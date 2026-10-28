跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用


Splashtalks：2026年秋季新功能速览与未来展望

欢迎参加 Splashtalks 特别版活动，与我们一同庆祝 Splashtop 成立20周年，共同揭晓最新创新成果——助力 IT 团队更智能地工作、强化安全防护、简化端点运维。

本期专场特邀 Splashtop 联合创始人兼首席运营官 Robert Ha，回顾 Splashtop 如何从远程访问领域的先驱，发展为助力 IT 团队大规模管理、保护和支持分布式环境的平台。

Robert 将分享 IT 团队不断变化的需求如何影响 Splashtop 的产品战略与愿景，以及这将为下一代端点管理、安全、自动化和远程支持带来哪些改变。

您还将抢先了解2026年秋季新功能，这些新功能将帮助您的团队：

  • 借助全新 Splashtop Shield 防病毒方案，强化端点安全。

  • 借助 Agentic Packr 革新应用程序打包流程，简化通过 Microsoft Intune 进行的应用部署。

  • 借助优化后的工作流程，降低漏洞暴露风险，加快补丁修复速度。

  • 体验 Web 控制台的用户界面改进和增强的筛选功能。

  • 借助更丰富的 ITSM 集成，打造更顺畅的 IT 工作流程。

  • Splashtop On-Prem 在生产力与性能方面的多项改进

此外，您还将了解 Splashtop 的未来规划，包括即将推出的创新功能，以及客户反馈如何持续塑造我们的产品路线图。

无论您是 IT 管理员、MSP、安全负责人还是企业专业人士，都能清楚了解 Splashtop 的最新动态与未来方向，以及 Splashtop 如何帮助您的团队简化远程 IT 运维、提升工作效率。

立即注册！


联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号