 iOS、Android、Windows 8 提供广泛的平台支持

2012年10月31日--加利福尼亚州圣何塞-- 跨设备计算领域的全球领导者Splashtop Inc.今天推出了Splashtop for Business--一种安全、高性能的解决方案,供企业为其移动员工提供和管理远程访问。 外出的员工现在可以从他们的移动设备上远程访问办公生产力应用程序和数据,就像他们在电脑前一样。

“随着 IT 消费化的发展,技术创新正在从数据中心转移到员工身上,”Entelechy Associates 创始人及首席分析师 Simon Bramfitt 说,“个人员工正在利用 BYOD 计划将工作从桌面扩展到咖啡店以及他们的家中。Splashtop for Business 为各种规模的企业提供了一种方式,可支持在工作场所和远程地点日益增长的移动设备使用,提供了员工期望的易用性以及企业所需的安全控制。”

Splashtop for Business 通过结合行业领先的高性能和直观的用户界面以及管理控制台,为 IT 部门提供了易于部署的本地解决方案,以解决移动设备在工作场所日益增长的使用情况。作为市场上唯一具有广泛平台支持(包括 iOS、Android 和 Windows 8)的解决方案,Splashtop for Business 是用户访问他们数据和程序同时确保互操作性的完美桥梁。

“鉴于我们数据的敏感性,找到一个允许在现场和法庭中安全访问我们系统的远程桌面解决方案至关重要,”俄亥俄州佩恩斯维尔莱克县少年法院信息技术总监 Velta Moisio 说,“Splashtop for Business 不仅为我们的员工提供了安全访问他们计算机的灵活性,而且还使我们无需花费额外的服务器资源或许可费用,从而使我们保持在预算范围之内。通过提高效率并降低运营成本,我们能够更有效地将纳税人的钱用于我们社区。”

自 8 月初以来,Splashtop 通过其及早访问计划为潜在用户提供了 Splashtop for Business 的预览版。在短短几个月内,就有多达 10,000 家企业加入了该计划。

“在我们 1000 万客户中,活跃并发声的那部分客户一直在要求提供企业就绪版本的 Splashtop。”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 表示,“我们提供的 Splashtop for Business,可将员工的生产力扩展到办公室以外,并通过安全的高性能远程桌面解决方案使企业放心。”

通过广泛的设备支持,Splashtop for Business 还使 IT 部门能够建立更有效的移动性策略,以降低 IT 成本并提高员工的工作效率和总体满意度。

满足当今企业的需求

参与及早访问计划的公司已经在使用 Splashtop for Business 的预览版来满足各种业务需求:

移动 VPN 替换

RDP、VNC、Citrix 的高性能替代产品

IT 远程支持解决方案

移动交互式白板

BYOD(自带设备)并在家工作解决方案

高性能 3D 和 CAD/CAM 远程移动解决方案

MS Office 软件和旧版公司软件的“平板电脑化”

适用于 VDI 和 RDP 环境的“最后一英里”扩展

员工之间共享资源

主要功能

Splashtop for Business 提供:

企业内部服务器 :安全管理控制台 安装在公司防火墙后面

严密的安全保障 :带有签名证书的SSL/AES加密,带有详细连接记录的审计跟踪

快速部署 :在短短1小时内完成部署;不需要修改IT基础设施

遗留支持 :支持现有的应用程序在移动设备上运行

集合 :对桌面图像进行分组,以便共享使用和便于管理

活动目录(AD) :与现有的AD数据库整合

高性能 高达每秒30帧的视频和小于30毫秒的延迟

直观的界面 :为基于触摸的移动设备实现的简单手势

自我优化的网络 :在3G、4G或Wifi网络上优化使用带宽

多平台 :支持所有主要平台,包括Windows、Mac、iOS和Android。

供应情况和价格

Splashtop for Business 可从 Splashtop 网站 www.splashtop.com/business#pricing-tab 订购。试销优惠价为 CN¥280 ,包含多达25个席位。

关于 Splashtop Inc.

Splashtop 希望通过提供一流的远程桌面体验(桥接平板电脑、电话、计算机和电视)来触及人们的生活。Splashtop 技术使消费者和企业用户可以随时随地对他们喜欢的应用程序、媒体内容和文件进行高性能、安全、交互式的访问。

Splashtop 的产品是 Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shop 等上最畅销的应用程序。超过一千万的人从应用商店下载了 Splashtop 产品,并且超过 1 亿台来自 HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel 等其他合作伙伴的设备搭载了 Splashtop。

IT 的消费化和移动设备的普及促使企业采用 Splashtop。Splashtop Bridging Cloud 可确保跨多个设备的可靠、安全和高性能连接,同时提供 IT、系统集成商和服务提供商策略驱动控制。

Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖。该公司总部位于圣何塞,在北京、杭州、上海、台北和东京设有办事处。有关更多信息,请访问 https://www.splashtop.com。

媒体联系。

Heather Fitzsimmons

Mindshare PR

heather@mindsharepr.com

(650) 800-7160