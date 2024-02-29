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Splashtop SOS with Freshservice Demo
Splashtop SOS with Freshservice Demo

从 Freshservice 内部进行 Splashtop 远程控制

通过 Splashtop 与 Freshservice 的集成，您的 IT 或服务台团队可以使用 Splashtop SOS 服务从 Freshservice 中为用户提供远程支持。

通过集成，您可以轻松启动与用户计算机的远程桌面连接，直接从 Freshservice 票单中提供支持，并快速解决服务请求。 远程访问会话完成后，会话信息会自动记录到票据中，供今后参考。 您的用户无需预装任何软件即可获得支持。

您还可以利用 Splashtop SOS 中的所有功能，包括文件传输，远程重新启动，聊天，共享技术人员桌面等。所有远程会话均已完全加密。

Splashtop 还提供 cloud 以及本地部署选项。

可在...

Splashtop Enterprise

具备高级远程支持功能，例如 SSO、服务台、端点管理等

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Splashtop SOS

为任意计算机或移动设备提供快速、简单的按需远程支持

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Splashtop On-Prem

自托管远程访问和支持，以满足安全和合规要求

了解更多

从 Freshworks Marketplace 获取 Splashtop 应用程序 (cloud内部部署）获取 Splashtop 应用程序，并从 Splashtop 获取 Splashtop Enterprise。 立即开始Splashtop Enterprise 免费试用版，亲自尝试集成！

资源

支持文章：使用 Freshservice 设置和使用 Splashtop SOSFreshservice Marketplace 中的 Splashtop 集成应用程序

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