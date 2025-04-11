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Splashtop Streamer 的大规模部署

轻松部署客户 streamer 或将所有托管计算机切换到 Splashtop。

步骤1

创建一个自定义的 Splashtop Streamer 安装程序

Splashtop Streamer 是您要远程访问和管理的计算机（被控端）上运行的软件。

登录到您的 Splashtop Web 控制台并创建一个部署程序包。然后，您可以将安装程序下载为 EXE 或 MSI。

单击此处了解有关如何进行设置的更多信息。

第2步

在要管理和访问的计算机上安装自定义 Splashtop Streamer

要远程安装 Splashtop，请使用现有的远程支持工具远程安装到计算机中。将 streamer 安装程序下载到那些远程计算机上，然后运行安装程序。

如果您有 Microsoft 组策略、SCCM 或 RMM 工具，则可以使用 MSI 或 EXE 一次性将 streamer 安装到多台计算机上。可以通过添加命令行参数编辑 MSI来自定义 MSI 和 EXE 安装程序的安装过程以进行静默安装以及更多操作。

以下是各种部署方法的概述

如果当前具有 LogMeIn Central，则可以使用其 One2Many 功能或命令提示符静默部署 Splashtop，而无需对计算机进行远程处理。

如果要通过 Apple Remote Desktop 进行部署，请参阅以下说明。

欢迎您观看我们的简短教程视频或联系我们的支持团队

Resources

如何设置要远程访问的计算机？

了解更多

如何创建部署程序包？

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如何自定义默认的Streamer设置以进行部署？

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命令行参数以静默方式安装可部署的 Splashtop Streamer

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使用 Orca 编辑 MSI 以静默安装 Splashtop Streamer

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如何将部署代码嵌入到安装程序中？

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