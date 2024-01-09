无限创意与自由协作：现可在 Splashtop 上使用 Wacom Bridge 的通用版本
2024年1月9日 加利福尼亚州库比蒂诺和俄勒冈州波特兰：数字笔技术的全球领导者 Wacom 和高性能远程访问解决方案供应商 Splashtop 宣布正式发布 Wacom Bridge 的通用版本，目前可在几个特定国家的 Splashtop Enterprise 和 Splashtop Business Access Performance 产品中使用。职业艺术家和设计师必须使用资源密集型应用程序，还要能在功能强大的工作站上访问数万亿字节的数据，使用 Splashtop 在最新的 Wacom Cintiq、Cintiq Pro 和 Intuos Pro 设备上工作。现在他们可以在任意设备上充分利用 Wacom 交互屏技术，随时随地享受安全、无缝的数字创意体验。
在过去几年中，Wacom 和 Splashtop 合作为各种创意艺术家解决远程办公流程相关的各项挑战，这些创意艺术家包括概念艺术家、故事板绘画师、计算机平面设计师、视频剪辑等从事于数据密集型工作的所有艺术工作者。Wacom Bridge 是同类产品中首款坚持以艺术家为中心直接满足职业艺术家需求的软件，例如 Wacom Bridge 支持通过特定应用设置在本地和远程系统中无缝灵活使用数位笔，还能通过消除光标延迟减少感知延迟，支持 Windows Ink 和 Wintab API 笔输入等。Wacom 品牌业务执行副总裁 Faik Karaoglu 强调了此次合作的重要意义，并表示：“Wacom Bridge 是 Wacom 与艺术家持续合作的最新成果。这款软件旨在预测并超越想在数据密集型工作流程中随时随地合作的创意工作者的各项需求。凭借 Splashtop 先进的远程性能和功能，Wacom Bridge 可以帮助用户实现远程办公，让用户能像在传统工作室一样使用本地设备进行协作。
Splashtop 致力于为媒�体和娱乐从业者提供安全流畅的远程体验，这是此次合作的关键。正如 Splashtop 首席执行官 Mark Lee 所说：“我们一直致力于帮助创意工作者随时随地充分利用数字功能。今天，这一目标比以往任何时候都更加重要。我们与 Wacom 达成合作，携手为艺术家和创作者提供他们一直要求的独特、紧密集成、安全且高性能的远程体验！”
“通过 Splashtop 实现的 Wacom Bridge 技术能为艺术家提供支持，让他们能在更安全的环境中实现远程办公，不断扩展创作范围。”Shirogumi 公司系统部门系统协调员 Harunobu Fujii 指出。Shirogumi 是一家视频制作公司，专注于视觉特效、CG 等各种技术，成立至今已有50余年。
Splashtop 具备行业领先的远程会话性能，帧率高达 240 fps。Splashtop 解决方案针对各种硬件进行了优化，包括 Nvidia、Intel 和 AMD 的最新显卡。此外，文件传输、多显示器支持、远程麦克风、高保真音频、4:4:4 色彩模式、面向团队和自由工作者的计划访问等功能
进一步加强了分布式创意和后期制作工作人员之间的无缝合作。SSO 集成、精细访问权限控制、遵守 SOC 2、ISO 27001 及其他全球标准等安全功能有助于确保内容的隐私和数据安全。
Splashtop 用户可免费使用
Splashtop Enterprise 和 Splashtop Business Access Performance 的所有用户可以免费使用该增强集成功能，不仅能使用 Splashtop 为创意工作者提供的各种高级功能，还能无缝使用 Wacom 设备。Wacom Bridge 现已在美国、加拿大和日本正式发布。其他地区是否可用请联系 Splashtop 或 Wacom 工作人员，或可访问网站 Wacom Bridge。
有关 Splashtop 远程访问解决方案的更多信息，请访问网站 Splashtop.com。有关 Wacom 交互屏和数字笔的更多信息，请访问网站 Wacom.com。
关于 Wacom
Wacom 的愿景是通过自然界面技术拉近人与技术的距离。该公司在交互式数位板和显示器以及用于保存和处理数字签名的数字触控笔和解决方案领域是全球领先的制造商。Wacom 的直觉式输入设备采用先进技术，已在世界各地被广泛应用于创造最激动人心的数字艺术、电影、特效、时装和设计，为企业和家庭用户提供领先的数字界面技术以帮助用户彰显个性。Wacom 是一家跨国公司，成立于1983年，总部设在日本（东京证券交易所 6727），在世界各地均设有子公司和办事处，支持在150多个国家和地区开展营销和分销活动。有关 Wacom 产品的更多信息，请访问 Wacom.com。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，可提供针对工作、学习和 IT 支持的远程和本地化解决方案，其远程体验快速、简单且安全，如同在现场操作设备一样。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，帧率高达 240fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和快速响应的客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。详情请访问网站 www.splashtop.com。