Splashtop Streamer 的大规模部署
轻松部署客户 streamer 或将所有托管计算机切换到 Splashtop。
步骤1
创建一个自定义的 Splashtop Streamer 安装程序
Splashtop Streamer 是您要远程访问和管理的计算机（被控端）上运行的软件。
登录到您的 Splashtop Web 控制台并创建一个部署程序包。然后，您可以将安装程序下载为 EXE 或 MSI。
单击此处了解有关如何进行设置的更多信息。
第2步
在要管理和访问的计算机上安装自定义 Splashtop Streamer
要远程安装 Splashtop，请使用现有的远程支持工具远程安装到计算机中。将 streamer 安装程序下载到那些远程计算机上，然后运行安装程序。
如果您有 Microsoft 组策略、SCCM 或 RMM 工具，则可以使用 MSI 或 EXE 一次性将 streamer 安装到多台计算机上。可以通过添加命令行参数或编辑 MSI来自定义 MSI 和 EXE 安装程序的安装过程以进行静默安装以及更多操作。
以下是各种部署方法的概述。
如果当前具有 LogMeIn Central，则可以使用其 One2Many 功能或命令提示符静默部署 Splashtop，而无需对计算机进行远程处理。
如果要通过 Apple Remote Desktop 进行部署，请参阅以下说明。