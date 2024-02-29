Splashtop SOS with Freshservice Demo
从 Freshservice 内部进行 Splashtop 远程控制
通过 Splashtop 与 Freshservice 的集成，您的 IT 或服务台团队可以使用 Splashtop SOS 服务从 Freshservice 中为用户提供远程支持。
通过集成，您可以轻松启动与用户计算机的远程桌面连接，直接从 Freshservice 票单中提供支持，并快速解决服务请求。 远程访问会话完成后，会话信息会自动记录到票据中，供今后参考。 您的用户无需预装任何软件即可获得支持。
您还可以利用 Splashtop SOS 中的所有功能，包括文件传输，远程重新启动，聊天，共享技术人员桌面等。所有远程会话均已完全加密。
Splashtop 还提供 cloud 以及本地部署选项。
从 Freshworks Marketplace 获取 Splashtop 应用程序 (cloud或内部部署）获取 Splashtop 应用程序，并从 Splashtop 获取 Splashtop Enterprise。 立即开始Splashtop Enterprise 免费试用版，亲自尝试集成！