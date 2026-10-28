Splashtalks：2026年秋季新功能速览与未来展望
欢迎参加 Splashtalks 特别版活动，与我们一同庆祝 Splashtop 成立20周年，共同揭晓最新创新成果——助力 IT 团队更智能地工作、强化安全防护、简化端点运维。
本期专场特邀 Splashtop 联合创始人兼首席运营官 Robert Ha，回顾 Splashtop 如何从远程访问领域的先驱，发展为助力 IT 团队大规模管理、保护和支持分布式环境的平台。
Robert 将分享 IT 团队不断变化的需求如何影响 Splashtop 的产品战略与愿景，以及这将为下一代端点管理、安全、自动化和远程支持带来哪些改变。
您还将抢先了解2026年秋季新功能，这些新功能将帮助您的团队：
借助全新 Splashtop Shield 防病毒方案，强化端点安全。
借助 Agentic Packr 革新应用程序打包流程，简化通过 Microsoft Intune 进行的应用部署。
借助优化后的工作流程，降低漏洞暴露风险，加快补丁修复速度。
体验 Web 控制台的用户界面改进和增强的筛选功能。
借助更丰富的 ITSM 集成，打造更顺畅的 IT 工作流程。
Splashtop On-Prem 在生产力与性能方面的多项改进
此外，您还将了解 Splashtop 的未来规划，包括即将推出的创新功能，以及客户反馈如何持续塑造我们的产品路线图。
无论您是 IT 管理员、MSP、安全负责人还是企业专业人士，都能清楚了解 Splashtop 的最新动态与未来方向，以及 Splashtop 如何帮助您的团队简化远程 IT 运维、提升工作效率。
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