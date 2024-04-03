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Adrienne Hisoler
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Splashtop 要点
Splashtop 为学术机构、业务专业人员、MSP、IT 部门和服务台提供了高价值，同类更佳的远程访问和远程支持解决方案。 Splashtop 远程桌面服务使人们可以从任何地方的任何设备访问他们的应用程序和数据，并且以安全、可靠和可信赖而著称。
Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD 网关等远程访问软件的替代解决方案之一，非常受欢迎。事实上，Splashtop 在第三方软件评论网站 Capterra 的综合用户满意度评分高达97分。Splashtop 在全球的用户超过3000万，包括85%的世界500强企业用户。
关键细节。
- 成立于2006年
- 总部位于加利福尼亚州圣何塞 – 在日本、中国、台湾地区、新加坡和阿姆斯特丹设有办事处
- 所有地点的 200 多名员工
- 全球有超过 3,000 万人以及数十万家企业和教育机构在使用
- 了解 Splashtop管理团队
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