CM Computers Northwest 通过 Splashtop 整合 IT 管理
将软件修补、端点管理和远程支持精简到一个强大的平台
影响
提高效率
将修补和故障排除所花费的时间从每个任务 20 分钟减少到仅 3 分钟。
节约成本
通过将远程访问和补丁管理整合为单一、经济高效的解决方案，消除了对多个平台的需求，从而降低了软件费用。
更大的灵活性
无需前往办公室即可实现可靠的远程管理，从而减少旅行时间和燃料成本。
挑战
CM Computers Northwest LLC 由 Cameron Montgomery 拥有和经营，为太平洋西北地区的企业提供 IT 故障排除、端点管理和自动补丁管理支持。最初，Cameron 使用 Splashtop 进行远程访问和支持，使用 Action1 进行补丁管理，但管理两个独立的平台变得越来越麻烦。
此前，在寻找远程访问解决方案时，Cameron 评估了许多工具，包括 TeamViewer、LogMeIn、AnyDesk 和 RealVNC，最后才选择 Splashtop。他选择 Splashtop 是因为其易于使用、可靠且节省成本。
当他看到 Splashtop 推出了端点管理功能时，他就尝试了一下。它提供了他所需要的一切，从管理软件更新和库存报告到文件传输和脚本等大规模端点管理工具。
尽管 Action1 在修补方面表现良好，但他还是更喜欢使用 Splashtop，因为它具有全面的功能、可用性和成本效益。卡梅伦不仅需要保持客户端计算机上的操作系统和第三方软件的更新，还需要在 POS 设备上部署和维护定制软件。他目前使用 Splashtop 的工具集来高效地完成所有工作，同时也与 Splashtop 的产品团队密切合作，帮助为定制软件应用程序创建更自动化的修补。
卡梅伦总结道：“我必须管理安装在每个端点上的两个不同的代理，并在控制台之间切换以执行不同的任务。现在我可以使用 Splashtop 作为我日常执行所有任务的工具。”
客户满意评论
“Splashtop 是我用过的最好的工具。我用它来进行远程控制、最终用户支持、修补我的所有应用程序以及库存管理。你们提供最具成本效益和最简单的解决方案，并提供最好的客户支持。毫无疑问，我会向任何寻求远程支持和端点管理的人推荐您。修复每个问题过去通常需要 20 分钟，而现在使用 Splashtop 只需不到 5 分钟即可完成”
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC
决议
通过将远程访问、修补和自动化整合到 Splashtop 的自主端点管理 (AEM) 功能中，Cameron 能够简化 IT 运营并增强服务交付。
Splashtop 为 CM Computers Northwest 带来的主要优势：
一体化 IT 管理– 在单个控制台中结合远程控制、多设备远程支持、补丁管理和文件传输。
实时补丁管理——使用 Splashtop 的第三方软件补丁和自动化功能快速修补计算机，包括自定义内部应用程序。
无缝远程支持——无需亲临现场即可有效解决客户问题。
库存报告——跟踪软件安装，防止未经授权的应用程序（例如游戏）安装在工作机器上。
个性化支持——在设置过程中出现的任何问题，Cameron 都能够通过电话、聊天和电子邮件获得我们 24x5 实时客户支持，快速响应并恢复正常运行。
影响产品路线图 - 与 Splashtop 产品团队的直接接触帮助 Cameron 分享反馈，这将进一步改善他和他的团队对该产品的体验，并有助于定义 Splashtop 的产品路线图。
关于客户
CM Computers Northwest LLC 为整个太平洋西北地区的企业提供 IT 服务，包括故障排除、端点管理和定制软件支持。对于小型企业来说，效率和简单对于维持高质量的客户服务至关重要。借助 Splashtop，Cameron Montgomery 能够简化运营、削减成本并提供更快、更有效的 IT 支持。