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Splashtop 远程实验室网络研讨会

2020年8月25日

Splashtop 远程实验室网络研讨会

了解教育机构如何利用 Splashtop 实现远程实验室的搭建，以确保学生和教师能够在家中使用任何设备访问并使用校内实验室计算机。

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