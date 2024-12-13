News 12 Networks 利用 Splashtop 远程访问功能随时随地进行现场直播
挑战
News 12 是三州地区卓越的超本地新闻来源，专门提供最新的新闻报道，在实现团队和地点间的无缝操作方面面临着重大挑战，这对其演播室和制作系统至关重要。 他们需要一个远程访问解决方案，能够处理高分辨率和帧速率的视频编辑，支持多用户协作，并确保最高标准的安全性和效率。 生产运营总监杰里米-考夫曼（Jeremy Kauffman）在寻找能够支持其复杂需求的强大远程桌面解决方案方面走在了前列。
主要考虑因素
寻找新的远程桌面解决方案有几个主要考虑因素：
高质量视频和音频：对于广播，尤其是气象图形和视频编辑，高分辨率和同步音频至关重要。
协作能力：让多人连接到同一系统并进行无缝协作的能力至关重要，尤其是考虑到其团队的分散性。
安全性和单点登录（SSO）：对于敏感的媒体内容，必须集成 SSO 和强大的安全功能。
无缝多显示器支持：有效的多显示器设置对于他们的工程师和图形艺术家来说至关重要，因为他们需要利用大量的屏幕空间来管理复杂的任务。
解决方法
在对多个方案进行评估后，News 12 选择了 Splashtop Enterprise，因为它能够满足其严格的标准。 选择过程（包括其 IT 安全人员的审查）的重点是Splashtop在高性能 音频和视频质量、多用户协作和安全方面的优势。
利用 SSO，杰里米的团队能够确保所有员工的凭证都能与现有的员工数据库和安全协议保持同步。 他们
此外，还能利用计算机和用户管理设置，确保只有适当的人员才能访问某些设备，从而限制任何安全风险。
杰里米指出，Splashtop 的高性能功能（如 60fps 连接、4:4:4 色彩支持和高比特率音频流）使他们能够继续为直播制作创建内容，就像他们都在办公室一样，即使有些员工相隔数百英里。
Splashtop 的部署也非常顺利。 部署软件包可轻松进行设置，使约 800 台设备和数百名用户能够从以前的远程访问解决方案过渡到该解决方案，并将停机时间降至最短。 该系统的实施使员工可以在任何地方工作，包括通过各种移动设备，从他们所在的系统连接到办公室的工作站，有效地使用Adobe Creativecloud 等应用程序进行视频编辑/图形设计/音频编辑，以及使用气象公司的 Max 平台绘制天气图，就像坐在办公室的工作站前一样。 工程师还能通过 Splashtop 连接到服务器和工作站，为所有制作设施的广播系统和任何员工提供有效的远程支持，按需排除故障。
结果
News 12 实施 Splashtop Enterprise 后，运营效率和员工生产力都得到了大幅提高：
增强远程协作：现在，无论团队成员身处何地，都能及时提供高质量的新闻内容。
提高安全性：通过 SSO 和增强的安全措施，敏感内容和操作流程的完整性得到了维护。
运行效率：轻松部署和远程管理系统的能力减少了停机时间，改善了公司内部的整体技术管理。
迁移到 Splashtop Enterprise 不仅解决了 News 12 的燃眉之急，还为他们未来的发展和适应不断变化的新闻制作数字环境做好了准备。