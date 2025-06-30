使用Splashtop Remote Support功能
Delta Group 如何利用 Splashtop 支持按需设备
摘要
在使用旧的法国传统 RMM 运行 IT 运营 7 年后，Groupe Delta 的 IT 基础设施需求已经超出了这项技术的范围 - 其核心业务也是如此。Groupe Delta 技术总监 Julien Boissat 解释了他的公司如何以及为何决定使用Splashtop Remote Support升级其技术堆栈以满足其不断增长的 IT 基础设施的需求。
挑战：如何以低成本提替代过时的 RMM
Julien 说：“33年前公司刚成立时，专营复印机销售业务，所以我们不需要过于复杂的技术。随着公司提供服务的不断增加，比如为互联网和移动运营商提供的服务，七年前我们开始使用 RG Systems RMM 来促进公司业务的发展。”
随着 Groupe Delta 的不断发展，我们需要更强大的技术堆栈来支持5000多台 Windows 设备。Julien 说：“公司推出的许多新服务需要最新的技术和设备间连接功能，而我们已经用了7年的旧版 RG Systems RMM 无法提供有效支持。”
Julien 及其40位合作伙伴首先考虑将 Solar Winds、Atera、NinjaOne、LogMeIn 和 TeamViewer 作为备选方案。在测试了大部分 RMM 和远程支持软件工具后，他们发现这些方案功能不够完善、对用户不友好，或者价格太贵。
然而，随着测试的进一步开展，Julien 表示成本并非主要的决定因素。Boissat 说：“Ninja 为我们提供的价格非常有竞争力，但仍有一定的局限性，所以我们最终决定选择 Datto，我们认为这个方案更为全面。”
然而，开始使用 Datto 之后，Groupe Delta 的团队发现 Datto 的远程支持功能存在局限性，只允许对无人值守设备进行远程支持。
朱利安决定寻求专家的帮助，并向法国的 MSP 专家 BeMSP 求助。BeMSP 强烈推荐 Splashtop Remote Support，事实证明它在成本和功能方面都是完美的解决方案。
解决方案： Splashtop Remote Support
虽然 Datto 与 Splashtop 集成以提供一些远程支持功能，但这种支持仅限于支持无人值守的设备。为了受益于Splashtop的完整远程支持功能， Groupe Delta转向Splashtop Remote Support以获得有人值守（按需）支持。
使用 Splashtop，技术人员可以：
快速远程访问 Datto RMM 帐户的非托管计算机和移动设备
无需在最终用户设备上预先安装，从而可以提供快速支持。技术人员仅需指导最终用户运行 Splashtop SOS 应用程序，生成9位代码，即可使用此代码远程访问最终用户的设备
临时远程支持不限数量的设备
远程访问和支持多种操作系统，包括但不限于 Windows、Mac、iOS 以及安卓计算机、平板电脑和智能手机
与票务/PSA 系统集成，包括 ServiceNow、Freshservice 和 Zendesk
Julien 表示：“ Splashtop On-Demand Support是我们 Datto RMM 中缺少的一块砖。” “我们测试过类似的解决方案，例如 AnyDesk 和 LogMeIn，但我的技术人员对它并不像对 Splashtop 那样满意，除了技术之外，对我来说最重要的是让我的团队感到满意。这就是 Splashtop。”
Groupe Delta 的团队还发现，“复制粘贴密码”选项在会话开始时非常有用。有了这个功能，技术人员无需重新输入密码，而且可以在默认情况下使用加密和更复杂的密码，从而可以节省时间。
朱利安解释说，技术人员最喜欢的是该软件提供支持的效率和团队的响应能力。Julien 表示：“我的技术人员只需要邀请用户连接到他们的设备，Splashtop 非常易于使用，即使非技术人员也可以使用它。”“Splashtop 团队对请求的响应也非常迅速，这对我的团队来说非常重要。”
成果：Groupe Delta 使用 Splashtop 高效�升级技术堆栈
在其技术堆栈中成功实施 Splashtop 后，Groupe Delta 现在不仅可以支持其 5000 台 Windows 管理的最终用户设备，还可以支持未在其 Datto RMM 帐户下管理的按需设备 - 并且成本相当低。
“Splashtop 让我们能够完成 Datto RMM 中缺少的所有功能。它使用起来很简单，并且符合我们客户的需求，”朱利安说。“它的成本也只有类似解决方案的一半，因此我们的许可证数量几乎可以增加一倍。”
细节
关于 Groupe Delta
Groupe Delta 提供托管 IT 服务和支持，旨在帮助法国企业和政府部门在技术、运营方面节省时间，帮助其提高生产力。Groupe Delta 的 IT 服务范围包括一般 IT、电子文档管理、电信、打印等。
关于Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support是一种远程支持软件解决方案，包括有人值守、按需远程支持以及无人值守、随时计算机访问。
SOS借助Splashtop Remote Support 中的 有人值守访问，IT 支持专业人员可以通过简单的会话码立即连接到用户的设备。Splashtop 专为帮助台和支持专业人员设计，允许对无限数量的设备执行临时远程支持。
无论用户身在何处或何时出现问题，Splashtop 用户都可以轻松远程进入其用户的设备（包括 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook）来控制并快速解决问题。Splashtop 减少了支持用户所需的时间，保持了较高的客户满意度并降低了远程支持团队的成本。