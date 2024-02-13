与 Wacom 和 Splashtop 的网络研讨会
Wacom Bridge 亮相 - 面向 Wacom 创作者的创新型远程桌面技术
日期 太平洋时间 2024 年 3 月 12 日上午 11:00 （美国和加拿大）
如果您是一位艺术家或创作者，正在努力应对在远程工作环境中使用 Wacom 平板电脑或显示器所带来的挑战，那么本网络研讨会就是为您量身定制的。 与 Wacom 和 Splashtop 的专家一起，共同揭开创新解决方案 - Wacom Bridge 的神秘面纱。
Wacom Bridge 将彻底改变创意人员在虚拟空间中的操作方式。 这项技术可让您毫不费力地在本地和主机设备上自定义和共享应用程序设置，消除输入延迟等问题，确保为 Adobe Photoshop、ZBrush、DaVinci Resolve 等工具提供无缝体验。
在这个引人入胜的网络研讨会上，您将通过现场演示 Wacom Bridge 的突出功能 Inkline，亲眼目睹 Wacom Bridge 的强大功能。 这一开创性的功能缩小了笔尖与主机光标之间的距离，提供了无与伦比的虚拟体验，让线条忠实地跟随笔尖移动。
参会理由
深入了解 Wacom Bridge 专为远程工作流程定制的功能。
体验从非洲大陆一侧到另一侧展示该技术能力的实际演示。
享受与产品专家的独家接触，他们将随时解答您的问题，并提供有关 Wacom Bridge 和 Splashtop 远程访问解决方案的宝贵见解。
发言者
千万不要错过这个提高工作效率和节省宝贵时间的机会。